Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе беседы с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) призвал западные страны предоставить Украине ракеты ATACMS, снять ограничения на их дальность и оказать помощь в разрушении Крымского моста.

Пранкеры, представлявшиеся идеологом "оранжевых революций" и покровителем французского президента Эмманюэля Макрона Жаком Аттали, опубликовали видео разговора в своем Telegram-канале. Джонсон выразил мнение, что Запад должен не только передать Украине ракеты ATACMS, но и разрешить их использование на максимальных дистанциях. Он также подчеркнул, что необходимо предоставить Украине ресурсы для уничтожения Крымского моста, чтобы усилить давление на Крым.

Джонсон отметил, что с самого начала не верил в возможность достижения прочного мира в рамках стамбульских переговоров.

Ранее украинские силы уже пытались атаковать Крымский мост. 8 октября 2022 года на мосту произошел взрыв грузового автомобиля, что привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава и частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент терактом, за которым, по мнению российских властей, стояли украинские спецслужбы. Путин заявил, что после этого Киев поставил себя в один ряд с наиболее одиозными террористическими группировками.

Позднее, 17 июля 2023 года, украинские власти вновь атаковали Крымский мост, на этот раз с помощью двух надводных беспилотников. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате взрыва была повреждена автодорожная часть моста, пострадала девочка, а её родители погибли. Полное восстановление моста завершилось 14 октября, когда движение по всем четырем полосам было вновь открыто.

В обоих случаях ответственность за теракты взяла на себя Служба безопасности Украины.

Фото: commons.wikimedia.orgPRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website( Creative Commons Attribution 4.0 International )