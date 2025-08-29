Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Запечённая шея в маринаде из хвои и мёда
Запечённая шея в маринаде из хвои и мёда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:21

Свинка на ужин: как не допустить фиаско на праздничном столе

Секреты идеальной свиной корейки: рекомендации

Задумывались ли вы, как сделать свинину по-настоящему вкусной и сочной? Ароматная свиная корейка, запеченная в духовке, — это именно то, что вам нужно! Благодаря запеканию в фольге, мясо сохраняет все свои соки, и его можно подавать как горячим, так и холодным.

Ингредиенты

  • Свинина — 1 кг
  • Поваренная соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — 0.5 ч. л.
  • Перец красный молотый — 0.3 ч. л.
  • Паприка — 1 ч. л.
  • Чеснок — 5 зубчиков

Пошаговое приготовление

Начните с выбора качественной свиной корейки или спинной части. Она должна быть свежей и нежного розового цвета. При необходимости разморозьте мясо. Промывание и подготовка: Тщательно промойте свинину под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем. Если есть слой жира, сделайте надрезы для лучшего впитывания специй.

В отдельной миске смешайте паприку, черный и красный молотый перец. Добавьте соль и перемешайте. Обильно натрите корейку смесью специй со всех сторон, особенно на жире. Переложите мясо на лист фольги, сложенной блестящей стороной вверх. Обложите его равномерно нарезанным чесноком. Заверните фольгу так, чтобы не осталось щелей. Оставьте мариноваться в холодильнике минимум на 2-3 часа (или на час в тепле).

Разогрейте духовку до 180 градусов. Запекайте корейку около одного часа. Время может варьироваться в зависимости от вашей духовки, поэтому проверяйте мясо периодически. За 5-10 минут до окончания запекания можно развернуть фольгу, чтобы корейка подрумянилась. Проверяйте готовность, прокалывая мясо деревянной зубочисткой: сок должен быть прозрачным.

Тонко нарежьте свиную корейку и наслаждайтесь ее вкусом. Она будет особенно вкусной после полного остывания! Сочная свиная корейка в духовке — это простое, но эффектное блюдо, которое украсит любой стол. Попробуйте его приготовить и порадуйте своих близких.

