Лариса Долина (Белые ночи Санкт-Петербурга - 2024, день 2) (cropped)
Лариса Долина (Белые ночи Санкт-Петербурга - 2024, день 2) (cropped)
© commons.wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:15

Дело Долиной добралось до Конституционного суда: эксперт назвал истинную причину перестановок

Отставку Барщевского связали с делом Долиной — политолог Бовт

Связь между громким имущественным спором Ларисы Долиной и неожиданной кадровой перестановкой в высших судебных кругах стала предметом публичного обсуждения. Поводом послужила отставка представителя правительства России в Конституционном суде Михаила Барщевского, которая, по мнению эксперта, может быть неслучайной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий политолога Георгия Бовта.

Версия о неслучайной отставке

Политолог обратил внимание на совпадение сразу нескольких факторов. По его словам, интересы певицы Ларисы Долиной в Верховном суде по делу о спорной квартире представляла адвокат Мария Пухова. Она входит в коллегию адвокатов города Москвы "Барщевский и партнёры", что, по мнению эксперта, придает ситуации дополнительный контекст.

"А вот, кажется, прорисовывается причина скоропалительной отставки Михаила Барщевского. В Верховном суде интересы певицы Долиной по известному скандальному делу представляла адвокат Мария Пухова, адвокат коллегии адвокатов города Москвы "Барщевский и партнёры". Фамилия в названии коллегии — не случайное совпадение", — считает политолог Георгий Бовт.

Аргументы и возможные последствия

Бовт полагает, что участие представителя коллегии с такой фамилией в резонансном деле могло вызвать вопросы о потенциальном конфликте интересов. По его оценке, это создает почву для предположений о возможном лоббировании интересов артистки на высоком уровне судебной системы. Именно этим эксперт объясняет поспешность решения об уходе Барщевского с должности.

По мнению политолога, отставка последовала после решения Верховного суда и стала реакцией на общественный и профессиональный резонанс. Он отмечает, что подобные совпадения, даже если они формально не нарушают закон, могут восприниматься как подрывающие доверие к судебным институтам.

Резонанс вокруг дела Долиной

Дело о квартире Ларисы Долиной уже несколько месяцев остается в центре внимания. Оно рассматривается не только как имущественный спор, но и как пример сложного переплетения уголовных, гражданских и репутационных рисков. Участие известных фигур и юридических структур усиливает общественный интерес к происходящему.

Эксперт считает, что подобные истории наносят репутационный ущерб всей системе правосудия. В его оценке, даже предположения о неформальном влиянии на судебные решения способны серьезно дискредитировать институты власти, особенно когда речь идет о публичных персонах и высших судебных органах.

