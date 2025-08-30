Родина, этим все сказано: как спикер парламента поздравил родной Искитимский район с юбилеем

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 90-летию Искитимского района. Для спикера регионального парламента, представляющего в заксобрании 13-й избирательный округ, этот праздник имел особое значение — именно здесь прошли его детство, юность и молодость.

В рамках юбилейных мероприятий, завершивших масштабный культурно-просветительский проект, состоялись концерты и исторические лекции во всех сельсоветах района. Глава муниципального образования Юрий Саблин отметил впечатляющие результаты развития территории, включая успехи в промышленности, угледобыче и сельском хозяйстве, подчеркнув приоритетность задач по сохранению и приумножению населения.

Андрей Шимкив в своем выступлении выразил уверенность в перспективах развития района, выделив такие ключевые отрасли как угледобывающая промышленность, крупные сельхозпредприятия и оборонный комплекс. Спикер особо поблагодарил старшее поколение за вклад в становление территории, вспомнив строительство завода в Линёво, птицефабрики и жилых кварталов.

В настоящее время в районе реализуются программы по строительству социальных объектов — детских садов, школ и спортивных комплексов, что создает основы для уверенного развития территории в будущем. Мероприятие стало демонстрацией преемственности поколений и признания заслуг тех, кто внес значительный вклад в развитие Искитимского района.