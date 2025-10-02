Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Freepik by freepik is licensed under public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:30

Суставы начинают "стонать" не с возраста: что запускает болезни раньше времени

Людмила Лапа: инфекции запускают аутоиммунный артрит с болью, скованностью и высокой температурой

Боль и скованность в суставах чаще всего списывают на возрастные изменения. Однако врачи всё чаще говорят о том, что артрит и артроз могут развиваться из-за совсем других факторов. Порой первые тревожные звоночки маскируются под усталость после долгого дня или лёгкий дискомфорт, и именно поэтому их легко пропустить.

"Активный ревматоидный артрит проявляется сильной болью, скованностью и отеком всех суставов, нередко сопровождается высокой температурой. Важно помнить, что инфекция способна быстро запустить аутоиммунный процесс, с которым иммунная система не справляется", — пояснила врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Людмила Лапа в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, болезнь может развиваться не только явно, но и скрыто.

"Латентный артрит начинается постепенно: один сустав начинает болеть — плечо или колено, появляются так называемые 'летучие боли'. Это уже сигнал для обращения к ревматологу", — отметила Лапа.

Основные факторы, влияющие на суставы

Суставы — сложный механизм, на который воздействует множество обстоятельств. Среди самых распространённых причин проблем выделяют:

  • инфекции, запускающие воспалительные процессы;
  • травмы, даже полученные много лет назад;
  • неправильное питание и недостаток воды;
  • хронический стресс и недолеченные заболевания.

Не всегда именно возраст становится главной причиной разрушения суставных тканей. Всё чаще врачи говорят о том, что решающую роль играют образ жизни и привычки.

Сравнение: артрит и артроз

Признак

Артрит

Артроз

Причина

Воспалительный процесс, часто аутоиммунный

Износ хрящей и суставных тканей

Симптомы

Боль, отёк, покраснение, повышение температуры

Скованность, хруст, постепенное ограничение подвижности

Возраст

Может начаться в любом возрасте

Чаще у людей старше 45 лет

Лечение

Противовоспалительные препараты, терапия иммунной системы

Хондропротекторы, физиотерапия, корректировка образа жизни

Советы шаг за шагом: как сохранить здоровье суставов

  1. Сохраняйте правильное питание. В рационе должны быть овощи, фрукты, жирная рыба, орехи, оливковое масло.
  2. Пейте достаточно воды: минимум 1,5-2 литра в день.
  3. Избегайте перегрузок — особенно резких нагрузок на колени и позвоночник.
  4. Занимайтесь умеренной физической активностью: плавание, пилатес, йога помогают укрепить мышцы без травм.
  5. Не откладывайте лечение инфекций, даже простых ОРВИ.

"Категорически нельзя переносить болезни на ногах. Каждый недолеченный эпизод снижает ресурсы иммунной системы и повышает риск развития аутоиммунных заболеваний", — подчеркнула Лапа.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать лёгкие боли в суставах.
    Последствие: Прогрессирование заболевания до хронической формы.
    Альтернатива: Своевременное обследование у ревматолога.
  • Ошибка: Переносить простуду на ногах.
    Последствие: Сбой иммунной системы, аутоиммунные процессы.
    Альтернатива: Полноценное лечение и отдых.
  • Ошибка: Полагаться только на обезболивающие.
    Последствие: Маскировка симптомов, разрушение тканей.
    Альтернатива: Комплексная терапия, включая витамины, физиопроцедуры и изменение образа жизни.

А что если…

Что будет, если полностью игнорировать профилактику? Суставы не "переждут" и не восстановятся сами собой. Артрит и артроз склонны прогрессировать, и со временем это приводит к потере подвижности и необходимости эндопротезирования.

Плюсы и минусы популярных решений

Метод

Плюсы

Минусы

Приём витаминов и добавок (например, коллаген)

Поддержка суставов и кожи, удобство применения

Эффект проявляется только при регулярном приёме

Физиотерапия

Улучшение кровообращения, снятие боли

Требует времени и системности

Хирургическое лечение

Возможность вернуть подвижность даже в тяжёлых случаях

Высокая стоимость, риск осложнений

Народные методы (компрессы, мази)

Доступность, минимум побочных эффектов

Ограниченный и кратковременный результат

FAQ

Как выбрать хондропротекторы?
Лучше делать это вместе с врачом, который подберёт препарат по состоянию суставов и сопутствующим болезням.

Сколько стоит лечение артрита?
Стоимость сильно варьируется: от базовых анализов и препаратов до дорогих курсов физиотерапии или операций.

Что лучше: спорт или покой при боли в суставах?
Полный покой противопоказан. Лёгкая активность снижает воспаление и укрепляет мышцы, а перегрузки нужно исключать.

Мифы и правда

  • Миф: Суставные болезни бывают только у пожилых.
    Правда: Артрит может начаться и в 20-30 лет.
  • Миф: Если сустав болит, значит, нужен только покой.
    Правда: Без движения суставы теряют питание и разрушаются быстрее.
  • Миф: Артрит и артроз — одно и то же.
    Правда: Это разные заболевания с разными механизмами.

3 интересных факта

  1. Хрящ на 70% состоит из воды, поэтому обезвоживание напрямую влияет на его состояние.
  2. Женщины чаще страдают ревматоидным артритом, чем мужчины.
  3. Курение повышает риск суставных заболеваний на 40%.

Исторический контекст

  • В XIX веке артрит называли "болезнью знати", так как он часто развивался у людей, ведущих малоподвижный образ жизни.
  • Современная медицина доказала: ключ к профилактике — активность и правильный уход за организмом.

Питомцы

Полностью гипоаллергенных собак не существует
Садоводство

Агрономы назвали пищевую соду эффективным средством для обработки луковиц перед посадкой
Туризм

Водитель такси сбил сотрудника охраны и протаранил шлагбаумы в Шереметьево — суд арестовал нарушителя
Еда

Печёные яблоки: запекаем Антоновку и Голден при 180 °C за 35 минут
УрФО

В Екатеринбурге заведующую производством будут судить за массовое отравление школьников
Технологии

MX Master 4: новая флагманская мышь Logitech получила виброотклик и улучшенную эргономику
Наука

Учёные из 25 стран создают карты мозга мармозеток, макак и человека — Му-мин Пу
Питомцы

Стресс напрямую влияет на иммунитет домашний кошек
