Герой стадионов стал дедушкой: как Джон Бон Джови растаял от счастья

Когда в августе стало известно, что сын Джона Бон Джови, Джейк, и его супруга Милли Бобби Браун удочерили девочку, это стало настоящей сенсацией. Новость растрогала не только поклонников пары, но и самого музыканта, который впервые поделился своими эмоциями в эфире программы "Today".

"Я влюбился сразу. Это моя внучка. И это круто. Она не будет ходить как минимум 10 или 12 лет, потому что папа будет носить ее на руках везде", — пошутил певец.

63-летний фронтмен группы Bon Jovi признался, что с первых минут почувствовал безусловную любовь к малышке. Когда ведущая поинтересовалась, собирается ли он брать внучку на концерты, артист без колебаний ответил:

"Я на это рассчитываю", — отметил Бон Джови.

Новая роль в жизни музыканта

Для музыканта, чья карьера длится более четырёх десятилетий, появление внучки стало новой страницей. Джон известен не только как автор легендарных хитов, но и как человек, который ценит семью превыше всего. Ранее он неоднократно говорил, что именно близкие помогают ему сохранять равновесие в насыщенной жизни артиста.

История любви Джейка и Милли

Роман Джейка Бон Джови и Милли Бобби Браун начался в 2021 году. Молодые люди быстро стали неразлучны, а в мае 2024 года официально поженились. Уже через несколько месяцев они объявили, что стали родителями.

"Этим летом мы удочерили нашу милую девочку. Мы невероятно рады начать эту прекрасную новую главу жизни и стать родителями", — написала пара.

Милли, известная по сериалу "Очень странные дела", давно говорила, что мечтает о большой семье. По словам актрисы, материнство стало для неё "величайшим благословением".

Семейные ценности и поколенческая связь

Джон Бон Джови всегда подчёркивал, что семья — его основа. Несмотря на гастроли и мировой успех, музыкант остаётся вовлечённым отцом и теперь — заботливым дедушкой. Его собственный пример вдохновил Джейка на создание семьи в молодом возрасте.

Интересно, что у Джона четверо детей, и он с улыбкой признавался, что воспитывать внуков — совсем другой уровень радости: меньше ответственности, но больше тепла и веселья.

А что если…

Многие поклонники уже гадают, станет ли внучка Джона музыкальной. Если учитывать семейную атмосферу, где музыка звучит с утра до вечера, такой вариант вполне возможен. Сам певец с улыбкой говорил, что не собирается давить на ребёнка, но если та проявит интерес к пению или инструментам, он обязательно поддержит.

FAQ

Как долго Джон Бон Джови в браке?

Музыкант женат на Доротее Хёрли более 35 лет. Они познакомились ещё в школе и с тех пор не расставались.

Сколько у Джона детей?

У артиста четверо детей — Стефани, Джесси, Джейк и Ромео.

Как пара Милли и Джейк справляется с родительством?

По словам близких, они полностью погрузились в заботу о малышке и стараются проводить как можно больше времени вместе, избегая публичности.

Мифы и правда

Миф: Милли и Джейк стали родителями биологического ребёнка.

Правда: пара удочерила девочку, о чём они сообщили в августе 2025 года.

Миф: Джон Бон Джови против раннего брака сына.

Правда: музыкант с самого начала поддерживал выбор Джейка и был тронут новостью об усыновлении.

Миф: певец ушёл со сцены, чтобы стать дедушкой.

Правда: Джон продолжает работать над музыкой и гастролировать, но с удовольствием делит время между семьёй и творчеством.

Исторический контекст

Bon Jovi — одна из самых влиятельных рок-групп 80-90-х. Коллектив продал более 130 миллионов альбомов, став символом американского мелодичного рока. Песни "Livin' on a Prayer" и "It's My Life" стали гимнами целого поколения.

Сегодня Бон Джови по-прежнему активен: выпускает новые треки, участвует в благотворительных проектах и вдохновляет музыкантов по всему миру.

Три интересных факта

Джон Бон Джови был актёром — он снимался в фильмах "Плоские черви" и "Неприкасаемые". Музыкант основал благотворительный фонд Soul Foundation, который помогает бездомным и малоимущим. Несмотря на славу, Джон до сих пор живёт в Нью-Джерси — недалеко от места, где вырос.

Джон Бон Джови с улыбкой говорит, что роль дедушки стала для него неожиданным, но счастливым подарком судьбы. Он по-прежнему верит в любовь, музыку и семейные ценности — три вещи, которые, по его мнению, делают жизнь по-настоящему гармоничной.