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Анаэробные тренировки
Анаэробные тренировки
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Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:10

Двигаешься, но не продвигаешься: тренировка, которая обманывает тело и экономит время

Бег на месте сжигает до 100 калорий за 12 минут — данные CDC и MyFitnessPal

Что, если бег по квартире — не просто способ размяться между делами, а полноценная альтернатива тренировке на улице? Звучит сомнительно, но цифры и факты говорят иначе.

Почему бег на месте — не игрушка

Когда на тренировку нет времени, а сидеть без движения тоже не хочется, многие начинают бегать прямо у себя дома. Казалось бы, что может быть менее "спортивным", чем топтание на месте? Но на деле такая активность может принести больше пользы, чем вы думаете. Главное — соблюдать технику и подходить к процессу осознанно.

Как правильно бегать на месте:

  • Встаньте, поставив ноги на ширину бёдер.
  • Поднимайте колени поочерёдно к груди, энергично работая руками.
  • Пружиньте на носках, не задерживаясь на полу.
  • Старайтесь поддерживать быстрый темп — стопа должна касаться пола лишь на секунду.

Какие мышцы работают

В отличие от обычного бега, когда вы продвигаетесь вперёд, бег на месте требует активной работы бедер и подъема колен, поэтому в нём задействованы:

  • квадрицепсы,
  • ягодицы,
  • икроножные мышцы,
  • пресс и мышцы спины — для стабилизации корпуса,
  • руки — при активной работе плечами и локтями.

Интересный факт: при беге на месте нагрузка на икры и лодыжки выше, чем при обычном беге, так как вы чаще приземляетесь на носок. Это помогает развивать силу стоп и устойчивость, но также увеличивает нагрузку на колени и тазобедренные суставы.

Калории и эффективность

Многие беспокоятся: а достаточно ли такой тренировки для сжигания калорий? Ответ — да, особенно если добавить в неё элементы HIIT (высокоинтенсивного интервального тренинга).

Например:

  • 150-фунтовый человек (примерно 68 кг) сжигает около 100 калорий за 12 минут бега на месте.
  • А если добавить лестницу или интервалы (например, 1 минута с высокими коленями, 30 секунд обычного темпа), можно легко выйти на 200+ калорий за короткую сессию.

Для сравнения, тот же человек при пробежке на улице (темп — 10 мин/миля) тратит около 340 калорий за 30 минут. Да, бег на месте уступает по "интенсивности на дистанции", но выигрывает в гибкости и доступности.

Когда и где удобно тренироваться

Преимущество такого формата очевидно: не нужно ни специального оборудования, ни выезда на стадион. Достаточно пары кроссовок и немного свободного пространства. А главное — вы можете встроить тренировку в график:

  • во время сериала,
  • между делами на кухне,
  • в перерывах между Zoom-созвонами.

Совет: если есть ступеньки, используйте их — бег вверх и вниз заметно увеличивает нагрузку и сжигает больше калорий. Главное — держитесь за поручень для безопасности.

А стоит ли вообще бегать на месте?

Согласно рекомендациям CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США), взрослым нужно минимум 150 минут умеренной активности в неделю. Это всего 30 минут в день, пять раз в неделю. И да, бег на месте входит в этот формат.

Чтобы сделать тренировку эффективнее:

  • добавляйте силовые упражнения между интервалами (отжимания, приседания, выпады),
  • следите за пульсом: для интенсивной нагрузки он должен быть 70-85% от вашего максимума (его можно прикинуть по формуле: 220 минус ваш возраст),
  • делайте акценты — подъем колен выше, ускорения, замедления.

Важно: любая активность лучше, чем её отсутствие. А если бег на месте помогает вам двигаться чаще — это уже победа.

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