Работа ждёт, а не зовёт: почему самые ценные вакансии остаются пустыми месяцами

Долгое размещение вакансии нередко вызывает у соискателей настороженность: кажется, что компания столкнулась с проблемами или не может предложить достойные условия. Однако такие выводы часто ошибочны. Об этом рассказала владелец агентства по подбору руководителей Fresh Executive Search Виктория Никольская в комментарии изданию "MoneyTimes".

Почему объявления остаются открытыми

По словам эксперта, длительное присутствие вакансии в открытом доступе может объясняться множеством факторов. Иногда работодатель ищет редкие компетенции или предъявляет слишком высокие требования к кандидату. Бывает и так, что компания колеблется между поиском нового сотрудника и сохранением текущего. Такая ситуация не является исключением, подчеркнула Никольская, и встречается во многих организациях — от стартапов до крупных корпораций.

"Либо требования слишком высокие, либо редкие компетенции пытаются найти. Разные бывают причины. Либо в нерешительности думают, может быть текущий сотрудник не хуже рынка. Такое бывает с любыми вакансиями", — пояснила она.

Как кандидатам реагировать на "долгоиграющие" вакансии

Никольская отметила, что длительный поиск специалиста не должен автоматически отпугивать соискателя. Гораздо важнее — релевантность опыта и адекватная оценка своих компетенций. Если вакансия действительно соответствует профессиональному профилю кандидата, стоит отправить отклик, но сделать это осознанно.

"Один раз можно подать с коротким сопроводительным письмом. Важно, чтобы эта вакансия соответствовала опыту человека", — добавила эксперт. По её словам, частая ошибка — массовая рассылка резюме на неподходящие позиции, что лишь усложняет работу рекрутеров. Так, случаются абсурдные ситуации, когда на вакансию финансового директора откликается специалист из логистики.

Проверка работодателя — часть стратегии

Специалист советует кандидатам подходить к поиску работы не только с интересом, но и с исследовательским подходом. Перед откликом стоит изучить репутацию компании, отзывы бывших сотрудников, пообщаться с хедхантерами и оценить возможные "подводные камни".

"Начинать с поиска в интернете, попробовать найти бывших людей, которые там работали… Исследование надо обязательно сделать. Если не всё равно, где работать", — резюмировала Виктория Никольская.