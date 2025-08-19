Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Kalvin Chan is licensed under CC BY 2.0
Опубликована сегодня в 20:42

Союз, державшийся четверть века, рушится — Honda и Dongfeng расходятся

Dongfeng продаёт долю в совместном предприятии с Honda по выпуску ДВС в Китае

Китайский автопром переживает тихую революцию: ещё недавно заводы штамповали бензиновые моторы тысячами, а сегодня крупнейшие игроки массово уходят в сторону электротяги. Новость о том, что Dongfeng расстаётся с Honda в совместном предприятии по выпуску двигателей внутреннего сгорания, стала наглядным подтверждением глобального разворота.

25 лет истории — и точка

Совместное предприятие Dongfeng Honda Engine Co. появилось в 1998 году и долгие годы снабжало китайский рынок моторами для автомобилей Honda. Фактически это был оплот "традиционного автопрома", который обеспечивал поставки тысячам автомобилей японского бренда. Однако за последние несколько лет ситуация резко изменилась: Китай стимулирует переход на "зелёные" технологии, и бензиновый двигатель утратил статус безальтернативного.

Цена расставания

В документах, опубликованных на платформе Guangdong United Assets and Equity Exchange, указано, что Dongfeng выставила на продажу свои 50% акций предприятия. Сумма сделки пока держится в секрете, однако известно, что к концу 2024 года активы компании оценивались в 5,4 млрд юаней (около 752 млн долларов). При этом на предприятии числился долг в 3,3 млрд юаней, а убытки достигли 227,8 млн юаней (порядка 31,7 млн долларов).

Курс на электрокары

Dongfeng объясняет шаг необходимостью "оптимизации структуры активов, связанных с традиционным автопромом" и концентрацией ресурсов на развитии электромобилей и новых энергетических технологий. Иными словами, компания перестаёт держаться за прошлое и переводит капитал в сегмент, который в ближайшие годы обещает стать главным драйвером отрасли.

Honda тоже меняет курс

Японский производитель действует в том же направлении. Ранее Honda сократила выпуск двигателей на своём заводе в Гуанчжоу, а на освободившихся мощностях запустила линию по сборке электромобилей вместе с другим китайским партнёром.

