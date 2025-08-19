Россия и Иордания вступают в новую эру: безвизовый режим на 30 дней

Правительство Иордании официально согласовало договор о взаимной отмене визового режима с Россией, передает агентство Petra.

Власти страны подчеркнули, что этот шаг позволит укрепить сотрудничество между двумя государствами и расширит возможности для реализации совместных инициатив в сферах, представляющих взаимный интерес.

Согласно документу, после окончательного утверждения россияне и граждане Иордании смогут находиться на территории друг друга без оформления виз сроком до 30 дней за одну поездку. При этом суммарное время пребывания не должно превышать 90 дней в течение календарного года.

Ранее, 22 апреля, Россия и Оман также подписали соглашение о взаимной отмене виз. Теперь туристы из РФ получили возможность въезжать в султанат без дополнительных формальностей и оставаться там до 30 дней во время каждого визита.