Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
сырая куриная грудка
сырая куриная грудка
© freepik
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:12

Сметанный маринад раскрывает секрет сочности куриных грудок, о котором молчат повара

Как приготовить куриные грудки в духовке на 850 г с паприкой и базиликом

Как приготовить сочные куриные грудки в духовке, чтобы они стали любимым блюдом всей семьи? Ответ проще, чем кажется: всего несколько простых ингредиентов и немного времени — и на вашем столе появится нежное, ароматное мясо, которое идеально сочетается с любым гарниром.

Ингредиенты

  • Куриные грудки — 850 г
  • Сметана — 150 г (жирность выбирайте по вкусу)
  • Соль — по вкусу
  • Паприка (с горкой) — 1 ч. л.
  • Сухой базилик — 1 ч. л.
  • Растительное масло (для смазывания формы) — 1 ч. л.

Пошаговая инструкция

В миске смешайте сметану с солью, паприкой и базиликом. Если хотите добавить остроты или пикантности, можно включить сушёный чеснок, чёрный молотый перец или готовую смесь специй для курицы. Только будьте внимательны с солью, если в специях она уже есть.

Обильно обмажьте куриные грудки полученным маринадом со всех сторон, затем переложите их в миску и накройте пищевой плёнкой. Оставьте мясо мариноваться минимум на 30-40 минут, а лучше — на час. Чем дольше грудки пропитываются ароматами, тем насыщеннее будет вкус.

Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите в неё маринованные грудки. Разогрейте духовку до 180 °C и отправьте мясо запекаться на 40-45 минут. Если грудки начнут слишком быстро румяниться, накройте форму фольгой. Время и температура могут немного варьироваться в зависимости от вашей духовки — ориентируйтесь на внешний вид и готовность мяса.

С чем подавать

Запечённые куриные грудки отлично сочетаются с любыми гарнирами: от классического картофельного пюре и риса до свежих овощей и зелёных салатов. Это универсальное блюдо, которое легко адаптировать под любой вкус и настроение.

Таким образом, приготовление сочных куриных грудок в духовке — это не только просто и быстро, но и вкусно, а главное — доступно для каждого. Попробуйте разнообразить маринад любимыми специями, чтобы каждый раз получать новое гастрономическое впечатление.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить рассыпчатый рис с говяжьей подливкой и овощами сегодня в 9:02

Экономный рецепт: как подливка с говядиной на рисе сэкономит бюджет и нервы

Узнайте простой рецепт сытного риса с говяжьей подливкой и овощами — ароматное блюдо для семьи, полное вкуса и уюта.

Читать полностью » Как сделать воздушный омлет на сковороде с добавлением молока сегодня в 8:09

Омлет, который меняет представление о завтраке: секреты пышности и вкуса

Узнайте, как приготовить пышный омлет на сковороде — простой и вкусный завтрак, который зарядит энергией и порадует всю семью.

Читать полностью » Рецепт фаршированного перца с мясом и рисом для приготовления в кастрюле сегодня в 8:06

Легко и сытно: как фаршированный перец спасает вечер после тяжелого дня

Узнайте, как приготовить классический фаршированный перец в кастрюле — яркое и сытное блюдо, которое легко готовить и можно заморозить про запас.

Читать полностью » Как приготовить цветную капусту в кляре на сковороде сегодня в 7:10

Цветная капуста в кляре: идеальный гарнир и закуска для семейного ужина за 20 минут

Узнайте, как быстро и вкусно приготовить цветную капусту в хрустящем кляре на сковороде. Простой рецепт с пошаговыми советами и идеальными сочетаниями вкусов.

Читать полностью » Как приготовить овощное рагу с баклажанами и кабачками сегодня в 7:03

Легкое овощное рагу, которое удивит даже поклонников мяса

Легкое и полезное овощное рагу с баклажанами и кабачками — идеальный выбор для вегетарианцев и тех, кто следит за калориями.

Читать полностью » Как приготовить сочное жареное мясо из свинины с хрустящей корочкой сегодня в 6:08

Жареная свинина, которая тает во рту: секреты сочности и хрустящей корочки

Как добиться сочного мяса с хрустящей корочкой на сковороде? Простые шаги и хитрости с выбором мяса, специями и техникой жарки раскроют секрет идеального блюда.

Читать полностью » Как приготовить кабачки с яйцом на сковороде по рецепту шеф-повара сегодня в 6:01

Хрустящие кабачки с нежным яйцом — вкус, который заставит забыть о диетах

Узнайте, как быстро и просто приготовить кабачки с яйцом на сковороде — бюджетное и вкусное блюдо для всей семьи в сезон урожая кабачков.

Читать полностью » Как приготовить лодочки из кабачков с мясным фаршем и шампиньонами сегодня в 5:17

Как из обычных овощей создать блюдо, которое удивит даже гурманов

Представьте лодочки из кабачков с фаршем и грибами — вкусно и креативно! Этот рецепт удивит гостей, совмещая мясо с гарниром в одном блюде.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Кроссовер Aito M8 признан самым безопасным авто в Китае
Дом

Как жильцам многоквартирного дома бороться с клопами вместе
Туризм

EU Holidays в Сингапуре предложили бесплатные билеты в Дубай, но взимают сборы по $540 с человека
Красота и здоровье

Диетолог Михалёва назвала продукты для быстрого восстановления при простуде
Наука и технологии

Астрономы раскрыли связь ультрафиолета и химии протопланетных дисков: новые данные
Спорт и фитнес

Тренировался 5 раз в неделю и не видел результата: причина оказалась банальнее, чем думал
Культура и шоу-бизнес

Netflix готовит документальный фильм о Тейлор Свифт и Трэвисе Келси — The Sun
Авто и мото

Новый Geely Galaxy Star 6 сопоставим по размерам с Toyota Camry
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru