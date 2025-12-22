Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Виктор Гусев
Виктор Гусев
© commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 12:19

Клуб откатился на 10-е место: "Динамо" показало, чем заканчивается работа тренера на два фронта

Гусев связал спад Динамо с ростом нагрузки Карпина из-за сборной — ТАСС

Совмещение должностей в российском футболе снова стало поводом для спора после истории с Валерием Карпиным и московским "Динамо". Об этом сообщает агентство ТАСС. Спортивный комментатор Виктор Гусев считает, что ставка на тренера, совмещавшего работу в клубе и сборной России, в итоге ударила по команде.

Почему совместительство оказалось проблемой

Виктор Гусев отметил, что в целом всегда выступал против совмещения, но в данном случае поначалу допускал такой формат. Он объяснил это тем, что у сборной России не было официальных матчей, и казалось, что работа Карпина в клубе не будет пересекаться с делами национальной команды. По словам комментатора, ожидания изменились, когда календарь сборной стал заметно плотнее.

Гусев уточнил, что не предполагал появления интенсивного графика и матчей не только с Брунеем, но и с соперниками уровня Чили и Перу. На этом фоне он признал, что его прежняя поддержка совместительства была ошибочной. Комментатор убеждён: нагрузка в итоге сказалась на "Динамо" негативно.

Уход Карпина и эмоциональная реакция Гусева

Карпин покинул пост главного тренера "Динамо" 17 ноября, о чём он объявил, оставаясь наставником сборной России. После его ухода временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев. Комментатор, оценивая происходившее вокруг команды, отдельно вспомнил эпизод, который произвёл на него тяжёлое впечатление.

Он рассказал о "ужасных моментах" и о том, что его поразили формулировки, прозвучавшие на пресс-конференции на фоне разговоров об уходе тренера.

"Вы знаете, обещаю, что "Динамо" не вылетит в низшую лигу", — добавил спортивный комментатор Виктор Гусев.

По его мнению, сама необходимость таких заверений выглядела тревожным сигналом для клуба.

Результаты первой части сезона

По итогам первой части Мир — Российской премьер-лиги "Динамо" набрало 21 очко в 18 матчах. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице. Эти показатели, как считает Гусев, лишь усиливают ощущение, что период с совместительством не пошёл клубу на пользу.

Ранее сообщалось, что Равиль Якубов вернулся в московское "Динамо" спустя 16 лет. Это клуб, в котором он начал свою профессиональную карьеру, и теперь он займет пост старшего тренера.

Читайте также

Кинетическая цепь описывает взаимосвязь суставов при движении – NASM 20.12.2025 в 23:10
Качаете ноги — страдает поясница: как разорванная цепь ломает даже сильное тело

Кинетическая цепь объясняет, как движения связаны между собой и почему целостный подход к тренировкам помогает повысить эффективность и снизить риск травм.

Читать полностью » Волнообразные движения позвоночником снижают сутулость — Соломин фитнес-тренер 20.12.2025 в 15:57
Спина складывается, как офисный стул: три упражнения, которые разворачивают плечи обратно

Какие упражнения помогают бороться с сутулостью и вернуть подвижность позвоночнику: рекомендации фитнес-эксперта и практичные решения для регулярных тренировок.

Читать полностью » Владислав Голдин дебютировал в НБА в матче с Бостоном — РБК 20.12.2025 в 11:13
Россия возвращается в НБА: в одном сезоне на паркет вышли сразу два новых игрока

Российские баскетболисты Голдин и Демин впервые за годы дебютируют в НБА. Уникальный сезон для России: узнайте, что стоит за их первым выходом на паркет liga.

Читать полностью » Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола в 6 раунде — ТАСС 20.12.2025 в 10:37
Шоу закончилось больницей: Энтони Джошуа сломал Джейку Полу челюсть и отправил в нокаут

Бой Джейка Пола с Энтони Джошуа завершился тяжелой травмой и поражением. Узнайте о неожиданных деталях этого эпического поединка и что скрывает его исход!

Читать полностью » Персональные тренеры помогают клиентам развивать самостоятельность – NASM 20.12.2025 в 7:46
Люди возвращаются не за упражнениями: секрет сервиса, который делает тренера незаменимым

Успех персонального тренера определяется не внешностью и соцсетями, а качеством сервиса, обучением и умением работать с людьми.

Читать полностью » 20-минутная тренировка задействовала все группы мышц — Джон Шеклтон тренер 19.12.2025 в 22:38
Дедлайны, усталость и аврал: 20 минут нагрузки возвращают телу форму даже без зала

Всего 20 минут могут заменить полноценную тренировку: базовый комплекс для занятых мужчин помогает проработать все тело и сохранить форму даже в конце года.

Читать полностью » Спрос на продукты с протеином в России вырос почти на треть — аналитики рынка 19.12.2025 в 14:18
Россия подсела на протеин: батончики и печенье с белком разлетаются, но риски замалчивают

Спрос на продукты с протеином в России резко вырос: батончики, десерты и снеки выходят в массовый сегмент, но врачи напоминают о важности меры.

Читать полностью » Мягкая гимнастика уменьшила спазм в пояснице — Акулина Бахтурина тренер 19.12.2025 в 6:25
Боль в пояснице перестаёт диктовать правила — мягкие упражнения включают восстановление

Боль в пояснице мешает движению и тренировкам, но правильно подобранные упражнения помогают снять напряжение и вернуть комфорт без жестких нагрузок.

Читать полностью »

