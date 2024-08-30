Еще один западный журналист незаконно проникла в Курскую область

Журналист британской газеты Times Кэтрин Филп незаконно побывала на территории Курской области и сняла в российском регионе материал об этом. Она утверждает, что была в городе Суджа и в одном из расположенных рядом населенных пунктов.
В своем материале она утверждает, что стала свидетельницей того, как военные ВСУ устраивают показы местному населению видео-материалов, в которых дискредитируется российская армия.
Помимо этого, издание опубликовало фото из Курской области. Автором кадров подписан Иан Уиттакер.
Стоит отметить, что это не первое незаконное проникновение западных журналистов на российскую территорию. До этого в Курской области был корреспондент The Sun Джером Старки, а также журналисты медиакорпорации Deutsche Welle*, французской газеты Croix и латвийского телеканала Latvian Television.
Фото: pxhere.com
*СМИ внесено Росфинмониторингом в список иноагентов
Подоляк: Украина прекратит транзит российской нефти и газа 1 января
С 1 января 2025 года Украина прекращает транзит нефти и газа из России в страны Европейского союза (ЕС). Такое заявление сделал советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, слова которого передает украинское издание "Страна.ua".
Министр обороны Израиля предупредил властей о риске войны на несколько фронтов
Министр обороны Израиля Йоав Галант предупредил властей о риске войны на несколько фронтов. Чиновник призывает министров подписать соглашение о прекращении огня в обмен на заложников.
Мария Кожевникова рассказала о достижении младшего сына: "В добрый путь, сыночек"
Звезда сериала "Универ", многодетная мать Мария Кожевникова поделилась радостью с подписчиками.
Уроженцев Санкт-Петербурга задержали в Калининграде с партией метадона
В Калининградской области были задержаны четверо жителей Санкт-Петербурга, которых обвиняют в распространении синтетических наркотиков через интернет. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.