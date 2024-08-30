Журналист британской газеты Times Кэтрин Филп незаконно побывала на территории Курской области и сняла в российском регионе материал об этом. Она утверждает, что была в городе Суджа и в одном из расположенных рядом населенных пунктов.

В своем материале она утверждает, что стала свидетельницей того, как военные ВСУ устраивают показы местному населению видео-материалов, в которых дискредитируется российская армия.

Помимо этого, издание опубликовало фото из Курской области. Автором кадров подписан Иан Уиттакер.

Стоит отметить, что это не первое незаконное проникновение западных журналистов на российскую территорию. До этого в Курской области был корреспондент The Sun Джером Старки, а также журналисты медиакорпорации Deutsche Welle*, французской газеты Croix и латвийского телеканала Latvian Television.

Фото: pxhere.com

*СМИ внесено Росфинмониторингом в список иноагентов