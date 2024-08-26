Официальный Цхинвал скептически относится заявлениям грузинских властей, которые осуждают действия экс-президента Михаила Саакашвили во время событий 2008 года. Об этом заявил посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев в интервью информационному агентству РИА Новости.
По его словам, подобные декларации не заслуживают доверия до тех пор, пока Грузия не признает официально ответственность за гибель мирных жителей Южной Осетии и не подтвердит её территориальную целостность.
Ранее правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» выпустила заявление, в котором возложила ответственность за начало военного конфликта с Россией в августе 2008 года на Михаила Саакашвили. По мнению партии, он действовал по указаниям извне.
Однако, по мнению Знаура Гассиева, подобные заявления могут быть продиктованы политической конъюнктурой и не подкреплены реальными действиями. Он также напомнил, что та же правящая партия недавно озвучивала планы по возвращению территорий Южной Осетии и Абхазии.
Вооружённый конфликт в августе 2008 года начался с обстрела Южной Осетии грузинскими войсками. В результате атаки столица республики, Цхинвал, была значительно разрушена. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых имели российское гражданство, ввела свои войска в регион и после пятидневных боевых действий вытеснила грузинские силы.
Впоследствии Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии, подчеркнув, что это решение основано на сложившейся реальности и не подлежит пересмотру. Грузия, в свою очередь, продолжает считать эти территории своими регионами, не признавая их суверенитет.
Фото: From Wikimedia Commons/ George Melashvili (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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