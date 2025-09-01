Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Зажарка из свинины с луком
Зажарка из свинины с луком
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:08

Жареная свинина, которая тает во рту: секреты сочности и хрустящей корочки

Как приготовить сочное жареное мясо из свинины с хрустящей корочкой

Вы когда-нибудь пробовали сочное жареное мясо, которое тает во рту, и задумывались, как это получается дома без особых усилий? Оказывается, секрет в простых хитростях, которые превращают обычную свинину в шедевр с хрустящей корочкой и нежной серединкой. Давайте разберёмся, как добиться такого результата шаг за шагом, и добавим пару интересных фактов, чтобы процесс был ещё увлекательнее.

Ингредиенты

  • Свинина (вырезка) — 500 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Сладкая паприка — 1 ч. л.
  • Чёрный молотый перец — ½ ч. л.
  • Соль — по вкусу

Пошаговый рецепт

Сначала важно выбрать правильное мясо. Для жарки идеально подойдёт мягкая свиная вырезка или даже индейка — эти части быстро готовятся и сохраняют влагу внутри. Всегда проверяйте свежесть: мясо должно быть яркого цвета, без странных запахов. Перед приготовлением тщательно промойте его под холодной водой и обсушите бумажными полотенцами — лишняя влага помешает образованию золотистой корочки. Нарежьте на крупные кусочки по 5 см: так внутри останется сок, а снаружи появится аппетитная румяность.

Положите кусочки в миску, добавьте сладкую паприку и чёрный перец. Соль пока отложите, чтобы она не вытягивала влагу. Влейте растительное масло, чтобы специи равномерно покрыли мясо, и перемешайте. Если времени достаточно, дайте мясу постоять в маринаде около часа — оно пропитается ароматами и станет нежнее. Если спешите, можно жарить сразу — результат всё равно порадует.

Разогрейте сковороду с толстым дном и антипригарным покрытием на сильном огне, влейте немного масла. Выложите мясо в один слой, чтобы кусочки не касались друг друга. Обжаривайте с одной стороны до золотистой корочки, затем переверните.

Добавьте тонко нарезанный лук, жарьте вместе, помешивая, 2-3 минуты. Убавьте огонь до среднего и доведите мясо до готовности без крышки. Проверяйте готовность, разрезав кусочек: если сок прозрачный, мясо готово.

Посолите по вкусу, перемешайте и снимите с огня. Подавайте с любимым гарниром — овощами, крупами или пастой. Приятного аппетита!

Этот рецепт — гарантия успеха для любого ужина. Попробуйте, и мясо станет вашим фирменным блюдом!

