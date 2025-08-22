Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лишний вес
Лишний вес
© Freepik by Anastasia Kazakova is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:50

Суставы под ударом: что делает лишний вес с коленями и спиной

Физическая нагрузка снижает боль в суставах при ожирении — врачи США

Что, если привычные упражнения способны не только укрепить мышцы, но и реально снизить боль в суставах? Для людей с избыточным весом этот вопрос особенно актуален. Ведь именно суставы нижних конечностей и поясница первыми ощущают дополнительную нагрузку. Но есть хорошие новости: правильно подобранная физическая активность способна не просто облегчить боль, но и замедлить развитие заболеваний суставов.

Личный опыт и доказанный эффект

Я знаю это не понаслышке. Когда-то сам столкнулся с ожирением и хронической болью в коленях и пояснице. Подъём по лестнице или долгое сидение превращались в испытание. Всё изменилось после того, как я начал системно заниматься силовыми тренировками и постепенно снижать вес. С каждой неделей становился сильнее, легче — и боль уходила. Потеряв около 15% массы тела, я заметил: боли исчезли полностью.

Подтверждает это и наука. По данным исследований, ожирение (ИМТ ≥ 30) значительно повышает риск развития остеоартрита, особенно коленного. Однако наличие лишнего веса ещё не означает, что суставные болезни неизбежны. На состояние суставов влияют и возраст, и наследственность, и травмы в прошлом. Но избыточная масса действительно ускоряет износ тканей и усиливает воспаление.

Почему упражнения помогают

Силовые тренировки снижают нагрузку на суставы за счёт укрепления мышц, которые берут часть нагрузки на себя. Например, квадрицепсы — настоящая "защита" коленей: при приседаниях, прыжках или ходьбе именно они принимают основной удар.

Кроме того, движение запускает естественный процесс "смазки" суставов. Суставная жидкость, обогащённая питательными веществами, обновляется только во время движения. Без этого хрящ лишается "питания" и быстрее разрушается.

Важно лишь соблюдать баланс: чрезмерная нагрузка может навредить, особенно если сустав уже повреждён. Поэтому корректный выбор упражнений и постепенное увеличение нагрузки — ключевой момент.

Практические советы для укрепления суставов

  • Сконцентрируйтесь на нижней части тела: приседания, жим ногами, выпады и упражнения на ягодицы укрепляют колени, бёдра и поясницу.
  • Не забывайте о коре: сильные мышцы живота и спины помогают разгрузить поясницу и формируют правильную осанку.
  • Модифицируйте тренировки: если боль мешает, замените выпады на жим ногами или упражнения в воде.
  • Создайте комфортные условия: психологическая безопасность в тренировочном процессе важна не меньше техники.

Интересный факт

По данным Arthritis Foundation, потеря всего 5-10% массы тела уже значительно снижает нагрузку на суставы и облегчает боль. А плавание и аквааэробика считаются одними из лучших видов активности при ожирении и проблемах с суставами: вода снижает давление на кости, позволяя двигаться свободнее.

Лишний вес действительно повышает риск заболеваний суставов, но регулярные тренировки способны заметно снизить этот риск. Главное — не бояться движения, подобрать безопасные упражнения и помнить: даже небольшие изменения в весе и активности могут изменить качество жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер Национальной академии спортивной медицины Фабио Комана назвал лучший комплекс упражнений на лестнице сегодня в 1:10

Ступени, которые могут спасти здоровье и продлить жизнь

Лестница может заменить тренажёрный зал: простой комплекс упражнений укрепит сердце, поможет сжечь до 300 калорий и прокачает все группы мышц.

Читать полностью » Как жара влияет на расход калорий при упражнениях: объяснение спортивного врача Денниса Кардоне вчера в 19:10

Калории плавятся, как лёд, а вместе с ними и ваше здоровье

Жара и тренировки: сжигаем ли мы больше калорий на солнце или это миф? Узнайте, как жара влияет на жиросжигание и чем опасны такие нагрузки.

Читать полностью » Физиотерапевт Грейсон Уикхэм объяснил, какие упражнения укрепляют мышцы после артропластики колена вчера в 18:50

Одно неверное движение — и новое колено под угрозой: упражнения, которых стоит избегать

После замены коленного сустава спортзал не под запретом: правильные упражнения помогают восстановить подвижность и снизить боль быстрее, чем вы думаете.

Читать полностью » Причины метеоризма во время йоги назвала физиотерапевт Рэйчел Гелман вчера в 18:10

Тихий страх йогов: почему зал смеётся не там, где нужно

Почему во время йоги случаются "сюрпризы"? Разбираем 6 главных причин, добавляем советы экспертов и рассказываем, как избежать неловких моментов.

Читать полностью » Тренер Росс Оберлин назвал риски чрезмерно глубоких приседов и ошибки техники вчера в 17:50

Чем выше присед, тем сильнее работают мышцы: неожиданный факт

Как глубоко нужно приседать для силы и здоровья? Споры не утихают: параллель или «в пол». Разбираем исследования, факторы и советы тренеров.

Читать полностью » Эксперт Латреал Митчелл назвала безопасные упражнения для людей старше 50 лет вчера в 17:10

Мышцы тают быстрее, чем кажется: что происходит с телом после 50 лет

После 50 тело меняется, но это не приговор. Узнайте, какие упражнения помогают сохранить силу и подвижность, замедляя возрастные изменения.

Читать полностью » Тренер Холли Перкинс: упражнение ягодичный мост подходит для восстановления после травм вчера в 16:50

Ягодичный мост делает походку легче, а жизнь — без боли

Простое упражнение, которое укрепит ягодицы, снимет нагрузку с поясницы и коленей и улучшит движения в повседневной жизни. Узнайте, как правильно делать ягодичный мост.

Читать полностью » Тренеры рекомендуют выполнять 20-минутные тренировки с гантелями для силы и выносливости вчера в 16:10

Домашняя программа с гантелями, которая укрепляет всё тело сразу

Узнайте, как всего за 20 минут с гантелями можно укрепить всё тело: от ног и спины до кора. Этот комплекс поможет прокачать силу и выносливость.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Силовые тренировки уменьшают симптомы артрита у людей с ожирением — физиотерапевты
Садоводство

Как легко вырастить нескончаемый запас свежего орегано
Наука и технологии

Австралийский профессор Абрам: при потеплении ниже 2°C начнётся утрата ледников Антарктики
Спорт и фитнес

Cleveland Clinic: беременность и лишний вес повышают риск ишиаса
Туризм

Эксперты назвали лучшие пляжные курорты Флориды для отдыха в 2024 году
Красота и здоровье

Смородина, облепиха и рыба: какие продукты поддерживают иммунитет в конце лета
Еда

Рецепт курицы в панировке из тапиоки: безглютеновый вариант с хрустящей корочкой
Спорт и фитнес

Кроссфит-тренировка с жимом гантели и киппингом: варианты для разного уровня подготовки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru