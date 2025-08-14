Renault и Geely показали, как обогнать конкурентов, не тратя миллиарды
Renault готовит неожиданный шаг: ее кроссоверы будут построены на китайской платформе Geely GEA. Для Geely это исторический момент — впервые компания передает ключевую технологию другому автопроизводителю. До этого GEA уже использовалась в таких моделях, как Galaxy A7 и E5, а теперь она станет основой для электрических и гибридных кроссоверов Renault, ориентированных на развивающиеся рынки. Французская сторона займется дизайном и адаптацией машин под требования клиентов, а китайские инженеры обеспечат техническую начинку.
Как все началось
История сотрудничества Renault и Geely стартовала в 2021 году и с тех пор только набирает обороты. Одним из знаковых шагов стала покупка Geely доли в бразильском подразделении Renault. Уже тогда стало ясно, что партнерство будет иметь глобальные масштабы. Первый результат — модель Galaxy E5, которая в Бразилии будет продаваться под маркой Renault, сохраняя при этом "начинку" Geely.
Рынки и успехи
Особенно ярко синергия проявилась в Южной Корее. Здесь гибрид Grand Koleos, фактически адаптированная версия китайского Monjaro L, собрал 7 тысяч предзаказов всего за две недели. Итог — продажи Renault в регионе выросли в 2,5 раза. Это убедительное доказательство того, что альянс приносит ощутимую прибыль обеим сторонам. Geely получает доступ к новым рынкам без сложных барьеров, а Renault — передовые технологии без затрат на многолетние исследования и разработки.
Стратегический эффект
Партнерство двух автогигантов — это не просто обмен технологиями, а пример новой стратегии в мировом автопроме. Geely укрепляет свои позиции на глобальной арене, в том числе в странах с жесткой конкуренцией. Renault же получает шанс предложить клиентам автомобили с актуальными техническими решениями, которые могут соперничать с предложениями лидеров отрасли.
По данным аналитиков, платформа GEA ценится за высокую модульность: она подходит как для гибридов, так и для полностью электрических машин. Это позволяет брендам быстрее выводить на рынок новые модели, адаптируя их под локальные потребности. Для развивающихся стран, где спрос на электромобили только формируется, это особенно важно.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru