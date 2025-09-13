Сливочно-грибной соус и говядина: рецепт, который перевернёт ваши представления о домашней кухне

Хотите удивить семью вкусным и простым ужином? Говядина, запечённая кусочками в духовке, — отличный вариант. Главное — знать несколько секретов, чтобы мясо получилось нежным и сочным. А сливочно-грибной соус придаст блюду изысканности и сделает его по-настоящему праздничным.

Выбор мяса и подготовка

Для этого рецепта лучше всего подойдёт молодая говяжья вырезка или телятина — именно такое мясо гарантирует мягкость и сочность. Главное — брать охлаждённое мясо, а не замороженное.

Перед приготовлением тщательно промойте говядину и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте порционными кусочками толщиной примерно 3-4 см. Слишком тонкие ломтики могут получиться сухими после запекания.

Маринад и обжарка

Посыпьте мясо солью, свежемолотым чёрным перцем и тимьяном (или чабрецом). Можно добавить и другие любимые специи — вкус от этого только выиграет.

Далее разогрейте сковороду с растительным маслом до очень высокой температуры. Чтобы проверить, достаточно ли горячо, опустите лопатку в масло — если вокруг неё появляются пузырьки, можно выкладывать мясо.

Обжаривайте кусочки говядины с одной стороны 3-4 минуты, затем переверните и обжарьте ещё 2-3 минуты. Это позволит "запечатать" соки внутри мяса.

Переложите обжаренные кусочки на противень, застеленный фольгой. Разогрейте духовку до 180°C заранее (примерно за 10-20 минут) и отправьте туда мясо на 25-30 минут. Время немного зависит от вашей духовки, поэтому проверяйте готовность, прокалывая мясо ножом — если выделяется прозрачный сок, значит, всё готово.

Приготовление сливочно-грибного соуса

Вымойте и обсушите шампиньоны, нарежьте их мелкими кубиками. Натрите твёрдый сыр на средней тёрке. Обжарьте грибы на растительном масле около 5 минут.

Влейте 1 столовую ложку белого сухого вина и тушите ещё 3 минуты, пока вино не выпарится. Если вина нет, можно заменить его мясным, овощным или грибным бульоном. Добавьте натёртый сыр, тушите на маленьком огне, помешивая, пока сыр не расплавится.

Влейте 200 мл сливок (20%) и продолжайте тушить около 4 минут. В конце посолите и поперчите соус по вкусу.

Выложите горячие кусочки говядины на тарелку и щедро полейте сливочно-грибным соусом. Такое блюдо отлично подойдёт как для семейного ужина, так и для праздничного стола.