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В Курской области незаконно побывал корреспондент Independent Крушельницкий
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В Курской области незаконно побывал еще один западный журналист

В Курской области незаконно побывал корреспондент Independent Крушельницкий

Журналист британской газеты Independent Аскольд Крушельницкий незаконно присутствовал на территории Российской Федерации, а именно в Курской области. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Отмечается, что не только журналист их издания находился в российском регионе, но и "другие журналисты", которые были там в сопровождении военных ВСУ. Сообщается, что они были в Судже и населенных пунктах, которые находятся в 20 км от города.

Напомним, что ранее директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова заявляла, что РФ будет расследовать каждое незаконное проникновение западных журналистов в Курскую область и рассматриваться отдельно.

Стоит отметить, что до этого незаконно в регионе побывали журналисты из Франции, Германии, Литвы и США.

Фото: pxhere.com

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