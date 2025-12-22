Клуб откатился на 10-е место: "Динамо" показало, чем заканчивается работа тренера на два фронта

Совмещение должностей в российском футболе снова стало поводом для спора после истории с Валерием Карпиным и московским "Динамо". Об этом сообщает агентство ТАСС. Спортивный комментатор Виктор Гусев считает, что ставка на тренера, совмещавшего работу в клубе и сборной России, в итоге ударила по команде.

Почему совместительство оказалось проблемой

Виктор Гусев отметил, что в целом всегда выступал против совмещения, но в данном случае поначалу допускал такой формат. Он объяснил это тем, что у сборной России не было официальных матчей, и казалось, что работа Карпина в клубе не будет пересекаться с делами национальной команды. По словам комментатора, ожидания изменились, когда календарь сборной стал заметно плотнее.

Гусев уточнил, что не предполагал появления интенсивного графика и матчей не только с Брунеем, но и с соперниками уровня Чили и Перу. На этом фоне он признал, что его прежняя поддержка совместительства была ошибочной. Комментатор убеждён: нагрузка в итоге сказалась на "Динамо" негативно.

Уход Карпина и эмоциональная реакция Гусева

Карпин покинул пост главного тренера "Динамо" 17 ноября, о чём он объявил, оставаясь наставником сборной России. После его ухода временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев. Комментатор, оценивая происходившее вокруг команды, отдельно вспомнил эпизод, который произвёл на него тяжёлое впечатление.

Он рассказал о "ужасных моментах" и о том, что его поразили формулировки, прозвучавшие на пресс-конференции на фоне разговоров об уходе тренера.

"Вы знаете, обещаю, что "Динамо" не вылетит в низшую лигу", — добавил спортивный комментатор Виктор Гусев.

По его мнению, сама необходимость таких заверений выглядела тревожным сигналом для клуба.

Результаты первой части сезона

По итогам первой части Мир — Российской премьер-лиги "Динамо" набрало 21 очко в 18 матчах. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице. Эти показатели, как считает Гусев, лишь усиливают ощущение, что период с совместительством не пошёл клубу на пользу.

