Всё, что вам нужно знать о йоркширском терьере: преимущества, секреты и советы по уходу

Йоркширский терьер — это не просто маленькая собака с шикарной шерстью. Эта порода обладает уникальным характером и особенностями, которые делают её идеальным компаньоном для многих людей.

1. Размер и вес

Йорки — миниатюрные собаки, обычно весом от 1.5 до 3.5 кг. Их маленький размер делает их идеальными для жизни в квартире.

2. Характер

Эти собаки очень умные и энергичные. Они любят общение и могут быть очень привязанными к своим хозяевам.

3. Шерсть

Йоркширские терьеры имеют длинную, шелковистую шерсть, которая требует регулярного ухода. Многие владельцы выбирают стрижки для облегчения ухода.

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