Суставы разрушаются быстрее без этих продуктов: еда, которую нельзя игнорировать

Здоровье суставов напрямую зависит не только от образа жизни, но и от рациона. Врач-травматолог-ортопед клиники "Будь Здоров" Виталий Скакун в беседе с UfaTime. ru перечислил продукты, которые помогают поддерживать опорно-двигательный аппарат в хорошем состоянии.

Рыба и морепродукты

Жирные сорта рыбы — лосось, скумбрия, сардины — являются источником омега-3 жирных кислот. Эти вещества снижают воспалительные процессы, укрепляют суставы и положительно влияют на эластичность тканей. Регулярное включение рыбы в рацион помогает уменьшить риск хронических заболеваний суставов.

Овощи и фрукты

Брокколи, шпинат, ягоды и другие овощи и фрукты содержат витамины С и К, антиоксиданты и клетчатку. Они укрепляют связки, поддерживают нормальный обмен веществ и замедляют разрушение хрящевой ткани.

Орехи и семена

Миндаль, грецкие орехи, семена льна и чиа богаты полезными жирами, белком и микроэлементами. Эти продукты способствуют восстановлению тканей и нормальной работе суставов.

Костный бульон

По словам специалиста, костный бульон является естественным источником коллагена. Он помогает поддерживать структуру хрящей и связок, улучшает эластичность суставов и способствует их регенерации.

Пряности — куркума и имбирь

Эти специи обладают выраженными противовоспалительными свойствами. Куркума содержит куркумин, который помогает снижать воспалительные процессы в тканях, а имбирь улучшает кровообращение и уменьшает скованность суставов.

"Эти продукты улучшат состояние суставов, снижают риск воспалительных процессов и помогают замедлить возрастные изменения опорно-двигательного аппарата", — отметил Скакун.

Для наибольшего эффекта врач рекомендует сочетать все перечисленные группы продуктов, а также дополнять правильное питание регулярной физической активностью.