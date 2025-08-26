Счёт на двоих: как приволжане строят семейный бюджет

Все больше жителей Приволжского федерального округа задумываются о том, чтобы объединить финансы с близкими. По данным опроса ВТБ, 34% респондентов готовы открыть совместный счёт для семейных трат и накоплений, а у каждого пятого такой инструмент уже есть.

Зачем это нужно

Главные аргументы в пользу общих счетов:

быстрое достижение финансовых целей и удобный контроль расходов (24%),

прозрачность и возможность отслеживать траты и накопления (18%).

Наиболее популярные цели:

крупные покупки — более трети опрошенных,

отпуск или путешествие — 25%,

ремонт — 17%.

Сколько готовы откладывать

Мнения о суммах распределились:

10-20% дохода готовы переводить более трети респондентов,

25% считают, что всё зависит от конкретной цели,

более 20% бюджета готовы направлять только 7%,

менее 5% дохода согласны перечислять ещё 7% жителей округа.

Какие функции нужны

Чтобы пользоваться общими счетами было удобнее, приволжане выделяют:

лимиты на траты — 53%,

уведомления о транзакциях — 50%,

простое управление несколькими пользователями — 47%,

инструменты для достижения совместных целей — 27%.

Опрос

Исследование проведено в августе 2025 года среди 1 500 россиян 18-65 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек.