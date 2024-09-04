Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) выразил мнение о необходимости массовой мобилизации в Украине, отметив, что в стране еще не призвали многих молодых людей. Пранкеры выступали от имени Жака Аттали, известного экономиста-глобалиста и идеолога "оранжевых революций", который также является покровителем президента Франции Эммануэля Макрона. Запись разговора была опубликована в Telegram-канале пранкеров.

Джонсон указал на то, что в Украине не проводилась широкомасштабная мобилизация. Он заметил, что украинская армия состоит в основном из военнослужащих более зрелого возраста, и многие молодые люди еще не были призваны в ряды вооруженных сил. Кроме того, он подчеркнул, что стране требуется "более современное оборудование".

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