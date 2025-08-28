Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иордания
Иордания
© commons.wikimedia.org by flashpacker-travelguide.de is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:11

Мёртвое море уходит на второй план: россияне нашли идеальный маршрут на Ближний Восток

АТОР: интерес россиян к отдыху в Иордании вырос в 6,5 раза за год

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о резком росте интереса к отдыху в Иордании: за последний год число заявок увеличилось в 6,5 раза. Данные предоставил туроператор "Русский экспресс".

От Мертвого моря к экскурсионным турам
Если раньше туристы чаще всего интересовались поездками на Мертвое море, то сейчас структура запросов изменилась.

Доля туров на Мертвое море снизилась до 28% (год назад этот вариант запрашивал почти каждый второй клиент).
На экскурсионные туры теперь приходится половина всех заявок.
Популярность Акабы на Красном море составляет 12% от общего числа запросов.

Турпоток и официальная статистика
По данным ФСБ, в первом полугодии 2025 года количество поездок в Иорданию выросло в 12 раз по сравнению с тем же периодом 2024-го. Впрочем, эксперты уточняют: в статистику включены только перелёты прямыми рейсами, а часть россиян предпочитает маршруты с пересадками.

Виза и прогнозы
Отмена визового режима с Иорданией, по мнению экспертов рынка, способна ещё сильнее подогреть спрос. Представители компании Corona Travel считают, что рост числа заявок может составить 10-15% уже в ближайшей перспективе.

Итог
Иордания становится новым туристическим направлением для россиян: интерес смещается от пляжного отдыха к насыщенным экскурсионным программам, а визовые послабления обещают лишь ускорить этот тренд.

