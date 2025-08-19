Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Иордания
Иордания
© commons.wikimedia.org by flashpacker-travelguide.de is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:17

Россия и Иордания вступают в новую эру: безвизовый режим на 30 дней

В Иордании одобрили соглашение об отмене виз с Россией

Правительство Иордании официально согласовало договор о взаимной отмене визового режима с Россией, передает агентство Petra.

Власти страны подчеркнули, что этот шаг позволит укрепить сотрудничество между двумя государствами и расширит возможности для реализации совместных инициатив в сферах, представляющих взаимный интерес.

Согласно документу, после окончательного утверждения россияне и граждане Иордании смогут находиться на территории друг друга без оформления виз сроком до 30 дней за одну поездку. При этом суммарное время пребывания не должно превышать 90 дней в течение календарного года.

Ранее, 22 апреля, Россия и Оман также подписали соглашение о взаимной отмене виз. Теперь туристы из РФ получили возможность въезжать в султанат без дополнительных формальностей и оставаться там до 30 дней во время каждого визита.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стоит ли ждать горящих авиабилетов или покупать заранее сегодня в 5:33

Горящие билеты или планирование заранее: какую стратегию выбираю я

Стоит ли ждать горящих билетов или брать заранее? Разбираем две стратегии: плюсы, минусы и мой личный опыт поиска самого выгодного варианта.

Читать полностью » Как искать авиабилеты по подпискам и уведомлениям сегодня в 4:31

Как я научился ловить дешёвые билеты через подписки

Подписки на билеты и акции авиакомпаний: личный опыт, как правильно ими пользоваться, чтобы поймать дешёвый перелёт и не пропустить выгодные предложения.

Читать полностью » Когда лучше покупать авиабилеты для экономии сегодня в 3:28

Покупай вовремя: как я экономлю на перелётах с помощью простого правила

Когда покупать авиабилеты, чтобы сэкономить: советы опытного туриста о сроках, лайфхаках и проверенных способах найти лучшие цены.

Читать полностью » RTA Дубая завершает 16 проектов по модернизации дорожной инфраструктуры в августе сегодня в 2:22

Челюсть отвисла у автомобилистов: в Дубае изменили ключевые магистрали всего за месяц

В Дубае этим августом запускают 16 дорожных проектов: от новых тоннелей и парковок у школ до расширения шоссе шейха Заеда.

Читать полностью » Архитекторы Ian Ritchie создали станцию Бермондси в Лондоне с естественным освещением сегодня в 1:22

Станция в Лондоне заставляет смотреть вверх: никто не ожидал такого эффекта

Станция Бермондси в лондонском метро разрушает стереотипы о подземке: дневной свет проникает на глубину 10 метров, создавая атмосферу свободы.

Читать полностью » Перелёт Нью-Йорк — Дубай на VIP-лайнере стоит от 300 тысяч долларов сегодня в 0:27

VIP-лайнер в Дубай: пассажиры платят такие суммы, что цифры трудно поверить

Перелёт на частном самолёте между Нью-Йорком и Дубаем: какие аэропорты выбирают пассажиры, какие джеты способны преодолеть расстояние и сколько это стоит.

Читать полностью » Россиянка пожаловалась на крыс и грязь во время отдыха на Хайнане вчера в 23:26

Пятизвёздочный отдых или крысиный переполох: каким оказался Хайнань

Российская туристка поделилась честным отзывом о Хайнане: крысы, грязь, закрытые после восьми вечера заведения и мутное море. Почему отдых разочаровал?

Читать полностью » С осени в поездах дальнего следования можно будет пройти посадку по биометрии — РИАН вчера в 22:26

Паспорт в кармане, билет в голове: железная дорога делает шаг в будущее

С 1 сентября пассажиры поездов дальнего следования смогут покупать билеты и садиться в вагоны с помощью биометрии. Что изменится для путешественников?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Подсветка поперечными акцентами помогает визуально расширить сад в Томской области
Еда

Как приготовить салат с курицей, черносливом и сыром: советы и рекомендации
Садоводство

Ошибки при обрезке смородины, которые приводят к болезням и потере урожая
Наука и технологии

С 2019 года скорость таяния ледника ЮНЕСКО увеличилась в 16 раз — новые данные исследований
Наука и технологии

Ученые обнаружили более 40 новых видов морских животных в Аргентинском каньоне Мар-дель-Плата
Авто и мото

В Татарстане могут запустить производство машин Changan
Дом

Сравнение аэрогриля и мультиварки: что лучше выбрать для кухни
Спорт и фитнес

Тренировочная система Поликвина сочетает силу, массу и выносливость в одном упражнении
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru