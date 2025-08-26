Счёт на двоих: как приволжане строят семейный бюджет
Все больше жителей Приволжского федерального округа задумываются о том, чтобы объединить финансы с близкими. По данным опроса ВТБ, 34% респондентов готовы открыть совместный счёт для семейных трат и накоплений, а у каждого пятого такой инструмент уже есть.
Зачем это нужно
Главные аргументы в пользу общих счетов:
- быстрое достижение финансовых целей и удобный контроль расходов (24%),
- прозрачность и возможность отслеживать траты и накопления (18%).
Наиболее популярные цели:
- крупные покупки — более трети опрошенных,
- отпуск или путешествие — 25%,
- ремонт — 17%.
Сколько готовы откладывать
Мнения о суммах распределились:
- 10-20% дохода готовы переводить более трети респондентов,
- 25% считают, что всё зависит от конкретной цели,
- более 20% бюджета готовы направлять только 7%,
- менее 5% дохода согласны перечислять ещё 7% жителей округа.
Какие функции нужны
Чтобы пользоваться общими счетами было удобнее, приволжане выделяют:
- лимиты на траты — 53%,
- уведомления о транзакциях — 50%,
- простое управление несколькими пользователями — 47%,
- инструменты для достижения совместных целей — 27%.
Опрос
Исследование проведено в августе 2025 года среди 1 500 россиян 18-65 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек.
