Глава СПЧ Фадеев: журналистам, работающим в зоне СВО нужно дать особый статус

Репортёры, освещающие события в зоне специальной военной операции, должны обрести особый статус и этот вопрос может быть урегулирован в текущем году, сообщил Валерий Фадеев, руководитель Совета при президенте РФ по правам человека.
Выступая на пресс-конференции, посвящённой теме "Ситуация в Курской области: преступления ВСУ и наёмников", глава СПЧ отметил:
"Важно провести черту, так как журналист не может держать оружие в руках и не может иметь такой же юридический статус, как военный. Однако мнение о том, что репортёры, работающие в зоне СВО, должны иметь особый статус, совершенно справедливо... Это уже рассматривается, и полагаю, что в этом году будет принято решение о присвоении этим выдающимся журналистам особого статуса"
Фото: commons.wikimedia.org
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