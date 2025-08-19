Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Рыбные котлеты из щуки по-карельски
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:06

Как одна простая ошибка может испортить ваши куриные котлеты

Как приготовить куриные котлеты: советы по выбору ингредиентов

Вы когда-нибудь задумывались, как сделать идеальные котлеты из куриного филе? Эти рубленные котлеты не только просты в приготовлении, но и станут настоящим украшением любого стола. Подайте их с любимым гарниром или свежими овощами, и вы будете в центре внимания!

Ингредиенты

  • Куриное филе — 800 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубч.
  • Сметана — 4 ст. л.
  • Пшеничная мука — 4 ст. л.
  • Укроп — 10 г
  • Растительное масло — 50 г
  • Соль и специи по вкусу

Пошаговое приготовление

Начните с того, что соберите все необходимые продукты. Я предпочитаю использовать куриное филе, но можно готовить и из других частей курицы. Яйца лучше брать категории С1. Куриное филе нарежьте на мелкие кусочки. Чем мельче, тем лучше. Затем переложите мясо в отдельную миску.

Очистите лук от шелухи и промойте в холодной воде. Нарежьте его как можно мельче и добавьте в миску к мясу. Мелко нарежьте укроп и добавьте его в смесь. Затем вбейте яйца. Влейте сметану, очистите чеснок и пропустите его через пресс, добавив в смесь. Не забудьте посолить и добавить специи по вкусу — молотый перец и паприку подойдут идеально.

Постепенно подсыпьте муку в массу. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородного состояния. Для этого удобно использовать большую ложку. Смесь получится достаточно влажной. Разогрейте сковороду и налейте немного растительного масла. С помощью ложки выкладывайте массу на сковороду и обжаривайте котлеты с обеих сторон по 2-3 минуты до золотистой корочки.

Готовые котлеты должны стать аппетитного золотистого цвета. Куриное мясо готовится быстро, так что следите за временем. Ваши сочные котлеты готовы! Подавайте их горячими с гарниром и свежими овощами.

