Суставы не должны хрустеть: пять простых правил против боли и воспалений
Возрастные изменения в организме неизбежны, но их можно замедлить. Врачи из организации Verywell Health рассказали Infobae, какие простые правила помогут сохранить здоровье суставов и снизить риск боли и воспалений.
Движение — ключ к здоровью
Регулярная физическая активность укрепляет мышцы и улучшает подвижность суставов. Врачи подчеркивают: именно спорт помогает снизить нагрузку на суставы и замедляет процессы их износа.
Контроль веса
Лишние килограммы значительно увеличивают нагрузку на суставы, особенно на колени и тазобедренные. Поддержание нормального веса снижает риск развития артроза и других заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Полезное питание
В рационе должны присутствовать продукты, богатые омега-3 жирными кислотами — они обладают выраженным противовоспалительным эффектом. Оптимальной системой питания специалисты называют средиземноморскую диету.
Правильная осанка
Сохранение ровной осанки помогает избежать лишнего давления на позвоночник и суставы. Это важная привычка для профилактики хронических болей.
Ортопедическая поддержка
Для снижения нагрузки и защиты суставов медики советуют использовать специальные приспособления — наколенники, ортезы и другие ортопедические изделия. Особенно это актуально при интенсивных тренировках или большой физической активности.
