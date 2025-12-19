Тайная лазейка работодателей: как название должности лишает вас льгот, и что с этим делать

Названия должностей в документах могут оказаться важнее, чем кажется на первый взгляд, потому что от формулировки зависит доступ к конкретным льготам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина ("Единая Россия"). По его словам, изменения в этой сфере вступят в силу уже с 2026 года и затронут правила, по которым работодатели оформляют профессии и должности.

Что именно изменится с 2026 года

С 2026 года в России, как следует из заявления парламентария, обновится общероссийский классификатор профессий и должностей. Это не техническая правка для кадровиков, а справочник, который используется как ориентир при оформлении трудовых отношений. И именно он, по словам депутата, влияет на перечень гарантий, которые работник может подтвердить документально.

"В 2026 году изменения в трудовом законодательстве почувствует любой работник, даже если он далек от кадровых тонкостей. Прежде всего, меняется общероссийский классификатор профессий и должностей. Это основа льгот и гарантий. От названия должности зависит право на более ранний выход на пенсию, доплаты за условия труда, дополнительные отпуска", — сказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

Почему вопрос упирается в формулировки

Говырин пояснил, что риски возникают, когда работодатель использует произвольные названия должностей. В таких случаях, по его словам, при обращении за пенсией или при подтверждении льгот могут появляться спорные ситуации. Причина в том, что фактическая работа и запись в документах могут трактоваться по-разному.

В результате сотруднику приходится доказывать соответствие своих обязанностей и занимаемой позиции формулировке, которая дает право на конкретные гарантии. Само по себе выполнение определенной работы, как следует из логики заявления, не всегда снимает вопросы, если в бумагах закреплено иное наименование. Поэтому корректность записи в кадровых документах становится частью защиты трудовых прав.

Что проверить работнику в документах

Депутат рекомендовал в следующем году обратить внимание на то, как должность указана в трудовом договоре и приказе о приеме. Он отметил, что полезно сопоставить формулировку с тем, чем человек реально занимается на рабочем месте. При расхождениях, по его словам, стоит поднимать вопрос в кадровой службе.

Такой подход, согласно позиции парламентария, помогает заранее убрать потенциальные противоречия. Речь идет не о пересмотре обязанностей, а о точности юридической записи, которая затем используется при подтверждении прав на льготы. В итоге проверка нескольких строк в документах может снизить вероятность споров в будущем.