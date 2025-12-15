Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Офис
Офис
© unsplash.com by Sigmund is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Экономика
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:00

Работа ждёт, а не зовёт: почему самые ценные вакансии остаются пустыми месяцами

Долго открытые вакансии не повод для сомнений — Виктория Никольская

Долгое размещение вакансии нередко вызывает у соискателей настороженность: кажется, что компания столкнулась с проблемами или не может предложить достойные условия. Однако такие выводы часто ошибочны. Об этом рассказала владелец агентства по подбору руководителей Fresh Executive Search Виктория Никольская в комментарии изданию "MoneyTimes".

Почему объявления остаются открытыми

По словам эксперта, длительное присутствие вакансии в открытом доступе может объясняться множеством факторов. Иногда работодатель ищет редкие компетенции или предъявляет слишком высокие требования к кандидату. Бывает и так, что компания колеблется между поиском нового сотрудника и сохранением текущего. Такая ситуация не является исключением, подчеркнула Никольская, и встречается во многих организациях — от стартапов до крупных корпораций.

"Либо требования слишком высокие, либо редкие компетенции пытаются найти. Разные бывают причины. Либо в нерешительности думают, может быть текущий сотрудник не хуже рынка. Такое бывает с любыми вакансиями", — пояснила она.

Как кандидатам реагировать на "долгоиграющие" вакансии

Никольская отметила, что длительный поиск специалиста не должен автоматически отпугивать соискателя. Гораздо важнее — релевантность опыта и адекватная оценка своих компетенций. Если вакансия действительно соответствует профессиональному профилю кандидата, стоит отправить отклик, но сделать это осознанно.

"Один раз можно подать с коротким сопроводительным письмом. Важно, чтобы эта вакансия соответствовала опыту человека", — добавила эксперт. По её словам, частая ошибка — массовая рассылка резюме на неподходящие позиции, что лишь усложняет работу рекрутеров. Так, случаются абсурдные ситуации, когда на вакансию финансового директора откликается специалист из логистики.

Проверка работодателя — часть стратегии

Специалист советует кандидатам подходить к поиску работы не только с интересом, но и с исследовательским подходом. Перед откликом стоит изучить репутацию компании, отзывы бывших сотрудников, пообщаться с хедхантерами и оценить возможные "подводные камни".

"Начинать с поиска в интернете, попробовать найти бывших людей, которые там работали… Исследование надо обязательно сделать. Если не всё равно, где работать", — резюмировала Виктория Никольская.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Инфляция в России может достичь 10 процентов в 2026 году — Михаил Беляев сегодня в 15:11
Цены расправляют крылья: инфляция превращается из цифры в хищника

Инфляция в России в 2026 году может достичь 10% — аналитики предупреждают, что рост тарифов и повышение НДС разрушат эффект временной стабилизации.

Читать полностью » Базовая ставка НДФЛ 13% сохранится для большинства работающих россиян в 2026 году — экономист Кузнецова сегодня в 9:13
НДФЛ поменяли, но не для всех: кого новая шкала вообще не коснётся

В 2026 году налоговые правила изменятся не для всех. Кто столкнется с реальным ростом НДФЛ и как будет работать новая шкала доходов.

Читать полностью » Рост НДС приведёт к подорожанию товаров и услуг на 4% в начале 2026 года — эксперт Трепольский сегодня в 9:08
Каждый поход в магазин станет дороже: этот налог изменит привычные траты россиян

Рост НДС может запустить цепную реакцию подорожания уже в конце 2025 года. Почему пик цен ожидается в начале 2026-го и что это значит для кошельков.

Читать полностью » Реальные доходы россиян могут снизиться в первом полугодии 2026 года — экономист Юлия Тулупникова сегодня в 9:00
Доходы россиян в 2026 году могут резко измениться: первые сигналы уже появились

Экономист предупреждает о рисках для доходов россиян в начале 2026 года и объясняет, какие факторы могут изменить финансовую ситуацию домохозяйств.

Читать полностью » Оптовые цены на газ в США выросли более чем на 70% 13.12.2025 в 21:58
Газовый счёт растёт, обещания тают: энергетическая ловушка захлопывается в США

Рост цен на газ в США поставил администрацию Трампа перед выбором между экспортом, ИИ и обещанием снизить коммунальные расходы.

Читать полностью » ДНР: малый и средний бизнес стал ключевой опорой экономики региона — Любовь Луговая 13.12.2025 в 11:49
Сила малого и среднего бизнеса в ДНР: как предприниматели становятся ключевыми игроками экономики

Число малых и средних предприятий в ДНР за год выросло на 7% и достигло 60 тысяч — власти ожидают сохранения темпов роста и в 2026 году.

Читать полностью » Объём вкладов в Кабардино-Балкарии достиг 48,4 млрд рублей — Залина Бейтуганова 13.12.2025 в 8:09
Бизнес удвоил счета, люди несут деньги в банки: финансовый разворот на Северном Кавказе

Портфель средств бизнеса и жителей Северного Кавказа вырос более чем на 40% и достиг 446 млрд рублей, при этом корпоративный сегмент показал рекордную динамику.

Читать полностью » Ошибки в юридических документах привели к потерям — адвокат Жмурко 12.12.2025 в 16:42
В суд без юриста — как в море без компаса: шанс добраться до цели почти нулевой

Ошибка в юридических вопросах может стоить слишком дорого. Адвокат объяснила, когда без юриста нельзя обойтись, даже если вы уверены в своих знаниях.

Читать полностью »

Новости
Удар по мосту в Затоке перекрыл кратчайший маршрут поставок из Румынии — Юрий Кнутов
Происшествия
Мощное землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Камчатке — EMSC
Экономика
Мишустин анонсировал создание комиссии по промышленности для стратегического планирования — Правительство РФ
Экономика
Россияне могут покрывать ипотечные платежи с помощью арендных поступлений — Юлия Юсова
Экономика
Новый бренд Trump от КЛВЗ будет включать водку, бренди, ликёры и даже пиво — Газета.Ru
Общество
Пароли с символами и цифрами признаны недостаточно надёжными — Дмитрий Завалишин
Общество
Анна Попова поручила обсудить школьное меню с аллергологами — Роспотребнадзор
Общество
Шумное пространство работы снижает производительность — психолог Пушкарева
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet