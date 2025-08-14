Renault и Geely показали, как обогнать конкурентов, не тратя миллиарды

Renault готовит неожиданный шаг: ее кроссоверы будут построены на китайской платформе Geely GEA. Для Geely это исторический момент — впервые компания передает ключевую технологию другому автопроизводителю. До этого GEA уже использовалась в таких моделях, как Galaxy A7 и E5, а теперь она станет основой для электрических и гибридных кроссоверов Renault, ориентированных на развивающиеся рынки. Французская сторона займется дизайном и адаптацией машин под требования клиентов, а китайские инженеры обеспечат техническую начинку.

Как все началось

История сотрудничества Renault и Geely стартовала в 2021 году и с тех пор только набирает обороты. Одним из знаковых шагов стала покупка Geely доли в бразильском подразделении Renault. Уже тогда стало ясно, что партнерство будет иметь глобальные масштабы. Первый результат — модель Galaxy E5, которая в Бразилии будет продаваться под маркой Renault, сохраняя при этом "начинку" Geely.

Рынки и успехи

Особенно ярко синергия проявилась в Южной Корее. Здесь гибрид Grand Koleos, фактически адаптированная версия китайского Monjaro L, собрал 7 тысяч предзаказов всего за две недели. Итог — продажи Renault в регионе выросли в 2,5 раза. Это убедительное доказательство того, что альянс приносит ощутимую прибыль обеим сторонам. Geely получает доступ к новым рынкам без сложных барьеров, а Renault — передовые технологии без затрат на многолетние исследования и разработки.

Стратегический эффект

Партнерство двух автогигантов — это не просто обмен технологиями, а пример новой стратегии в мировом автопроме. Geely укрепляет свои позиции на глобальной арене, в том числе в странах с жесткой конкуренцией. Renault же получает шанс предложить клиентам автомобили с актуальными техническими решениями, которые могут соперничать с предложениями лидеров отрасли.

По данным аналитиков, платформа GEA ценится за высокую модульность: она подходит как для гибридов, так и для полностью электрических машин. Это позволяет брендам быстрее выводить на рынок новые модели, адаптируя их под локальные потребности. Для развивающихся стран, где спрос на электромобили только формируется, это особенно важно.