Мёртвое море уходит на второй план: россияне нашли идеальный маршрут на Ближний Восток

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о резком росте интереса к отдыху в Иордании: за последний год число заявок увеличилось в 6,5 раза. Данные предоставил туроператор "Русский экспресс".

От Мертвого моря к экскурсионным турам

Если раньше туристы чаще всего интересовались поездками на Мертвое море, то сейчас структура запросов изменилась.

Доля туров на Мертвое море снизилась до 28% (год назад этот вариант запрашивал почти каждый второй клиент).

На экскурсионные туры теперь приходится половина всех заявок.

Популярность Акабы на Красном море составляет 12% от общего числа запросов.



Турпоток и официальная статистика

По данным ФСБ, в первом полугодии 2025 года количество поездок в Иорданию выросло в 12 раз по сравнению с тем же периодом 2024-го. Впрочем, эксперты уточняют: в статистику включены только перелёты прямыми рейсами, а часть россиян предпочитает маршруты с пересадками.

Виза и прогнозы

Отмена визового режима с Иорданией, по мнению экспертов рынка, способна ещё сильнее подогреть спрос. Представители компании Corona Travel считают, что рост числа заявок может составить 10-15% уже в ближайшей перспективе.

Итог

Иордания становится новым туристическим направлением для россиян: интерес смещается от пляжного отдыха к насыщенным экскурсионным программам, а визовые послабления обещают лишь ускорить этот тренд.