Счастливый бегун с хрустом в коленях
Счастливый бегун с хрустом в коленях
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:48

Когда болят не суставы, а душа: тело подаёт сигнал, который мы не слышим

Алеся Клименко объяснила, что боль в суставах может быть проявлением скрытой депрессии

Боль в суставах не всегда сигнализирует о проблемах с опорно-двигательным аппаратом. Иногда она — отражение внутреннего состояния человека, а именно скрытой депрессии. Снаружи это выглядит как обычное недомогание, но за ощущением боли может стоять эмоциональное выгорание и хронический стресс.

"Субъективное ощущение боли может быть обманчивым, поэтому врач проводит дифференциацию боли на механическую, воспалительную и психогенную. Последняя может быть проявлением маскированной депрессии, когда эмоциональные переживания реализуются через физический дискомфорт", — пояснила замдиректора Института клинической медицины, завкафедрой факультетской терапии имени академика А. И. Нестерова Пироговского Университета Алеся Клименко.

По данным специалиста, до 60% пациентов с депрессией сталкиваются с болевыми ощущениями в теле: чаще всего страдают суставы, спина, грудная клетка. Человек проходит обследования, получает противовоспалительное лечение, но боль не уходит, потому что её источник не физический, а психический.

Когда боль — не просто боль

Наш организм тесно связан с эмоциями. Любое переживание отражается на теле. Так, тревога вызывает спазм мышц, стресс влияет на обмен веществ, а хроническое напряжение может проявляться болью в суставах.

Врачи выделяют три основных типа боли:

  1. Механическая - возникает при нагрузке, характерна для артрозов.

  2. Воспалительная - сопровождается отёками, повышением температуры, утренней скованностью.

  3. Психогенная - не имеет объективных признаков поражения, но ощущается так же остро.

"При депрессии до 60% пациентов испытывают различные болевые ощущения, включая боль в суставах, спине и груди", — отметила Клименко.

Как отличить психогенную боль от артрита

Признак Артрит Психогенная боль
Характер боли Усиливается утром, проходит после разминки Может появляться внезапно, не связана с движением
Симметрия Часто поражаются мелкие суставы обеих рук Боль мигрирующая, непостоянная
Обследования Обнаруживают воспаление, изменения на снимках Объективные данные в норме
Реакция на лекарства Помогают НПВС и физиотерапия Облегчение после антидепрессантов или психотерапии

Такая таблица помогает врачу быстро заподозрить психосоматическую природу боли и направить пациента к специалисту по психическому здоровью.

Советы шаг за шагом: как действовать при необъяснимой боли

  1. Записывайте ощущения. Отмечайте, когда и при каких обстоятельствах появляется боль — после стрессов, конфликтов или усталости.

  2. Обратитесь к терапевту. Он проведёт базовую диагностику, исключит воспалительные и дегенеративные заболевания суставов.

  3. Проконсультируйтесь у психотерапевта. Если результаты анализов в норме, а боль остаётся, вероятно, причина — эмоциональное состояние.

  4. Регулярно двигайтесь. Лёгкая зарядка, плавание или йога снижают уровень кортизола — гормона стресса.

  5. Следите за сном. Хроническое недосыпание усиливает болевую чувствительность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать эмоциональное состояние → хронизация боли и развитие тревожных расстройств → психотерапия и комплексное лечение.

  • Принимать обезболивающие без диагноза → маскировка симптомов и перегрузка печени → обследование и работа с первопричиной.

  • Самостоятельно ставить диагноз "артрит" → риск упустить психосоматический фактор → консультация у ревматолога и психиатра.

А что если боль — сигнал о депрессии?

Маскированная депрессия часто "прячется" за телесными симптомами: головной болью, бессонницей, болью в животе или спине. Такие пациенты редко жалуются на грусть — они просто чувствуют, что тело "ломит". На приёме у врача человек может говорить о боли, но за этим стоит утрата интереса к жизни, раздражительность или чувство усталости без причины.

FAQ

Можно ли болеть суставами без воспаления?
Да, при психогенной боли обследования не показывают патологий, но человек ощущает дискомфорт.

К какому врачу идти, если непонятно, от чего боль?
Сначала к терапевту или ревматологу, затем — к психотерапевту, если физические причины не подтверждаются.

Помогают ли антидепрессанты при болях?
В ряде случаев — да, особенно если боль вызвана депрессией. Они регулируют восприятие боли мозгом.

Мифы и правда

Миф: Если болит тело — значит, это физическая болезнь.
Правда: Эмоциональные переживания тоже могут вызывать реальную боль.

Миф: Депрессия всегда сопровождается грустью.
Правда: Иногда она проявляется только физическими симптомами — усталостью, ломотой, бессонницей.

Миф: Психотерапия не помогает при боли.
Правда: Психотерапия и медикаменты доказанно снижают уровень болевых ощущений при депрессии.

