Всё, что вам нужно знать о йоркширском терьере: преимущества, секреты и советы по уходу

Йоркширский терьер — это не просто маленькая собака с шикарной шерстью. Эта порода обладает уникальным характером и особенностями, которые делают её идеальным компаньоном для многих людей.
1. Размер и вес
Йорки — миниатюрные собаки, обычно весом от 1.5 до 3.5 кг. Их маленький размер делает их идеальными для жизни в квартире.
2. Характер
Эти собаки очень умные и энергичные. Они любят общение и могут быть очень привязанными к своим хозяевам.
3. Шерсть
Йоркширские терьеры имеют длинную, шелковистую шерсть, которая требует регулярного ухода. Многие владельцы выбирают стрижки для облегчения ухода.
Фото: commons.wikimedia.org/Csar13(Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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