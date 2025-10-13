Когда болят не суставы, а душа: тело подаёт сигнал, который мы не слышим
Боль в суставах не всегда сигнализирует о проблемах с опорно-двигательным аппаратом. Иногда она — отражение внутреннего состояния человека, а именно скрытой депрессии. Снаружи это выглядит как обычное недомогание, но за ощущением боли может стоять эмоциональное выгорание и хронический стресс.
"Субъективное ощущение боли может быть обманчивым, поэтому врач проводит дифференциацию боли на механическую, воспалительную и психогенную. Последняя может быть проявлением маскированной депрессии, когда эмоциональные переживания реализуются через физический дискомфорт", — пояснила замдиректора Института клинической медицины, завкафедрой факультетской терапии имени академика А. И. Нестерова Пироговского Университета Алеся Клименко.
По данным специалиста, до 60% пациентов с депрессией сталкиваются с болевыми ощущениями в теле: чаще всего страдают суставы, спина, грудная клетка. Человек проходит обследования, получает противовоспалительное лечение, но боль не уходит, потому что её источник не физический, а психический.
Когда боль — не просто боль
Наш организм тесно связан с эмоциями. Любое переживание отражается на теле. Так, тревога вызывает спазм мышц, стресс влияет на обмен веществ, а хроническое напряжение может проявляться болью в суставах.
Врачи выделяют три основных типа боли:
-
Механическая - возникает при нагрузке, характерна для артрозов.
-
Воспалительная - сопровождается отёками, повышением температуры, утренней скованностью.
-
Психогенная - не имеет объективных признаков поражения, но ощущается так же остро.
"При депрессии до 60% пациентов испытывают различные болевые ощущения, включая боль в суставах, спине и груди", — отметила Клименко.
Как отличить психогенную боль от артрита
|Признак
|Артрит
|Психогенная боль
|Характер боли
|Усиливается утром, проходит после разминки
|Может появляться внезапно, не связана с движением
|Симметрия
|Часто поражаются мелкие суставы обеих рук
|Боль мигрирующая, непостоянная
|Обследования
|Обнаруживают воспаление, изменения на снимках
|Объективные данные в норме
|Реакция на лекарства
|Помогают НПВС и физиотерапия
|Облегчение после антидепрессантов или психотерапии
Такая таблица помогает врачу быстро заподозрить психосоматическую природу боли и направить пациента к специалисту по психическому здоровью.
Советы шаг за шагом: как действовать при необъяснимой боли
-
Записывайте ощущения. Отмечайте, когда и при каких обстоятельствах появляется боль — после стрессов, конфликтов или усталости.
-
Обратитесь к терапевту. Он проведёт базовую диагностику, исключит воспалительные и дегенеративные заболевания суставов.
-
Проконсультируйтесь у психотерапевта. Если результаты анализов в норме, а боль остаётся, вероятно, причина — эмоциональное состояние.
-
Регулярно двигайтесь. Лёгкая зарядка, плавание или йога снижают уровень кортизола — гормона стресса.
-
Следите за сном. Хроническое недосыпание усиливает болевую чувствительность.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорировать эмоциональное состояние → хронизация боли и развитие тревожных расстройств → психотерапия и комплексное лечение.
-
Принимать обезболивающие без диагноза → маскировка симптомов и перегрузка печени → обследование и работа с первопричиной.
-
Самостоятельно ставить диагноз "артрит" → риск упустить психосоматический фактор → консультация у ревматолога и психиатра.
А что если боль — сигнал о депрессии?
Маскированная депрессия часто "прячется" за телесными симптомами: головной болью, бессонницей, болью в животе или спине. Такие пациенты редко жалуются на грусть — они просто чувствуют, что тело "ломит". На приёме у врача человек может говорить о боли, но за этим стоит утрата интереса к жизни, раздражительность или чувство усталости без причины.
FAQ
Можно ли болеть суставами без воспаления?
Да, при психогенной боли обследования не показывают патологий, но человек ощущает дискомфорт.
К какому врачу идти, если непонятно, от чего боль?
Сначала к терапевту или ревматологу, затем — к психотерапевту, если физические причины не подтверждаются.
Помогают ли антидепрессанты при болях?
В ряде случаев — да, особенно если боль вызвана депрессией. Они регулируют восприятие боли мозгом.
Мифы и правда
Миф: Если болит тело — значит, это физическая болезнь.
Правда: Эмоциональные переживания тоже могут вызывать реальную боль.
Миф: Депрессия всегда сопровождается грустью.
Правда: Иногда она проявляется только физическими симптомами — усталостью, ломотой, бессонницей.
Миф: Психотерапия не помогает при боли.
Правда: Психотерапия и медикаменты доказанно снижают уровень болевых ощущений при депрессии.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru