манты
манты
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:12

Всего один ингредиент превращает обычные манты в кулинарный шедевр

Как приготовить сочные манты с мясом и картошкой: пошаговая инструкция

Знаете ли вы, что манты с мясом и картошкой могут стать настоящим кулинарным шедевром? Эти нежные и сочные изделия исчезают со стола быстрее, чем вы успеете их подать! Давайте разберемся, как приготовить идеальные манты, используя несколько хитростей.

Ингредиенты

  • Пшеничная мука — 3 стакана (плюс немного для подпыла)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Теплая кипяченая вода — 150 мл
  • Говядина — 500 г
  • Картошка — 3 шт.
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Сливочное масло (для смазывания и в фарш) — 3 ст. л.
  • Зелёный лук (по желанию для подачи) — 50 г

Пошаговое приготовление

Начнем с теста. В глубокой миске просейте муку, добавьте яйцо, соль и немного воды. Постепенно замешивайте тесто, добавляя оставшуюся воду. Это поможет сделать тесто более нежным.

Сначала замешивайте тесто лопаткой, затем переходите на ручной замес. Когда тесто станет гладким и перестанет липнуть к рукам, сформируйте шар, накройте пленкой и оставьте в холодильнике на час. Это время позволит тесту стать более эластичным.

Пока тесто отдыхает, займемся начинкой. Промойте и обсушите говядину, нарежьте ее небольшими кусочками. Лук и картошку очистите и тщательно вымойте. Пропустите мясо через мясорубку. Овощи можно натереть на мелкой терке или также пропустить через мясорубку. Это придаст начинке сочность.

В глубокой миске соедините фарш с овощами, добавьте соль и тщательно перемешайте. Доставайте тесто из холодильника и разделите его на 4 части. Каждую часть раскатайте в прямоугольный пласт и нарежьте на квадраты. В центр каждого квадрата положите столовую ложку начинки и соедините края, формируя классическую форму мантов.

Смажьте решетку мантоварки сливочным маслом и выложите манты. Установите в кастрюлю, накройте крышкой и готовьте на пару около 20 минут после закипания воды. Вы также можете использовать пароварку или мультиварку. Манты готовы! Подавайте их с зеленью, сметаной или томатным соусом.

