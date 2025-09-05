Голливудская легенда расстаётся с домом, где самолёты подруливают прямо к порогу

Дом с собственным аэропортом — звучит как мечта любого авиатора. Для Джона Траволты эта мечта долгие годы была реальностью. Актер, обожающий самолеты и обладающий лицензией пилота, построил свой особняк прямо на территории жилого комплекса Jumbolair Aviation Estates во Флориде. Теперь же легенда Голливуда решил расстаться с этим местом: цена дома выставлена на уровне 10 миллионов долларов.

Дом для тех, кто любит небо

Имение, возведённое в 1990-х годах, включает пять спален и столько же ванных комнат. Главная изюминка — частная взлетно-посадочная полоса, по которой можно буквально подрулить на самолете к собственному дому. Именно эта возможность когда-то стала главным аргументом для покупки участка. Внутри особняка есть просторный зал ожидания с панорамными окнами, откуда открывается вид на стоянку самолетов. Дополняют картину большой уличный бассейн, собственный тренажерный зал и гараж, рассчитанный сразу на 16 автомобилей.

Мечта, ставшая реальностью

В начале 2000-х годов супруга актера, Келли Престон, рассказывала в интервью Architectural Digest, что их семейное гнездо было создано буквально по чертежам мечты.

"Джон всегда мечтал, чтобы самолеты летали прямо у него во дворе, чтобы можно было практически подъехать к дому, чтобы, когда захочешь поужинать, достаточно было выйти за дверь, сесть в самолет и умчаться", — сказала Келли.

Для семьи Траволты это место было не просто жильем, а символом свободы и воплощением страсти к авиации. Здесь они проводили много времени вместе, а сам актер неоднократно подчеркивал, что именно возможность жить рядом с самолетами делает его по-настоящему счастливым.

Тяжелая потеря

В 2020 году Траволта пережил трагедию — смерть Келли Престон от рака груди. Она ушла после долгой борьбы с болезнью, и для актера это стало тяжелым ударом. После этого особняк перестал быть тем самым домом мечты.