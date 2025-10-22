Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Джо Джонас
Джо Джонас
© commons.wikimedia.org by samborowski is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:11

Второй шанс без фильтров: как Джо Джонас возвращает веру в любовь после звёздного развода

Джо Джонас: после развода с Софи Тернер я снова ищу баланс между личной жизнью и музыкой

Джо Джонас впервые за долгое время откровенно рассказал о своей личной жизни. Музыкант признался, что после развода с актрисой Софи Тернер снова учится открываться людям и не теряет веру в любовь.

Новая глава после громкого развода

С момента расставания с Софи Тернер прошло уже два года, но поклонники до сих пор следят за тем, как 36-летний участник Jonas Brothers справляется с переменами. Их брак продлился два года, и теперь бывшие супруги воспитывают двух дочерей — Уиллу и Дельфину. Процесс развода оказался непростым и длился почти год: основным камнем преткновения стала опека над детьми.

В свежем интервью журналу Esquire Джонас отметил, что вновь старается найти баланс между личной жизнью и гастролями. Сейчас он активно участвует в туре Jonas20: Greetings From Your Hometown, и это оставляет мало времени на свидания.

"После пяти шоу подряд нелегко найти кого-то, кто мог бы выпить с тобой чашку кофе", — сказал Джо.

Отказ от классических дейтингов

Несмотря на популярность приложений для знакомств, певец предпочитает живое общение. По его словам, настоящие связи возникают не через алгоритмы, а благодаря естественным ситуациям.

"Я думаю, соцсети — это отличные приложения для знакомств, и я знакомился с людьми именно там", — признался он.

Джо рассказал, что пробует общаться с разными людьми, но делает это осторожно. После развода ему потребовалось время, чтобы вновь почувствовать уверенность в себе и готовность открыться новому человеку.

Софи Тернер и новая любовь

Бывшая жена артиста, звезда "Игры престолов" Софи Тернер, тоже не осталась одна. Уже осенью 2024 года СМИ сообщили, что актриса встречается с британским аристократом Перегрином Пирсоном. Хотя в начале 2025 года появились слухи о возможном разрыве, пара до сих пор вместе.

Тернер активно занимается карьерой, снимается в нескольких проектах и при этом старается поддерживать дружеские отношения с бывшим мужем ради детей.

Попытки начать заново

Джо Джонас признался, что ему было сложно решиться на новый роман. После болезненного разрыва он чувствовал неуверенность и страх повторить прошлые ошибки. В интервью на TalkShopLive в мае музыкант рассказал, что старается подходить к отношениям без спешки и ожиданий.

"Это нормально — сделать первый шаг, просто попробовать еще раз и проявить себя", — отметил он.

Певец добавил, что в его окружении много людей, которые помогают ему оставаться на плаву и не зацикливаться на прошлом.

Как пережить развод: советы шаг за шагом

  1. Дать себе время. Психологи советуют не спешить с новыми отношениями, пока не завершён внутренний процесс восстановления.

  2. Окружить себя поддержкой. Семья и друзья помогают не замыкаться.

  3. Не избегать эмоций. Слёзы и грусть — часть исцеления.

  4. Сфокусироваться на себе. Хобби, спорт и путешествия возвращают ощущение полноценности.

  5. Доверять новым людям. Без доверия невозможно построить что-то настоящее.

Ошибки после расставания и как их избежать

  • Ошибка: пытаться немедленно завести новые отношения.
    Последствие: эмоциональное выгорание и повтор травмы.
    Альтернатива: сделать паузу и уделить внимание личным целям.

  • Ошибка: следить за бывшим в соцсетях.
    Последствие: болезненные сравнения и ревность.
    Альтернатива: диджитал-детокс, ограничить контакт онлайн.

  • Ошибка: обвинять себя в неудаче.
    Последствие: потеря самооценки.
    Альтернатива: принять, что отношения — это опыт, а не ошибка.

А что если Джо снова влюбится?

Музыкант не исключает, что любовь может прийти неожиданно. Он по-прежнему открыт общению и не скрывает, что ему нравятся люди, которые умеют быть искренними и разделяют его ценности.

В одном из интервью Джо отметил, что любовь для него — не спектакль и не история для таблоидов, а простое человеческое чувство, которое делает жизнь лучше.

FAQ

Как Джо Джонас относится к Софи Тернер сейчас?
Музыкант сохраняет уважительные отношения ради детей и избегает публичных конфликтов.

С кем он встречается сейчас?
По словам артиста, у него нет серьёзных отношений, но он открыт новым знакомствам.

Что помогло ему пережить развод?
Турне, общение с братьями и поддержка близких стали главными источниками сил.

Мифы и правда о звёздных разводах

  • Миф: знаменитости быстро забывают о бывших.
    Правда: даже у звёзд разрыв сопровождается болью и временем на восстановление.

  • Миф: после развода карьера всегда страдает.
    Правда: многие артисты, наоборот, черпают вдохновение в личных переживаниях.

  • Миф: публичные люди не могут быть одинокими.
    Правда: одиночество не зависит от статуса — важно, как человек себя чувствует.

3 интересных факта о Джо Джонасе

  1. Джо впервые вышел на сцену в 12 лет и с тех пор не представлял жизнь без музыки.

  2. Он активно занимается благотворительностью, поддерживая детские фонды.

  3. В свободное время певец увлекается фотографией и готовкой.

Исторический контекст

Джо Джонас и Софи Тернер познакомились в 2016 году на вечеринке общих друзей. Уже через год пара обручилась, а в 2019-м сыграла свадьбу в Лас-Вегасе. Их союз считался одним из самых крепких в шоу-бизнесе, пока в 2023 году Джо не подал на развод. С тех пор оба артиста нашли собственные пути — без скандалов, но с новыми взглядами на жизнь.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Billboard назвал вчера в 21:50
Танец теней под старый винил: почему без этой песни не бывает настоящего Хэллоуина

Самая знаменитая хэллоуинская песня всех времён, тайные истории других хитов и неожиданные открытия от Billboard — что звучит в ночь всех святых?

Читать полностью » Синди Кроуфорд и Кайя Гербер добились судебного ордера против сталкера вчера в 20:39
Он спал у ворот звёзд: чем закончилась трёхлетняя охота за Кроуфорд и Гербер

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер добились судебного ордера против мужчины, который три года преследовал их семью. Чем закончилась история?

Читать полностью » Кевин Федерлайн сообщил, что получал от Бритни Спирс 20 тысяч долларов алиментов в месяц вчера в 19:27
Кто на самом деле жил за счёт кого: бывший муж Бритни Спирс раскрыл правду об алиментах от звезды

Кевин Федерлайн впервые рассказал, сколько алиментов получал от Бритни Спирс и как потратил эти деньги. Но его признания вызвали бурю споров.

Читать полностью » Бывший муж Бритни Спирс в мемуарах обвинил певицу в неподобающем поведении с детьми вчера в 18:16
Дети в опасности: шокирующие признания бывшего мужа Бритни Спирс

Кевин Федерлайн в мемуарах раскрывает спорные моменты семейной жизни с Бритни Спирс, включая воспитание детей и личные конфликты, вызывая бурную реакцию в сети.

Читать полностью » Глен Пауэлл подтвердил, что согласие Стивена Кинга было ключевым для участия в вчера в 17:07
Ночь тревоги и надежды: как Глен Пауэлл ждал одобрения Стивена Кинга

Глен Пауэлл рассказал о том, как получил согласие Стивена Кинга на роль в "Бегущем человеке", и поделился переживаниями за ночь перед решением автора.

Читать полностью » Блогер Карли Берджес запустила в TikTok 90-дневный челлендж вчера в 16:01
Закутались в плед? TikTok-челлендж заставит действовать даже самых ленивых

Пользователи TikTok запускают 90-дневный челлендж "Зимняя дуга", чтобы подготовиться к Новому году обновлёнными и гармоничными.

Читать полностью » Sea Otter: фанаты Тейлор Свифт пожертвовали свыше 2 млн долларов на защиту выдр вчера в 15:56
Когда футболка решает судьбы: как Тейлор Свифт превратила мерч в миллионы для выдр

Тейлор Свифт вдохновила миллионы на поддержку морских выдр, собрав более 2,3 миллиона долларов и продемонстрировав, как знаменитости могут менять мир.

Читать полностью » Принц Уильям подарил дочери Шарлотте форму сборной Великобритании по футболу вчера в 14:52
Мяч для принцессы: Шарлотта получила подарок от Уильяма, который вдохновит юных спортсменок

Принцесса Шарлотта получила от принца Уильяма подарок, который вдохновляет юное поколение и показывает силу поддержки семьи и кумира.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Ветеринары: чаще всего собаки отказываются от сухого корма из-за проблем с дёснами и зубами
Еда
Свинина в красном вине с чесноком и лавровым листом сохраняет насыщенный вкус
Авто и мото
Сервис-менеджер Тимофеев: внешний вид машины влияет на решение покупателя
Авто и мото
В США подан коллективный иск против Stellantis из-за уязвимости систем защиты автомобилей
Наука
Археологи нашли в Борзуме 450 римских монет и золотое кольцо — Маркус Шайбнер
Спорт и фитнес
Слишком однообразные тренировки и усталость ног: рекомендации тренера Дженни Хэдфилд
Туризм
Эксперты объяснили, как питаться в путешествии, чтобы не поправиться
Красота и здоровье
Апноэ сна нарушает кровоснабжение и повышает уровень гормонов стресса — Александр Мясников
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet