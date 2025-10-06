Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Смерть на ЭКГ
Смерть на ЭКГ
© Freepik by juicy_fish is licensed under public domain
Опубликована сегодня в 20:38

Сцена гаснет медленно: Британия прощается с актёром, стоявшим рядом с Оливье и Гиннессом

Актёр Джон Вудвайн из сериалов "Доктор Кто" и "Корона" умер в возрасте 97 лет

Английский актёр Джон Вудвайн, известный по ролям в сериалах "Доктор Кто" и "Корона", скончался на 97-м году жизни. Об этом сообщает издание Metro со ссылкой на представителя артиста.

"Он мирно ушёл из жизни в своей квартире в понедельник утром", — сообщил агент актёра.

Новость о смерти Вудвайна вызвала отклик у коллег и поклонников, ведь его имя более семидесяти лет было связано с театром, телевидением и британским кинематографом.

Путь длиной в жизнь

Джон Вудвайн родился в 1929 году в английском графстве Дарем. Ещё в юности он тянулся к сцене и после школы поступил в Королевскую академию драматического искусства (RADA) — кузницу актёрских талантов Великобритании. Именно там сформировался его узнаваемый стиль: интеллигентная сдержанность, точность жеста и безупречная дикция.

Сразу после окончания академии Вудвайн начал играть на сцене Королевского Шекспировского театра. Постановки "Макбет", "Гамлет", "Отелло" и "Ромео и Джульетта" с его участием становились событиями сезона. Критики отмечали его способность сочетать трагизм и человеческое тепло, делая классические образы живыми и современными.

От театра к телевидению

Телевидение открыло для Вудвайна новую аудиторию. Уже в 1950-х он стал узнаваемым благодаря ролям в полицейской драме BBC "Тачки Z", где сыграл инспектора Уитти. Эта роль принесла ему первую волну популярности: актёра начали приглашать в крупные телепроекты и кинофильмы.

Следом последовали работы в таких проектах, как "Доктор Кто", "Чисто английское убийство", "Грозовой перевал", "Бесстыдники", "Детективы Агаты Кристи" и "Ещё одна из рода Болейн". Его фильмография насчитывает более 200 наименований — впечатляющий результат для актёра, который не стремился к славе, но всегда выбирал сложные и интересные роли.

Голос, который запомнился

Помимо съёмок, Джон Вудвайн активно занимался озвучиванием и радиопостановками. Его голосом говорили герои документальных фильмов, литературных чтений и радиоспектаклей BBC. Этот бархатный, немного хрипловатый тембр был узнаваем с первых секунд и стал частью культурного кода британского эфира второй половины XX века.

Актёр также преподавал актёрское мастерство в Лондонской школе драматических искусств, где обучил целое поколение молодых исполнителей сценической речи и психологии роли. Многие из его учеников позже говорили, что именно Вудвайн помог им понять профессию "изнутри".

Эпоха Netflix и возвращение в кадр

Для молодого поколения зрителей Джон Вудвайн стал знаком по сериалу "Корона" от Netflix, где он сыграл роль архиепископа. Проект вернул артиста в центр внимания: критики отмечали его благородную манеру и глубину, с которой он воплощал сложных персонажей.

Не менее запоминающимся был его эпизод в фильме "Американский оборотень в Лондоне" (1981), ставшем культовым для поколения 80-х. Вудвайн играл там сдержанно, без лишних эффектов, но именно его сцены добавляли фильму реализма и драматизма.

Человек эпохи и семьи

Джон Вудвайн прожил долгую и насыщенную жизнь. Его жена, актриса Линн Фарли, была для него не только спутницей, но и творческим партнёром. Пара часто играла вместе, в том числе на телевидении. Фарли, известная по роли профессора Кейрнс из "Шерлока", не раз рассказывала, что муж всегда был её самым строгим критиком и главным вдохновителем.

Вудвайн прожил почти век, оставаясь верным театру и профессии. Он не искал громких ролей, но каждая его работа становилась частью истории британской культуры.

Исторический контекст

1950-е и 1960-е годы — время, когда британский театр переживал подъем. Появлялись новые имена — Лоуренс Оливье, Джон Гилгуд, Ричард Бёртон. Джон Вудвайн стоял рядом с ними, но никогда не соревновался. Он выбрал путь характерного актёра, предпочитая камерные постановки и работы для телевидения, где ценится не масштаб, а точность исполнения.

Когда телевидение стало массовым, именно такие артисты, как Вудвайн, обеспечили переход от театральной условности к кинематографической правде. Его манера игры, сдержанная, почти незаметная, стала эталоном для британских драматических школ.

Интересные факты о Джоне Вудвайне

  1. Актёр был лично знаком с Питером Кушингом и Кристофером Ли и снимался с ними в одной из ранних постановок BBC.

  2. Он коллекционировал старинные издания Шекспира и любил читать их перед сном.

  3. Несмотря на известность, Джон Вудвайн отказывался от званий и наград, считая, что "актёр служит публике, а не титулу".

Мифы и правда

Миф: Вудвайн никогда не снимался за пределами Великобритании.
Правда: на самом деле актёр участвовал в нескольких американских проектах, включая "Американского оборотня в Лондоне".

Миф: он был исключительно театральным актёром.
Правда: телевидение занимало большую часть его карьеры, а радиоспектакли принесли ему не меньше славы, чем сцена.

Миф: актёр не любил современные сериалы.
Правда: в интервью он признавался, что восхищён качеством проектов Netflix и BBC последних лет.

Память и наследие

После его ухода многие коллеги отмечали, что с Джоном Вудвайном ушла целая эпоха британского актёрства, где на первом месте стояла не слава, а ремесло. Он был мастером, который мог превратить даже эпизодическую роль в настоящее событие.

Сегодня имя Вудвайна упоминается рядом с классиками британской сцены — Оливье, Гиннессом, Редгрейвом. Его вклад в развитие национальной актёрской школы сложно переоценить.

Он оставил после себя не только обширную фильмографию, но и пример служения искусству без лишнего пафоса.

