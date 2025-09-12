Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Котлеты из грибов и картофеля
Котлеты из грибов и картофеля
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:22

Румяная корочка снаружи, нежный сюрприз внутри: котлеты с изюминкой

Готовим котлеты с морковью и луком: простой рецепт с соусом и гарниром

Когда хочется удивить семью или гостей чем-то простым, но в то же время оригинальным, на выручку приходят котлеты, приготовленные по-новому. Они отличаются особой нежностью и сочностью, а секрет кроется в необычных ингредиентах и способе приготовления. Этот рецепт уже завоевал популярность у многих хозяек, ведь котлеты получаются настолько вкусными, что классический вариант с хлебом отходит на второй план.

Секреты фарша

Главное отличие этого способа — в подготовке овощей. Репчатый лук здесь не прокручивается через мясорубку, а мелко рубится ножом. Это делает текстуру фарша более живой и придает готовым котлетам дополнительную сочность.

Второй секретный ингредиент — морковь. Она используется в сыром виде и натирается на мелкой терке. В фарше морковь не чувствуется на вкус, но заметно влияет на мягкость и цвет котлет.

Вместо размоченного хлеба добавляются панировочные сухари. Они удерживают влагу, не дают массе расползаться и делают структуру более воздушной. В результате котлеты получаются легкими и нежными.

Фарш вымешивается долго и тщательно, чтобы он стал максимально однородным. После этого массу стоит оставить на 5-10 минут, чтобы сухари слегка набухли.

Формирование и обжарка

Из указанного количества ингредиентов получается примерно 6 котлет среднего размера. Их формируют руками, слегка увлажненными водой, чтобы фарш не лип.

Обжарка проходит на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом. Достаточно по 2 минуты с каждой стороны на среднем огне, чтобы появилась красивая румяная корочка.

После этого котлеты временно снимаются, а сковорода остается на плите — масло и соки пригодятся для следующего шага.

Овощная подушка и соус

Чтобы котлеты приобрели насыщенный вкус и аппетитный аромат, готовится овощная зажарка. На сковороде быстро обжариваются лук (полукольцами), морковь (полукружочками) и чеснок.

Параллельно смешивается соус: томатная паста, сметана, паприка, немного муки, соль, перец и вода. Эта смесь превращается в нежную подливу с насыщенным вкусом.

Котлеты возвращаются в сковороду, укладываются поверх овощей и заливаются соусом. Тушение занимает 20-25 минут на слабом огне. За это время котлеты полностью пропитываются ароматами и становятся особенно мягкими.

С чем подать

Лучше всего такие котлеты сочетаются с простым гарниром — например, с вермишелью, картофельным пюре или рисом. Главное правило — щедро полить гарнир соусом из сковороды.

Для свежести и цвета в готовое блюдо стоит добавить зелень: укроп, петрушку или кинзу.

Ингредиенты

Для котлет:

  • фарш (свинина, говядина или смешанный) — 300 г;
  • лук — 70 г;
  • морковь — 70 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • панировочные сухари — 2 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Для зажарки и соуса:

  • лук — 170 г;
  • морковь — 130 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сметана — 1 ст. л. с горкой;
  • томатная паста — 2 ст. л.;
  • мука — 1 ст. л. с горкой;
  • вода — 300 мл;
  • соль, перец — по вкусу;
  • паприка — 1 ч. л. с горкой.

Полезные советы

  1. Чтобы котлеты получились более ароматными, можно добавить в фарш немного зелени или сухих специй.

  2. Панировочные сухари легко заменить овсяными хлопьями мелкого помола.

  3. Если хочется диетический вариант, часть фарша можно заменить кабачком или куриной грудкой.

  4. Соус станет интереснее, если добавить в него ложку аджики или соевого соуса.

А что если…

Попробовать вместо классического фарша взять индейку или курицу. Котлеты будут менее калорийными, но сохранят сочность благодаря моркови и соусу.

Можно экспериментировать с заливкой: заменить часть томатной пасты пюрированными помидорами или добавить кусочки болгарского перца.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Песочное печенье на сметане готовится с маслом и сахаром по рецепту кулинаров сегодня в 12:01

Сметанное печенье: как один кусочек вернет детские воспоминания и разгонит скуку вечера в один миг

Представьте рассыпчатое печенье, которое исчезает быстрее, чем чай заварится. Рецепт на сметане из простых ингредиентов обещает нежность и аромат. Готовы к кулинарному чуду?

Читать полностью » Фруктовый торт с желатином и сметаной готовится без духовки сегодня в 11:52

Фрукты и желатин без усилий — ирония судьбы: десерт, который смеётся над традициями

Представьте яркий торт без выпечки: желатин, сметана и фрукты создают волшебный десерт. Простой рецепт для гурманов, полный вкуса и красоты!

Читать полностью » Повара обжаривают креветки с брокколи для насыщенного вкуса сегодня в 11:25

Брокколи с креветками: парадокс, который разрушит ваши кулинарные стереотипы

Захватывающий рецепт брокколи с креветками: простой микс морепродуктов и овощей для праздника. Узнай секреты вкуса без лишних хлопот!

Читать полностью » Баклажаны в томатном соке на зиму получаются ароматными по рецепту специалистов сегодня в 10:46

Баклажаны в томате: эмоции лета в каждой ложке, которые вернут тепло зимой

Зимой вспомнить лето — просто! Рецепт баклажанов в томатном соке сохраняет витамины и вкус. Легкая заготовка для закуски или блюд.

Читать полностью » Кулинары готовят маковый бисквит в духовке с добавлением мака сегодня в 10:29

Быстрый маковый бисквит: меньше хлопот, больше вкуса в торте

Любите ли вы десерты с изюминкой? Этот маковый бисквит для торта сочетает нежность и пикантный вкус мака. Простой рецепт с маслом и молоком, который превратит выпечку в шедевр.

Читать полностью » Домашнее печенье Красный бархат получается с трещинками сегодня в 9:39

Трещинки на печенье: когда красный цвет и нежность переворачивают представление о выпечке

Узнайте, как приготовить нежное и яркое печенье "Красный бархат" с трещинками — идеальное угощение для любого праздника с насыщенным вкусом и эффектным видом.

Читать полностью » Шеф-повара добавляют креветки в салат с красной рыбой для праздник сегодня в 9:13

Быстрый салат с креветками и красной рыбой: меньше 60 минут на шедевр

Этот яркий салат с красной рыбой и креветками покорит гостей! Нарядный, вкусный и быстрый рецепт для праздника. Слои свежести и майонеза — попробуйте!

Читать полностью » Слоеные пирожки готовятся с использованием слоеного теста и мясного фарша сегодня в 8:36

Слоеные пирожки: фарш как секрет, которым пользуются все, кроме вас

Ароматные слоеные пирожки с фаршем — быстрый рецепт для всей семьи. Готовьте просто, наслаждайтесь вкусом и удобством!

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Неврологи: дрожь и онемение в руках могут быть симптомами болезни Паркинсона
Авто и мото

Продажи автомобилей Tenet в России превысили 40 штук за первые 10 дней — "Автостат Инфо"
УрФО

В Екатеринбурге откроют генконсульство Индии, Франция также планирует вернуться
Наука

Учёные обнаруживают признаки жизни на Венере без воды
Садоводство

Муку можно использовать в саду для улучшения почвы и борьбы с насекомыми
Питомцы

Бородатые породы собак отличаются харизмой и необычной внешностью
ПФО

Депутат Шуварин заявил о массовых жалобах жителей Пензы на отсутствие связи и интернета
Спорт и фитнес

Тренер Peloton Робин Арсон представила 30-дневный челлендж на беговой дорожке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet