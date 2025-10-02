Суставы начинают "стонать" не с возраста: что запускает болезни раньше времени

Боль и скованность в суставах чаще всего списывают на возрастные изменения. Однако врачи всё чаще говорят о том, что артрит и артроз могут развиваться из-за совсем других факторов. Порой первые тревожные звоночки маскируются под усталость после долгого дня или лёгкий дискомфорт, и именно поэтому их легко пропустить.

"Активный ревматоидный артрит проявляется сильной болью, скованностью и отеком всех суставов, нередко сопровождается высокой температурой. Важно помнить, что инфекция способна быстро запустить аутоиммунный процесс, с которым иммунная система не справляется", — пояснила врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Людмила Лапа в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, болезнь может развиваться не только явно, но и скрыто.

"Латентный артрит начинается постепенно: один сустав начинает болеть — плечо или колено, появляются так называемые 'летучие боли'. Это уже сигнал для обращения к ревматологу", — отметила Лапа.

Основные факторы, влияющие на суставы

Суставы — сложный механизм, на который воздействует множество обстоятельств. Среди самых распространённых причин проблем выделяют:

инфекции, запускающие воспалительные процессы;

травмы, даже полученные много лет назад;

неправильное питание и недостаток воды;

хронический стресс и недолеченные заболевания.

Не всегда именно возраст становится главной причиной разрушения суставных тканей. Всё чаще врачи говорят о том, что решающую роль играют образ жизни и привычки.

Сравнение: артрит и артроз

Признак Артрит Артроз Причина Воспалительный процесс, часто аутоиммунный Износ хрящей и суставных тканей Симптомы Боль, отёк, покраснение, повышение температуры Скованность, хруст, постепенное ограничение подвижности Возраст Может начаться в любом возрасте Чаще у людей старше 45 лет Лечение Противовоспалительные препараты, терапия иммунной системы Хондропротекторы, физиотерапия, корректировка образа жизни

Советы шаг за шагом: как сохранить здоровье суставов

Сохраняйте правильное питание. В рационе должны быть овощи, фрукты, жирная рыба, орехи, оливковое масло. Пейте достаточно воды: минимум 1,5-2 литра в день. Избегайте перегрузок — особенно резких нагрузок на колени и позвоночник. Занимайтесь умеренной физической активностью: плавание, пилатес, йога помогают укрепить мышцы без травм. Не откладывайте лечение инфекций, даже простых ОРВИ.

"Категорически нельзя переносить болезни на ногах. Каждый недолеченный эпизод снижает ресурсы иммунной системы и повышает риск развития аутоиммунных заболеваний", — подчеркнула Лапа.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать лёгкие боли в суставах.

Последствие: Прогрессирование заболевания до хронической формы.

Альтернатива: Своевременное обследование у ревматолога.

Последствие: Прогрессирование заболевания до хронической формы. Альтернатива: Своевременное обследование у ревматолога. Ошибка: Переносить простуду на ногах.

Последствие: Сбой иммунной системы, аутоиммунные процессы.

Альтернатива: Полноценное лечение и отдых.

Последствие: Сбой иммунной системы, аутоиммунные процессы. Альтернатива: Полноценное лечение и отдых. Ошибка: Полагаться только на обезболивающие.

Последствие: Маскировка симптомов, разрушение тканей.

Альтернатива: Комплексная терапия, включая витамины, физиопроцедуры и изменение образа жизни.

А что если…

Что будет, если полностью игнорировать профилактику? Суставы не "переждут" и не восстановятся сами собой. Артрит и артроз склонны прогрессировать, и со временем это приводит к потере подвижности и необходимости эндопротезирования.

Плюсы и минусы популярных решений

Метод Плюсы Минусы Приём витаминов и добавок (например, коллаген) Поддержка суставов и кожи, удобство применения Эффект проявляется только при регулярном приёме Физиотерапия Улучшение кровообращения, снятие боли Требует времени и системности Хирургическое лечение Возможность вернуть подвижность даже в тяжёлых случаях Высокая стоимость, риск осложнений Народные методы (компрессы, мази) Доступность, минимум побочных эффектов Ограниченный и кратковременный результат

FAQ

Как выбрать хондропротекторы?

Лучше делать это вместе с врачом, который подберёт препарат по состоянию суставов и сопутствующим болезням.

Сколько стоит лечение артрита?

Стоимость сильно варьируется: от базовых анализов и препаратов до дорогих курсов физиотерапии или операций.

Что лучше: спорт или покой при боли в суставах?

Полный покой противопоказан. Лёгкая активность снижает воспаление и укрепляет мышцы, а перегрузки нужно исключать.

Мифы и правда

Миф: Суставные болезни бывают только у пожилых.

Правда: Артрит может начаться и в 20-30 лет.

Правда: Артрит может начаться и в 20-30 лет. Миф: Если сустав болит, значит, нужен только покой.

Правда: Без движения суставы теряют питание и разрушаются быстрее.

Правда: Без движения суставы теряют питание и разрушаются быстрее. Миф: Артрит и артроз — одно и то же.

Правда: Это разные заболевания с разными механизмами.

3 интересных факта

Хрящ на 70% состоит из воды, поэтому обезвоживание напрямую влияет на его состояние. Женщины чаще страдают ревматоидным артритом, чем мужчины. Курение повышает риск суставных заболеваний на 40%.

Исторический контекст