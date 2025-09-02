Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мясные котлеты
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:59

Свинина и курица в котлетах: парадокс, где жирное становится лёгким, а обыденное — шедевром

Котлеты из свинины и курицы сохраняют сочность благодаря смешиванию видов мяса

Хотите приготовить вкусное и сытное блюдо, которое понравится и взрослым, и детям? Попробуйте котлеты из свинины и курицы — они получаются мягкими, пышными и при этом не слишком жирными благодаря добавлению куриного филе. Такой рецепт отлично подойдет для семейного ужина и даже для детского питания.

Ингредиенты для 6 порций

  • Свинина — 800 г
  • Куриное филе — 400 г
  • Лук — 2 шт.
  • Батон — 150 г
  • Молоко — 1 стакан
  • Панировочные сухари — 150 г
  • Растительное масло — 50 г
  • Соль и специи — по вкусу

Как правильно подготовить фарш

Для начала нарежьте батон на кусочки и замочите его в молоке. Лучше использовать слегка подсохший хлеб — он впитает в себя мясные соки и сделает котлеты нежнее. Свинину выбирайте с небольшим количеством сала — так мясо будет сочнее. Куриное филе лучше брать грудку.

Свинину и куриное филе пропустите через мясорубку или измельчите в блендере. Лук очистите и также измельчите вместе с мясом. Батон отожмите от лишнего молока и добавьте к фаршу. Если мясорубки нет, лук можно натереть на мелкой терке, а батон просто размять руками.

Приготовление котлет

В получившийся фарш разбейте одно яйцо. Добавьте соль и любимые специи — сушеную зелень и молотый черный перец отлично подходят.

Тщательно перемешайте фарш руками до однородности. Чтобы котлеты не разваливались, несколько раз отбейте массу о дно миски — просто поднимайте и бросайте фарш обратно.

Сформируйте из фарша небольшие котлеты — круглые или овальные — и обваляйте их в панировочных сухарях.

Жарка и подача

Разогрейте сковороду с растительным маслом до горячего состояния. Обжаривайте котлеты на среднем огне примерно по 5 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Для полной готовности можно накрыть сковороду крышкой и подержать котлеты пару минут.

Подавайте горячими, с любимым гарниром — картофельным пюре, рисом или спагетти. Эти котлеты станут отличным семейным ужином.

