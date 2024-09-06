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Хоакин Феникс переписывал сценарий «Джокера 2» прямо во время съемок
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Сценарий второго «Джокера» несколько раз переписывался по ходу съемок

Хоакин Феникс переписывал сценарий «Джокера 2» прямо во время съемок

В преддверии премьеры фильма "Джокер 2" журнал Vogue провёл интервью с Леди Гагой и режиссёром проекта Тоддом Филлипсом. Оба упомянули, что Хоакин Феникс нередко собирал съёмочную группу, чтобы изменять определённые сцены сценария прямо во время работы.

Тодд Филлипс так описал эту ситуацию:

"Иногда думаешь: "Ну, эта сцена вроде бы готова, давайте её просто снимем". А Хоакин говорит: "Нет-нет, давайте это обсудим". И спустя три часа ты уже сидишь и переписываешь сцену на салфетке".

Говоря о сюжете сообщается, что в продолжении первой части Артур Флек сумеет сбежать из психиатрической больницы Аркхем вместе с новой знакомой — доктором Харлин Квинзел. Прокурор Готэма Харви Дент открывает дело против Артура за его прошлые преступления, и Харли будет искать пути, чтобы спасти своего возлюбленного.

Мировая премьера "Джокера 2" запланирована на 4 октября.

Фото: commons.wikimedia.org/Caulfieldh

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