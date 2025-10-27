Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Джон Бон Джови
Джон Бон Джови
© commons.wikimedia.org by slgckgc is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:45

Герой стадионов стал дедушкой: как Джон Бон Джови растаял от счастья

63-летний Джон Бон Джови заявил, что влюбился во внучку с первого взгляда

Когда в августе стало известно, что сын Джона Бон Джови, Джейк, и его супруга Милли Бобби Браун удочерили девочку, это стало настоящей сенсацией. Новость растрогала не только поклонников пары, но и самого музыканта, который впервые поделился своими эмоциями в эфире программы "Today".

"Я влюбился сразу. Это моя внучка. И это круто. Она не будет ходить как минимум 10 или 12 лет, потому что папа будет носить ее на руках везде", — пошутил певец.

63-летний фронтмен группы Bon Jovi признался, что с первых минут почувствовал безусловную любовь к малышке. Когда ведущая поинтересовалась, собирается ли он брать внучку на концерты, артист без колебаний ответил:

"Я на это рассчитываю", — отметил Бон Джови.

Новая роль в жизни музыканта

Для музыканта, чья карьера длится более четырёх десятилетий, появление внучки стало новой страницей. Джон известен не только как автор легендарных хитов, но и как человек, который ценит семью превыше всего. Ранее он неоднократно говорил, что именно близкие помогают ему сохранять равновесие в насыщенной жизни артиста.

История любви Джейка и Милли

Роман Джейка Бон Джови и Милли Бобби Браун начался в 2021 году. Молодые люди быстро стали неразлучны, а в мае 2024 года официально поженились. Уже через несколько месяцев они объявили, что стали родителями.

"Этим летом мы удочерили нашу милую девочку. Мы невероятно рады начать эту прекрасную новую главу жизни и стать родителями", — написала пара.

Милли, известная по сериалу "Очень странные дела", давно говорила, что мечтает о большой семье. По словам актрисы, материнство стало для неё "величайшим благословением".

Семейные ценности и поколенческая связь

Джон Бон Джови всегда подчёркивал, что семья — его основа. Несмотря на гастроли и мировой успех, музыкант остаётся вовлечённым отцом и теперь — заботливым дедушкой. Его собственный пример вдохновил Джейка на создание семьи в молодом возрасте.

Интересно, что у Джона четверо детей, и он с улыбкой признавался, что воспитывать внуков — совсем другой уровень радости: меньше ответственности, но больше тепла и веселья.

А что если…

Многие поклонники уже гадают, станет ли внучка Джона музыкальной. Если учитывать семейную атмосферу, где музыка звучит с утра до вечера, такой вариант вполне возможен. Сам певец с улыбкой говорил, что не собирается давить на ребёнка, но если та проявит интерес к пению или инструментам, он обязательно поддержит.

FAQ

Как долго Джон Бон Джови в браке?
Музыкант женат на Доротее Хёрли более 35 лет. Они познакомились ещё в школе и с тех пор не расставались.

Сколько у Джона детей?
У артиста четверо детей — Стефани, Джесси, Джейк и Ромео.

Как пара Милли и Джейк справляется с родительством?
По словам близких, они полностью погрузились в заботу о малышке и стараются проводить как можно больше времени вместе, избегая публичности.

Мифы и правда

Миф: Милли и Джейк стали родителями биологического ребёнка.
Правда: пара удочерила девочку, о чём они сообщили в августе 2025 года.

Миф: Джон Бон Джови против раннего брака сына.
Правда: музыкант с самого начала поддерживал выбор Джейка и был тронут новостью об усыновлении.

Миф: певец ушёл со сцены, чтобы стать дедушкой.
Правда: Джон продолжает работать над музыкой и гастролировать, но с удовольствием делит время между семьёй и творчеством.

Исторический контекст

Bon Jovi — одна из самых влиятельных рок-групп 80-90-х. Коллектив продал более 130 миллионов альбомов, став символом американского мелодичного рока. Песни "Livin' on a Prayer" и "It's My Life" стали гимнами целого поколения.

Сегодня Бон Джови по-прежнему активен: выпускает новые треки, участвует в благотворительных проектах и вдохновляет музыкантов по всему миру.

Три интересных факта

  1. Джон Бон Джови был актёром — он снимался в фильмах "Плоские черви" и "Неприкасаемые".

  2. Музыкант основал благотворительный фонд Soul Foundation, который помогает бездомным и малоимущим.

  3. Несмотря на славу, Джон до сих пор живёт в Нью-Джерси — недалеко от места, где вырос.

Джон Бон Джови с улыбкой говорит, что роль дедушки стала для него неожиданным, но счастливым подарком судьбы. Он по-прежнему верит в любовь, музыку и семейные ценности — три вещи, которые, по его мнению, делают жизнь по-настоящему гармоничной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Нелли Фуртадо объявила о завершении концертной карьеры спустя 25 лет после дебюта сегодня в 8:51
Публика не простила килограммы: как фигура лишил Нелли Фуртадо сцены

Нелли Фуртадо завершает концертную карьеру, устав от давления и критики. Что стоит за этим решением и почему её поступок может стать важным сигналом для всей индустрии?

Читать полностью » Гильермо дель Торо заявил, что не допустит использование искусственного интеллекта в своих фильмах сегодня в 7:22
Режиссёр, который не верит в будущее: почему дель Торо отказался от ИИ

Гильермо дель Торо заявил, что никогда не допустит искусственный интеллект в свои фильмы — даже ради прогресса. Почему режиссёр считает ИИ угрозой для искусства?

Читать полностью » Редкий отпечаток гравюры Хокусая сегодня в 6:19
Стихия грозит разрушением: редчайший шедевр Японии выставили из-за долгов

Легендарная "Большая волна в Канагаве" снова ищет нового владельца — шедевр Хокусая выставлен на торги, за которыми следит весь арт-мир.

Читать полностью » Collider признал сегодня в 5:11
Мир под прикрытием: эти шпионские фильмы сделали жанр культовым

От классического Бонда до современных драм — Collider выбрал 20 величайших шпионских фильмов, которые определили, как выглядит тайна на экране.

Читать полностью » Режиссёр сегодня в 4:06
Оскары не спасают от долгов: почему автор "Крестного отца" выставил личные часы на аукцион

Фрэнсис Форд Коппола распродаёт коллекцию часов, чтобы спасти свои финансы. Что скрывается за этим решением — отчаяние, расчёт или очередной творческий жест?

Читать полностью » Сидни Суини сравнила старт третьего сезона «Эйфории» с возвращением домой — интервью Variety сегодня в 3:53
Возвращение домой: как Сидни Суини пережила возвращение к "Эйфории"

Третий сезон "Эйфории" готовится к премьере с новыми персонажами и драматическими сюжетами, возвращая зрителей в уникальный мир подростковых переживаний.

Читать полностью » Том Йорк рассказал, что Radiohead сделали паузу в гастролях из-за эмоциональной усталости сегодня в 2:52
Молчание громче гитар: почему Radiohead скрылись на семь лет

Том Йорк объяснил, почему Radiohead сделали паузу в гастролях после 2018 года и как личные переживания повлияли на этот выбор.

Читать полностью » Эмир Кустурица в 2026 году начнёт съёмки трёх фильмов по произведениям русских писателей сегодня в 0:59
Балканы встречают Достоевского: зачем Кустурица везёт русскую классику в Сербию

Эмир Кустурица готовит сразу три картины по мотивам произведений русских писателей. Режиссёр обещает показать духовную силу русской литературы и вдохнуть в неё новую киножизнь.

Читать полностью »

Новости
УрФО
В Свердловскую область доставили восемь миллионов клещей-энтомофагов для защиты сельхозкультур
ПФО
В Пензе силовики провели ночной рейд по барам и вручили 15 повесток — Росгвардия
Садоводство
Фикус каучуконосный размножают черенками в воде, почве или перлите
Спорт и фитнес
Тренировка Battle For Time помогает улучшить технику подтягиваний и отжиманий
Туризм
Рига признана крупнейшим собранием зданий в стиле модерн в мире — более 800 объектов
ПФО
В Пензенской области прошёл региональный этап конкурса православной живописи "Канон" — УФСИН
Дом
Делаем выкрас: Евгения Зимина рассказала, как избежать ошибок при выборе цвета краски
Наука
Бил: гигантские скаты используют глубины океана для навигации
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet