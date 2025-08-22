Суставы стареют быстрее из-за этих привычных упражнений

Знали ли вы, что обычные упражнения могут как укрепить суставы, так и навредить им? Всё зависит не только от самой нагрузки, но и от того, насколько правильно вы её выполняете. Движение действительно питает суставы: во время активности выделяется синовиальная жидкость, которая работает как смазка и защита. Однако не каждое упражнение одинаково полезно — и это подтверждают спортивные врачи и физиотерапевты.

Когда стоит остановиться

По словам физиотерапевта Лиды Малек, тревожными сигналами во время тренировок являются "щелчки, блокировки или болезненные заедания в суставе". Также стоит насторожиться при отёке или синяках, появляющихся сразу после нагрузки. В таких случаях лучше прервать тренировку и обратиться к врачу. Заболевания вроде артрита, подагры, красной волчанки или перенесённые травмы могут значительно повлиять на подвижность суставов.

Опасные упражнения и замены

Специалисты отмечают ряд движений, которые стоит выполнять с осторожностью или вовсе исключить:

Бёдра: жим ногами в тренажёре может вызвать защемление, если подвижность тазобедренного сустава ограничена. Альтернатива — приседания (со штангой, гантелями или с гирей).

Колени: разгибания ног сидя перегружают связки и коленную чашечку. Безопаснее — односторонние приседания, включающие в работу больше мышц.

Голеностопы: прыжки на тумбу с последующим спрыгиванием создают ударную нагрузку. Замена — запрыгивание на тумбу с последующим шагом вниз.

Плечи: тяга верхнего блока за голову создаёт излишнее напряжение. Лучше тянуть штангу перед собой до уровня подбородка.

Запястья: классические отжимания могут быть болезненными, особенно при артрите. Решение — отжимания с упором на гантели или с возвышения.

Локти: разгибания рук с гантелью за головой нагружают сустав. Оптимальная альтернатива — обратные махи гантелями (kickbacks).

Позвоночник: упражнения на тренажёре GHD с перегибом назад повышают риск травмы. Заменить их можно V-подъёмами или их облегчёнными вариациями.

Как сохранить суставы здоровыми

Главный принцип — сочетать силовые тренировки, растяжку и аэробные нагрузки. Сильные мышцы помогают стабилизировать суставы, а хорошая подвижность снижает риск травм. Американская академия ортопедов советует включать в программу низкоударные тренировки: ходьбу, йогу, плавание.

Другие советы:

чередуйте дни занятий, чтобы дать мышцам восстановиться;

отличайте мышечную боль от боли в суставе;

двигайтесь в пределах комфортной амплитуды, избегая чрезмерного давления на сустав.

по данным исследований, приседания активируют больше мышц нижней части тела, чем разгибания ног в тренажёре. Это значит, что простые базовые упражнения могут быть куда полезнее "эффектных" изолирующих движений.