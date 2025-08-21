Суставы не должны хрустеть: пять простых правил против боли и воспалений

Возрастные изменения в организме неизбежны, но их можно замедлить. Врачи из организации Verywell Health рассказали Infobae, какие простые правила помогут сохранить здоровье суставов и снизить риск боли и воспалений.

Движение — ключ к здоровью

Регулярная физическая активность укрепляет мышцы и улучшает подвижность суставов. Врачи подчеркивают: именно спорт помогает снизить нагрузку на суставы и замедляет процессы их износа.

Контроль веса

Лишние килограммы значительно увеличивают нагрузку на суставы, особенно на колени и тазобедренные. Поддержание нормального веса снижает риск развития артроза и других заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Полезное питание

В рационе должны присутствовать продукты, богатые омега-3 жирными кислотами — они обладают выраженным противовоспалительным эффектом. Оптимальной системой питания специалисты называют средиземноморскую диету.

Правильная осанка

Сохранение ровной осанки помогает избежать лишнего давления на позвоночник и суставы. Это важная привычка для профилактики хронических болей.

Ортопедическая поддержка

Для снижения нагрузки и защиты суставов медики советуют использовать специальные приспособления — наколенники, ортезы и другие ортопедические изделия. Особенно это актуально при интенсивных тренировках или большой физической активности.