Скандал с квартирой Долиной добрался до судей: сенатор поставил под сомнение их компетентность

История с продажей квартиры Ларисы Долиной получила продолжение уже не только в судах, но и в политической плоскости: теперь под вопросом оказались решения тех, кто рассматривал спор на первых этапах. На фоне резонанса вокруг дела и опасений о последствиях для рынка недвижимости в Совете Федерации заговорили о качестве правоприменения в нижестоящих инстанциях. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на комментарий главы комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса.

Заявление Клишаса и акцент на нижестоящие суды

Андрей Клишас заявил о необходимости обсудить компетентность судей, выносивших решения по делу о продаже квартиры Ларисы Долиной в нижестоящих инстанциях. По словам сенатора, именно прежние вердикты стали источником рисков, которые выходят за рамки одного конкретного спора. Он дал понять, что общественная значимость подобных дел требует не только оценки результата, но и анализа того, как к нему пришли.

Речь, по сути, идёт о реакции на судебную линию, которая сформировалась до рассмотрения вопроса в высшей инстанции. Клишас подчеркнул: когда решения судов воспринимаются как допускающие сомнительные трактовки, это отражается на доверии к сделкам и на поведении участников рынка. Так что обсуждение компетентности он рассматривает как часть более широкого разговора о последствиях судебной практики.

Решение Верховного суда и "возврат" к принципам

Сенатор связал свою позицию с решением Верховного суда, принятым 16 декабря. Он отметил, что этот вердикт изменил ситуацию принципиально и скорректировал подход к оценке сделок.

"Решение Верховного суда 16 декабря поставило всё с головы на ноги", — заявил Андрей Клишас.

По его словам, Верховный суд вернул судебную практику "в рамки действительности сделок и принципа добросовестности". Клишас также подчеркнул, что прежние решения привели к опасным последствиям. В его трактовке проблема заключалась не только в конкретном исходе дела, но и в том, какой сигнал он мог дать участникам рынка.

"Экстравагантное толкование" и риски для рынка недвижимости

Клишас назвал следующим логичным шагом обсуждение действий судей, которые, по его словам, допустили "экстравагантное толкование норм законодательства". Он увязал это с появлением новых мошеннических схем при сделках с недвижимостью. Такая связка означает, что сенатор видит прямую зависимость между судебными решениями и тем, как преступники адаптируют свои сценарии.

В центре внимания, как следует из его заявления, оказываются последствия для граждан, которые могут столкнуться с повышенными рисками при операциях с жильём. Клишас фактически обозначил проблему как системную: если спорные трактовки закрепляются на уровне практики, они становятся ориентиром для злоупотреблений. Именно поэтому он настаивает на обсуждении того, как работали суды в нижестоящих инстанциях по делу Долиной.