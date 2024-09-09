Анджелина Джоли тепло пообщалась с российским актером Юрой Борисовым на фестивале в Торонто

Американская актриса и режиссер Анджелина Джоли пообщалась с российским актером Юрой Борисовым на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF). Этот момент был опубликован в соцсетях режиссера фильма "Анора" Шона Бэйкера.
Артисты были запечатлены во время разговора, сопровождаемого улыбками. Джоли представила в Канаде биографический фильм "Мария", повествующий о жизни оперной певицы Марии Каллас, в то время как Борисов презентовал "Анору".
Ранее стало известно, что "Анора" с участием российских актеров попала в список возможных номинантов на "Оскар" в категории "Лучший фильм".
Фильм, получивший "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах, рассказывает историю молодой секс-работницы из Бруклина по имени Анора, которая выходит замуж за сына российского олигарха. Родители молодого человека прилетают из России, чтобы убедить его аннулировать брак. В картине сыграли Юра Борисов, Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова.
Фото: vk.com / NR
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