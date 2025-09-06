Дальний Восток ищет людей: почему региону срочно нужны десятки тысяч специалистов
Для жителей России появился цифровой сервис, объединяющий актуальные вакансии работодателей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Проект реализован совместно АНО "Национальные приоритеты" и платформой "Авито".
Почему это важно
По данным разработчиков, потребность компаний ДФО в новых сотрудниках до 2026 года превышает 100 тысяч человек. Генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина подчеркнула:
"Мы объединяем усилия, чтобы создать инструменты для привлечения на Дальний Восток специалистов всех профилей — от рабочих до высококвалифицированных инженерно-технических кадров… Зарплаты здесь на 16% выше среднероссийских, а карьерные перспективы — шире".
Востребованные профессии
Согласно исследованию "Авито", в первом полугодии 2025 года работодатели ДФО активнее всего искали:
-
операторов станков (+108%),
-
каменщиков (+102%),
-
электромонтажников (+42%),
-
дорожных рабочих (+38%),
-
плотников (+27%).
Средняя предлагаемая зарплата составила 78 273 рубля в месяц. Несмотря на рост числа вакансий (+12% за полгода), в регионе сохраняется дефицит квалифицированных специалистов.
Поддержка для переезда
Работодатели региона предлагают не только конкурентные зарплаты, но и дополнительные меры поддержки:
-
подъемные выплаты,
-
программы переподготовки,
-
государственные меры для переезда в ДФО.
Сервис дает возможность не только искать работу в 11 регионах округа, но и узнавать о программах поддержки и переобучения.
Перспективы проекта
Новый сервис стал первым шагом реализации соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме-2025. Его цель — повышение привлекательности Дальнего Востока для жизни и работы.
Управляющий директор "Авито" Влад Федулов отметил:
"Для нас важно не просто соединять соискателей и работодателей, но и помогать людям увидеть перспективы там, где страна особенно в них нуждается. Дальний Восток — это территория колоссальных возможностей".
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru