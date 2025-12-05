Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Владимир Путин
Владимир Путин
© commons.wikimedia.org by Presidential Executive of Russia is licensed under CC BY 4.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:41

Тренер Путина, переживший блокаду: в России снимут фильм о человеке, воспитавшем сотни чемпионов

Съёмки фильма о первом тренере Путина начнутся в 2026 году — Газета СПб

Съёмные планы на 2026 год подхватили спортивно-биографическую тему: в России готовят художественный фильм о заслуженном тренере Анатолии Рахлине — наставнике, которого называют первым учителем Владимира Путина в дзюдо. Об этом сообщает "Газета СПб". По материалам, представленным на питчинге Фонда кино, главную роль сыграет Даниил Воробьёв, а сама история начнётся с эпизодов детства героя в блокадном Ленинграде, где с ним произошёл трагический случай, повлиявший на характер.

От блокадного Ленинграда к секции самбо

Действие картины, как следует из представленных данных, стартует в блокадном городе и задаёт тон биографии через личную драму. Далее сюжет переносится в послевоенный период: после Великой Отечественной войны Рахлин записался в секцию самбо и добился заметных успехов. Этот путь подан как фундамент, на котором сформировались дисциплина и тренерская школа будущего наставника.

Следующим ключевым этапом становится работа в спортивной системе: Рахлин возглавил тренерское направление в клубе "Турбостроитель". За полвека, как отмечается, он подготовил свыше 100 мастеров дзюдо, то есть речь идёт о десятилетиях работы и о системной подготовке спортсменов, а не об отдельных громких победах.

Ученики, влияние и место Путина в истории тренера

Среди наиболее известных воспитанников Рахлина упоминается Владимир Путин. В тексте подчёркивается, что президент не раз говорил о значительном влиянии наставника, а значит, фигура тренера в фильме будет показана не только через спортивные результаты, но и через личное воздействие на учеников. Такой фокус обычно выводит биографию за рамки "легенды о секции" и превращает её в историю о воспитании характера.

При этом в описании проекта акцент сделан на масштабе тренерской работы. Более ста мастеров дзюдо, подготовленных за полвека, — это показатель, который встраивает Рахлина в ряд людей, определявших развитие единоборств в стране на долгой дистанции.

Команда проекта и актёрская задача: возрастной грим и ансамбль

Режиссёром фильма заявлен Вазген Каграманян, сценарий написал Андрей Житков. Для Даниила Воробьёва роль будет технически сложной: в тексте отдельно говорится, что актёру потребуется сложный грим, поскольку он сыграет персонажа в разных возрастах. Такой приём обычно предполагает и несколько временных пластов в драматургии — от молодости к зрелости и поздним годам.

Также сообщается, что в съёмках примут участие известные артисты, среди которых названы Александра Урсуляк и Сергей Бурунов. Это указывает на ставку на узнаваемый ансамбль и на то, что проект изначально собирается как заметная премьера, а не узконишевая спортивная драма.

