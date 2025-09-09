Полчаса трусцы — и результат удивит: цифры, которые меняют мотивацию

Бег трусцой занимает промежуточное положение между ходьбой и полноценным бегом, поэтому и расход калорий во время такой активности варьируется. В среднем за полчаса лёгкого джогга можно потерять от 223 до 400 калорий, однако точные цифры зависят от веса человека, скорости и даже того, что для одного считается "медленно", для другого может быть уже интенсивной нагрузкой.

Как определить свой темп

Джоггинг — это медленный бег, но восприятие "медленный" и "лёгкий" сильно отличается у разных людей. С ростом тренированности то, что казалось тяжёлым в начале, постепенно становится привычным и лёгким. Чтобы точнее оценить, сколько калорий уходит за тренировку, важно знать свой темп.

Самый простой способ — использовать GPS-приложение на смартфоне. Подойдут и замеры на стадионе: достаточно засечь время прохождения известной дистанции. Шагомеры и фитнес-браслеты тоже помогают, но их данные менее точны, так как шаг у каждого человека разной длины и меняется в зависимости от покрытия и скорости.

Сколько калорий сжигается

Когда известен темп, можно свериться с таблицами расхода энергии. По данным Harvard Health Publishing, при весе 70 кг за полчаса можно сжечь:

• при чередовании ходьбы и лёгкого бега — около 223 калорий;

• при скорости 8 км/ч — 298 калорий;

• при 8,3 км/ч — 335 калорий.

Увеличение темпа закономерно повышает расход энергии. Но есть и другие способы повысить эффективность, не ускоряясь — например, бег по наклонной дорожке или по холмам. В этом случае нагрузка возрастает даже при сохранении привычного темпа.

Немалое значение имеет вес человека. Чем он выше, тем больше калорий тратится на преодоление дистанции. Для примера: при массе тела 84 кг те же полчаса на скорости 8 км/ч "стоят" уже 355 калорий, а на 8,3 км/ч — около 400.

Почему цифры отличаются

Стоит помнить: все значения являются лишь ориентировочными. Точный подсчёт возможен только в лабораторных условиях с использованием специального оборудования. Если вес или время не совпадают с приведёнными таблицами, можно воспользоваться калькуляторами энергозатрат, например, от Американского совета по упражнениям (ACE). Они позволяют гибко учитывать вес, длительность и интенсивность.

По данным ACE, человек весом 75 кг за полчаса джогга в среднем тратит:

• при лёгком темпе — 261 калорию;

• при 8 км/ч — около 299 калорий;

• при 9,6 км/ч — до 374 калорий.

Важно помнить: для одних 9,6 км/ч — это быстрый бег, для других — всё ещё умеренный джоггинг.

Польза для здоровья

Если цель занятий — не только похудение, но и общее укрепление здоровья, скорость не столь критична. Министерство здравоохранения США рекомендует взрослым минимум 150 минут умеренной активности в неделю или 75 минут интенсивной. Джоггинг в среднем темпе попадает в категорию умеренной нагрузки. Проверить легко: если вы можете спокойно разговаривать, но петь уже сложно, значит, нагрузка подходит.

Получается, что пробежки по 30 минут пять раз в неделю полностью закрывают минимальную норму. Для дополнительной пользы специалисты советуют увеличивать объём до 300 минут и дважды в неделю подключать силовые упражнения.

Советы новичкам

Чтобы бег трусцой стал привычкой, важно соблюдать простые правила: