Свинина и курица в котлетах: парадокс, где жирное становится лёгким, а обыденное — шедевром
Хотите приготовить вкусное и сытное блюдо, которое понравится и взрослым, и детям? Попробуйте котлеты из свинины и курицы — они получаются мягкими, пышными и при этом не слишком жирными благодаря добавлению куриного филе. Такой рецепт отлично подойдет для семейного ужина и даже для детского питания.
Ингредиенты для 6 порций
- Свинина — 800 г
- Куриное филе — 400 г
- Лук — 2 шт.
- Батон — 150 г
- Молоко — 1 стакан
- Панировочные сухари — 150 г
- Растительное масло — 50 г
- Соль и специи — по вкусу
Как правильно подготовить фарш
Для начала нарежьте батон на кусочки и замочите его в молоке. Лучше использовать слегка подсохший хлеб — он впитает в себя мясные соки и сделает котлеты нежнее. Свинину выбирайте с небольшим количеством сала — так мясо будет сочнее. Куриное филе лучше брать грудку.
Свинину и куриное филе пропустите через мясорубку или измельчите в блендере. Лук очистите и также измельчите вместе с мясом. Батон отожмите от лишнего молока и добавьте к фаршу. Если мясорубки нет, лук можно натереть на мелкой терке, а батон просто размять руками.
Приготовление котлет
В получившийся фарш разбейте одно яйцо. Добавьте соль и любимые специи — сушеную зелень и молотый черный перец отлично подходят.
Тщательно перемешайте фарш руками до однородности. Чтобы котлеты не разваливались, несколько раз отбейте массу о дно миски — просто поднимайте и бросайте фарш обратно.
Сформируйте из фарша небольшие котлеты — круглые или овальные — и обваляйте их в панировочных сухарях.
Жарка и подача
Разогрейте сковороду с растительным маслом до горячего состояния. Обжаривайте котлеты на среднем огне примерно по 5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Для полной готовности можно накрыть сковороду крышкой и подержать котлеты пару минут.
Подавайте горячими, с любимым гарниром — картофельным пюре, рисом или спагетти. Эти котлеты станут отличным семейным ужином.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru