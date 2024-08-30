Экс-журналист Асеев: вся группировка ВСУ на южном направлении может быть уничтожена

Вся южная группировка украинской армии, которая включает в себя военнослужащих ВСУ, занимающих позиции в районе населенного пункта Красноармейск (украинское название — Покровск), может быть уничтожена в результате продвижения российских войск. Такое заявление сделал бывший украинский журналист Станислав Асеев.

"(Возможно — прим.) уничтожение всей южной группировки сил (Украины — прим.), а не только Покровска", — приводит слова Асеева издание", — заявил экс-журналист в беседе с изданием Financial Times.

Он считает, что гибель всей южной группировки может произойти по целому ряду причин — "от посадки цветов вместо строительства укреплений до непонимания высшего командования проблем солдат в окопах".

По его словам, на данный момент Киев ничего не может сделать для города, поэтому остается только одно — эвакуация мирных граждан.

На данный момент ВС РФ продолжают продвижение на Донбассе на красноармейском направлении, несмотря на то, что украинская сторона пыталась отвлечь российскую сторону нападением на Курскую область.

Фото: commons.wikimedia.org/Militaryunit.a2943