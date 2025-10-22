Второй шанс без фильтров: как Джо Джонас возвращает веру в любовь после звёздного развода

Джо Джонас впервые за долгое время откровенно рассказал о своей личной жизни. Музыкант признался, что после развода с актрисой Софи Тернер снова учится открываться людям и не теряет веру в любовь.

Новая глава после громкого развода

С момента расставания с Софи Тернер прошло уже два года, но поклонники до сих пор следят за тем, как 36-летний участник Jonas Brothers справляется с переменами. Их брак продлился два года, и теперь бывшие супруги воспитывают двух дочерей — Уиллу и Дельфину. Процесс развода оказался непростым и длился почти год: основным камнем преткновения стала опека над детьми.

В свежем интервью журналу Esquire Джонас отметил, что вновь старается найти баланс между личной жизнью и гастролями. Сейчас он активно участвует в туре Jonas20: Greetings From Your Hometown, и это оставляет мало времени на свидания.

"После пяти шоу подряд нелегко найти кого-то, кто мог бы выпить с тобой чашку кофе", — сказал Джо.

Отказ от классических дейтингов

Несмотря на популярность приложений для знакомств, певец предпочитает живое общение. По его словам, настоящие связи возникают не через алгоритмы, а благодаря естественным ситуациям.

"Я думаю, соцсети — это отличные приложения для знакомств, и я знакомился с людьми именно там", — признался он.

Джо рассказал, что пробует общаться с разными людьми, но делает это осторожно. После развода ему потребовалось время, чтобы вновь почувствовать уверенность в себе и готовность открыться новому человеку.

Софи Тернер и новая любовь

Бывшая жена артиста, звезда "Игры престолов" Софи Тернер, тоже не осталась одна. Уже осенью 2024 года СМИ сообщили, что актриса встречается с британским аристократом Перегрином Пирсоном. Хотя в начале 2025 года появились слухи о возможном разрыве, пара до сих пор вместе.

Тернер активно занимается карьерой, снимается в нескольких проектах и при этом старается поддерживать дружеские отношения с бывшим мужем ради детей.

Попытки начать заново

Джо Джонас признался, что ему было сложно решиться на новый роман. После болезненного разрыва он чувствовал неуверенность и страх повторить прошлые ошибки. В интервью на TalkShopLive в мае музыкант рассказал, что старается подходить к отношениям без спешки и ожиданий.

"Это нормально — сделать первый шаг, просто попробовать еще раз и проявить себя", — отметил он.

Певец добавил, что в его окружении много людей, которые помогают ему оставаться на плаву и не зацикливаться на прошлом.

Как пережить развод: советы шаг за шагом

Дать себе время. Психологи советуют не спешить с новыми отношениями, пока не завершён внутренний процесс восстановления. Окружить себя поддержкой. Семья и друзья помогают не замыкаться. Не избегать эмоций. Слёзы и грусть — часть исцеления. Сфокусироваться на себе. Хобби, спорт и путешествия возвращают ощущение полноценности. Доверять новым людям. Без доверия невозможно построить что-то настоящее.

Ошибки после расставания и как их избежать

Ошибка: пытаться немедленно завести новые отношения.

Последствие: эмоциональное выгорание и повтор травмы.

Альтернатива: сделать паузу и уделить внимание личным целям.

Ошибка: следить за бывшим в соцсетях.

Последствие: болезненные сравнения и ревность.

Альтернатива: диджитал-детокс, ограничить контакт онлайн.

Ошибка: обвинять себя в неудаче.

Последствие: потеря самооценки.

Альтернатива: принять, что отношения — это опыт, а не ошибка.

А что если Джо снова влюбится?

Музыкант не исключает, что любовь может прийти неожиданно. Он по-прежнему открыт общению и не скрывает, что ему нравятся люди, которые умеют быть искренними и разделяют его ценности.

В одном из интервью Джо отметил, что любовь для него — не спектакль и не история для таблоидов, а простое человеческое чувство, которое делает жизнь лучше.

FAQ

Как Джо Джонас относится к Софи Тернер сейчас?

Музыкант сохраняет уважительные отношения ради детей и избегает публичных конфликтов.

С кем он встречается сейчас?

По словам артиста, у него нет серьёзных отношений, но он открыт новым знакомствам.

Что помогло ему пережить развод?

Турне, общение с братьями и поддержка близких стали главными источниками сил.

Мифы и правда о звёздных разводах

Миф: знаменитости быстро забывают о бывших.

Правда: даже у звёзд разрыв сопровождается болью и временем на восстановление.

Миф: после развода карьера всегда страдает.

Правда: многие артисты, наоборот, черпают вдохновение в личных переживаниях.

Миф: публичные люди не могут быть одинокими.

Правда: одиночество не зависит от статуса — важно, как человек себя чувствует.

3 интересных факта о Джо Джонасе

Джо впервые вышел на сцену в 12 лет и с тех пор не представлял жизнь без музыки. Он активно занимается благотворительностью, поддерживая детские фонды. В свободное время певец увлекается фотографией и готовкой.

Исторический контекст

Джо Джонас и Софи Тернер познакомились в 2016 году на вечеринке общих друзей. Уже через год пара обручилась, а в 2019-м сыграла свадьбу в Лас-Вегасе. Их союз считался одним из самых крепких в шоу-бизнесе, пока в 2023 году Джо не подал на развод. С тех пор оба артиста нашли собственные пути — без скандалов, но с новыми взглядами на жизнь.