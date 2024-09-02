В Курской области незаконно побывал еще один западный журналист

Журналист британской газеты Independent Аскольд Крушельницкий незаконно присутствовал на территории Российской Федерации, а именно в Курской области. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Отмечается, что не только журналист их издания находился в российском регионе, но и "другие журналисты", которые были там в сопровождении военных ВСУ. Сообщается, что они были в Судже и населенных пунктах, которые находятся в 20 км от города.

Напомним, что ранее директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова заявляла, что РФ будет расследовать каждое незаконное проникновение западных журналистов в Курскую область и рассматриваться отдельно.

Стоит отметить, что до этого незаконно в регионе побывали журналисты из Франции, Германии, Литвы и США.

Фото: pxhere.com