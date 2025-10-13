Когда болят не суставы, а душа: тело подаёт сигнал, который мы не слышим

Признак Артрит Психогенная боль Характер боли Усиливается утром, проходит после разминки Может появляться внезапно, не связана с движением Симметрия Часто поражаются мелкие суставы обеих рук Боль мигрирующая, непостоянная Обследования Обнаруживают воспаление, изменения на снимках Объективные данные в норме Реакция на лекарства Помогают НПВС и физиотерапия Облегчение после антидепрессантов или психотерапии

Такая таблица помогает врачу быстро заподозрить психосоматическую природу боли и направить пациента к специалисту по психическому здоровью.

Советы шаг за шагом: как действовать при необъяснимой боли

Записывайте ощущения. Отмечайте, когда и при каких обстоятельствах появляется боль — после стрессов, конфликтов или усталости. Обратитесь к терапевту. Он проведёт базовую диагностику, исключит воспалительные и дегенеративные заболевания суставов. Проконсультируйтесь у психотерапевта. Если результаты анализов в норме, а боль остаётся, вероятно, причина — эмоциональное состояние. Регулярно двигайтесь. Лёгкая зарядка, плавание или йога снижают уровень кортизола — гормона стресса. Следите за сном. Хроническое недосыпание усиливает болевую чувствительность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать эмоциональное состояние → хронизация боли и развитие тревожных расстройств → психотерапия и комплексное лечение .

Принимать обезболивающие без диагноза → маскировка симптомов и перегрузка печени → обследование и работа с первопричиной .

Самостоятельно ставить диагноз "артрит" → риск упустить психосоматический фактор → консультация у ревматолога и психиатра.

А что если боль — сигнал о депрессии?

Маскированная депрессия часто "прячется" за телесными симптомами: головной болью, бессонницей, болью в животе или спине. Такие пациенты редко жалуются на грусть — они просто чувствуют, что тело "ломит". На приёме у врача человек может говорить о боли, но за этим стоит утрата интереса к жизни, раздражительность или чувство усталости без причины.

FAQ

Можно ли болеть суставами без воспаления?

Да, при психогенной боли обследования не показывают патологий, но человек ощущает дискомфорт.

К какому врачу идти, если непонятно, от чего боль?

Сначала к терапевту или ревматологу, затем — к психотерапевту, если физические причины не подтверждаются.

Помогают ли антидепрессанты при болях?

В ряде случаев — да, особенно если боль вызвана депрессией. Они регулируют восприятие боли мозгом.

Мифы и правда

Миф: Если болит тело — значит, это физическая болезнь.

Правда: Эмоциональные переживания тоже могут вызывать реальную боль.

Миф: Депрессия всегда сопровождается грустью.

Правда: Иногда она проявляется только физическими симптомами — усталостью, ломотой, бессонницей.

Миф: Психотерапия не помогает при боли.

Правда: Психотерапия и медикаменты доказанно снижают уровень болевых ощущений при депрессии.