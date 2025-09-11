Шутка не удалась — и уже протокол: что грозит любителям юмора без фильтров

Даже обычная шутка может обернуться проблемами с законом. О действующих нормах в беседе с изданием "Абзац" напомнила доктор юридических наук, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве Людмила Айвар.

Административная ответственность

По словам юриста, даже за матерный анекдот, рассказанный публично, можно быть привлечённым к административной ответственности.

Если же шутка направлена против конкретного человека или затрагивает религиозные чувства, меры наказания становятся жёстче.

Уголовные статьи

Серьёзные последствия наступают, если анекдот содержит элементы:

разжигания ненависти,

оправдания терроризма.

"Это уже статья 205.2 УК РФ, где речь идёт о сроках до семи лет лишения свободы", — подчеркнула Айвар.

Контекст

В августе 2025 года в России запретили популярный мем про цыган из фильма с Джейсоном Стэйтемом. Ранее суд признал оскорбительным использование слова "хохлы".