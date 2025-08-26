Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:19

Счёт на двоих: как приволжане строят семейный бюджет

ВТБ выяснил, какие функции нужны жителям ПФО для удобного ведения совместных счетов

Все больше жителей Приволжского федерального округа задумываются о том, чтобы объединить финансы с близкими. По данным опроса ВТБ, 34% респондентов готовы открыть совместный счёт для семейных трат и накоплений, а у каждого пятого такой инструмент уже есть.

Зачем это нужно
Главные аргументы в пользу общих счетов:

  • быстрое достижение финансовых целей и удобный контроль расходов (24%),
  • прозрачность и возможность отслеживать траты и накопления (18%).

Наиболее популярные цели:

  • крупные покупки — более трети опрошенных,
  • отпуск или путешествие — 25%,
  • ремонт — 17%.

Сколько готовы откладывать
Мнения о суммах распределились:

  • 10-20% дохода готовы переводить более трети респондентов,
  • 25% считают, что всё зависит от конкретной цели,
  • более 20% бюджета готовы направлять только 7%,
  • менее 5% дохода согласны перечислять ещё 7% жителей округа.

Какие функции нужны
Чтобы пользоваться общими счетами было удобнее, приволжане выделяют:

  • лимиты на траты — 53%,
  • уведомления о транзакциях — 50%,
  • простое управление несколькими пользователями — 47%,
  • инструменты для достижения совместных целей — 27%.

Опрос
Исследование проведено в августе 2025 года среди 1 500 россиян 18-65 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек.

