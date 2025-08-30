Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Молодые люди
Молодые люди
© flickr.com by Cha già José is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Сибирский федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 20:53

Родина, этим все сказано: как спикер парламента поздравил родной Искитимский район с юбилеем

Спикер заксобрания Новосибирской области поздравил земляков с 90-летием Искитимского района

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 90-летию Искитимского района. Для спикера регионального парламента, представляющего в заксобрании 13-й избирательный округ, этот праздник имел особое значение — именно здесь прошли его детство, юность и молодость.

В рамках юбилейных мероприятий, завершивших масштабный культурно-просветительский проект, состоялись концерты и исторические лекции во всех сельсоветах района. Глава муниципального образования Юрий Саблин отметил впечатляющие результаты развития территории, включая успехи в промышленности, угледобыче и сельском хозяйстве, подчеркнув приоритетность задач по сохранению и приумножению населения.

Андрей Шимкив в своем выступлении выразил уверенность в перспективах развития района, выделив такие ключевые отрасли как угледобывающая промышленность, крупные сельхозпредприятия и оборонный комплекс. Спикер особо поблагодарил старшее поколение за вклад в становление территории, вспомнив строительство завода в Линёво, птицефабрики и жилых кварталов.

В настоящее время в районе реализуются программы по строительству социальных объектов — детских садов, школ и спортивных комплексов, что создает основы для уверенного развития территории в будущем. Мероприятие стало демонстрацией преемственности поколений и признания заслуг тех, кто внес значительный вклад в развитие Искитимского района.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Леса Ямала дарят жителям клюкву — один из главных природных богатств региона 26.08.2025 в 5:16

Север суров, но щедр: в болотах Ямала растёт ягода-долгожитель

Северная клюква — кислая, но полезная ягода Ямала. Чем она отличается от брусники, где растёт и почему сибирская клюква считается особенно ценой.

Читать полностью » Тюменские дачники подвели итоги сезона: урожай овощей и фруктов оказался щедрым 26.08.2025 в 4:11

Холодное лето, тёплый урожай: тюменские дачники удивились результатам сезона

Тюменские дачники довольны урожаем: несмотря на дожди, в садах и на грядках выросли сочные овощи и фрукты, которыми охотно делятся с соседями.

Читать полностью » В Тюмени 26.08.2025 в 3:26

Квартиры для народа тают на глазах: в Тюмени становится редкостью эконом-жильё

В Тюмени застройщики сворачивают проекты эконом-класса. Доля комфорт- и бизнес-жилья растёт: спрос меняется, а государство поддерживает новые стандарты.

Читать полностью » В Тюмени экс-руководителя научного учреждения судят за ущерб бюджету в 11 млн рублей 26.08.2025 в 2:17

Лизинг на 39 миллионов, контракт на 50: прокуратура раскрыла схему тюменского чиновника

В Тюмени экс-главу научного учреждения будут судить за заключение заведомо невыгодного госконтракта, из-за которого бюджет потерял 11 млн рублей.

Читать полностью » В Тюменской области возник дефицит запчастей для новых моделей китайских авто — эксперт объяснил причину 26.08.2025 в 1:16

Китайские машины ломанулись в продажах — а чинить их теперь нечем

В Тюменской области владельцы новых китайских автомобилей жалуются на дефицит запчастей. Эксперты объясняют это быстрым обновлением модельных рядов.

Читать полностью » Экспедиция в Тюменской области выявила возможное место последнего боя Ермака 26.08.2025 в 0:16

Тайна гибели Ермака может быть раскрыта: исследователи нашли следы в Тюменской области

В Тюменской области нашли возможное место гибели Ермака. Историки обнаружили обломок оружия и готовятся к новым исследованиям с археологами.

Читать полностью » Гарантированные похоронные услуги в Тюмени подорожали: опубликованы новые расценки 25.08.2025 в 23:48

Даже после жизни — счёт на оплату: цены на похороны в Тюмени резко выросли

В Тюмени подорожали гарантированные услуги по погребению: рост от 8% до 32%. Самое сильное повышение коснулось мусульманских захоронений.

Читать полностью » Депутаты требуют пересмотра решения о росте тарифов на проезд в общественном транспорте Тюмени 25.08.2025 в 22:49

Езда по городу превращается в роскошь: проезд в Тюмени резко дорожает

В Тюмени депутаты просят мэра Максима Афанасьева отменить резкое повышение цен на проезд, объяснённое ростом топлива и ремонтом транспорта.

Читать полностью »

Новости
ЮФО

Пожарные спасли четыре жилых дома от крупного пожара в Ростовской области
Питомцы

Специалисты назвали способы снизить тревогу кошки при использовании переноски
Наука и технологии

Археологи обнаружили римские ботинки размером 48 у Адрианова вала
Садоводство

Агрономы советуют высевать сидераты и бобовые после уборки картофеля
УрФО

В Екатеринбурге состоялся прощальный матч хоккеиста Павла Дацюка с участием звезд НХЛ
Авто и мото

Версия Z Nismo с механикой от Nissan будет выпущена не раньше 2027 году
СЗФО

В Петербурге планируют масштабный ремонт мостов в 2026 году
СКФО

Пожарные ликвидируют возгорание сухой травы в Карачаево-Черкесии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru