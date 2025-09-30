Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 22:22

Суставы болят не только от возраста: эти пять шагов помогут сохранить их здоровье

Врач Людмила Лапа: боли в суставах связаны не только с возрастом

Боль и скованность в суставах многие списывают на усталость или возраст. Но врачи предупреждают: подобные симптомы могут быть первыми признаками артрита или артроза. Разобраться в истинных причинах важно на ранних стадиях, чтобы избежать серьёзных осложнений.

Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа.

"Активный ревматоидный артрит проявляется сильной болью, скованностью и отеком всех суставов, нередко сопровождается высокой температурой", — пояснила Людмила Лапа.

Когда симптомы нельзя игнорировать

Первые стадии часто маскируются под банальную усталость. Но есть ряд признаков, которые требуют обращения к врачу:

  • резкая или ноющая боль;

  • отечность;

  • скованность движений, особенно по утрам;

  • повышение температуры в области сустава или всего тела.

Латентное течение болезни

"Латентный артрит начинается постепенно: один сустав начинает болеть — плечо или колено, появляются так называемые 'летучие боли'", — отметила Людмила Лапа.

Такие проявления легко пропустить, но именно они сигнализируют о начале патологического процесса.

Неожиданные причины суставных проблем

Суставы страдают не только из-за возраста. Среди факторов риска:

  • Инфекции. Нелеченные болезни могут запускать аутоиммунные процессы.

  • Иммунные сбои. Ослабленная защита организма способствует воспалениям.

  • Образ жизни. Перенос болезней "на ногах", неправильное питание и обезвоживание ускоряют разрушение суставов.

Причина Как влияет Признаки
Возраст Естественный износ хрящей Хруст, снижение подвижности
Инфекции Запускают аутоиммунные процессы Отёки, воспаление, температура
Иммунные сбои Ослабляют защиту организма Хроническая усталость, боли
Образ жизни Усиливает нагрузку на суставы Скованность, прогрессирование артроза

Советы шаг за шагом

  1. При первых болях обратитесь к ревматологу.

  2. Следите за рационом — включайте продукты, богатые омега-3 и кальцием.

  3. Пейте достаточно воды для поддержания эластичности тканей.

  4. Долечивайте любые инфекции до конца.

  5. Избегайте чрезмерных нагрузок и травм суставов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: терпеть боль и ждать, что "само пройдёт".
    Последствие: развитие хронического артрита.
    Альтернатива: ранняя диагностика и терапия.

  • Ошибка: переносить простуду "на ногах".
    Последствие: аутоиммунные осложнения.
    Альтернатива: полноценный отдых и лечение.

  • Ошибка: пренебрегать питьевым режимом.
    Последствие: снижение эластичности хрящей.
    Альтернатива: не менее 1,5-2 литров воды в день.

А что если…

А что если уже есть боли, но обследование ничего не показывает? Это не повод игнорировать симптомы. Латентное течение болезни часто проявляется позже, поэтому профилактика и регулярные проверки помогут избежать осложнений.

FAQ

Можно ли остановить артрит на ранней стадии?
Да, при своевременной терапии можно замедлить или даже стабилизировать процесс.

Какие продукты полезны для суставов?
Рыба, орехи, зелень, молочные продукты, богатые кальцием.

Всегда ли боль в колене — признак артрита?
Нет, это может быть травма или перегрузка, но при регулярных болях нужен осмотр врача.

Мифы и правда

  • Миф: проблемы с суставами — удел пожилых.
    Правда: артрит и артроз могут начинаться и в 30-40 лет.

  • Миф: если боль прошла после отдыха, значит, всё в порядке.
    Правда: это может быть латентный артрит.

  • Миф: инфекции не связаны с суставами.
    Правда: недолеченные болезни запускают аутоиммунные процессы.

3 интересных факта

  • Ревматоидный артрит чаще встречается у женщин.
  • Недолеченные ангины и грипп могут дать осложнение на суставы.
  • В мире около 350 млн человек страдают различными формами артрита.

Исторический контекст

  1. Первые описания артрита встречаются в трудах Гиппократа.

  2. В XIX веке артроз считался "болезнью знати" из-за малоподвижного образа жизни.

  3. Сегодня артрит и артроз входят в число самых распространённых хронических заболеваний.

