Олег Белов Опубликована сегодня в 15:26

Дальний Восток ищет людей: почему региону срочно нужны десятки тысяч специалистов

Новый цифровой сервис собрал вакансии работодателей Дальневосточного федерального округа

Для жителей России появился цифровой сервис, объединяющий актуальные вакансии работодателей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Проект реализован совместно АНО "Национальные приоритеты" и платформой "Авито".

Почему это важно

По данным разработчиков, потребность компаний ДФО в новых сотрудниках до 2026 года превышает 100 тысяч человек. Генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина подчеркнула:

"Мы объединяем усилия, чтобы создать инструменты для привлечения на Дальний Восток специалистов всех профилей — от рабочих до высококвалифицированных инженерно-технических кадров… Зарплаты здесь на 16% выше среднероссийских, а карьерные перспективы — шире".

Востребованные профессии

Согласно исследованию "Авито", в первом полугодии 2025 года работодатели ДФО активнее всего искали:

  • операторов станков (+108%),

  • каменщиков (+102%),

  • электромонтажников (+42%),

  • дорожных рабочих (+38%),

  • плотников (+27%).

Средняя предлагаемая зарплата составила 78 273 рубля в месяц. Несмотря на рост числа вакансий (+12% за полгода), в регионе сохраняется дефицит квалифицированных специалистов.

Поддержка для переезда

Работодатели региона предлагают не только конкурентные зарплаты, но и дополнительные меры поддержки:

  • подъемные выплаты,

  • программы переподготовки,

  • государственные меры для переезда в ДФО.

Сервис дает возможность не только искать работу в 11 регионах округа, но и узнавать о программах поддержки и переобучения.

Перспективы проекта

Новый сервис стал первым шагом реализации соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме-2025. Его цель — повышение привлекательности Дальнего Востока для жизни и работы.

Управляющий директор "Авито" Влад Федулов отметил:

"Для нас важно не просто соединять соискателей и работодателей, но и помогать людям увидеть перспективы там, где страна особенно в них нуждается. Дальний Восток — это территория колоссальных возможностей".

Росатом начал подготовку к строительству Приморской АЭС мощностью 2000 МВт 04.09.2025 в 14:32

Гигантский энергетический скачок: что скрывают планы Росатома на Дальнем Востоке

Росатом приступил к подготовке строительства Приморской АЭС — двух энергоблоков суммарной мощностью 2000 МВт. Проект укрепит энергоснабжение Дальнего Востока, снизит зависимость от угля и газа, а первые реакторы запустят к 2033–2035 гг.

Читать полностью » 45 мер поддержки для участников СВО: новые льготы в Хабаровском крае 04.09.2025 в 12:32

45 видов помощи, которые заставят пересмотреть взгляд на социальную политику — как регион поддержал героев СВО

Хабаровский край внедряет масштабные социальные программы: выплаты семьям участников СВО, поддержка многодетных и проект Активное долголетие для пенсионеров. Подробности от губернатора Демешина.

Читать полностью » Новый курорт на 600 туристов в сутки: в Приморье начали строительство семейного комплекса 04.09.2025 в 9:32

Власти Приморья решили судьбу заброшенной зоны — проект, который изменит туризм на Дальнем Востоке

В Приморье началось строительство туристического комплекса Солнечный на 600 гостей в сутки с отелями, амфитеатром и спортивными объектами. Проект получил 6,9 млрд рублей финансирования и станет новым центром притяжения на Дальнем Востоке.

Читать полностью » ВЭФ-2023: глава России и премьер Лаоса обсудят инвестиции в топливно-энергетический комплекс 04.09.2025 в 7:32

300 соглашений за один день: почему в эти часы Владивосток становится центром мировой экономики

Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. В программе: открытие филиала центра «Россия», совещание по развитию энергетики ДВ и встреча с премьер-министром Лаоса. ВЭФ собрал инвесторов для подписания соглашений на 3.8 трлн рублей.

Читать полностью » В Благовещенске мужчину оштрафовали за обман с туром в Таиланд 03.09.2025 в 13:49

Чужие деньги — на личные нужды: аферист лишил семью Таиланда

Житель Благовещенска обещал знакомой тур в Таиланд по «выгодной цене», но вместо отдыха присвоил её 557 тыс. руб. Суд признал его виновным в мошенничестве.

Читать полностью » ФАС проверит цены на бензин на Дальнем Востоке после поручения вице-премьера Новака 01.09.2025 в 17:39

Ценовой разрыв на краю России: почему дальневосточные АЗС попали под прицел ФАС

Вице-премьер Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе провести детальный анализ значительного ценового разрыва на рынке нефтепродуктов Дальневосточного федерального округа. Соответствующее распоряжение было дано по итогам совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов, состоявшегося 25 августа.

Читать полностью » Власти Биробиджана сообщили о повреждении больницы после урагана 31.08.2025 в 22:04

Стихия в Биробиджане: ураган повредил инфекционную больницу

В результате сильного урагана в Биробиджане пострадало здание областной инфекционной больницы. Как сообщила врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк, стихия повредила кровлю медицинского учреждения, что привело к незначительному подтоплению четвертого этажа. Для пациентов больницы угрозы не возникло.

Читать полностью » Четыре школы Владивостока вошли в рейтинг лучших образовательных учреждений России 30.08.2025 в 22:57

Приморский образовательный прорыв: как владивостокские школы обошли столичные в рейтинге конкурентоспособности

Четыре образовательных учреждения Владивостока продемонстрировали выдающиеся результаты, войдя в общероссийский рейтинг лучших школ по конкурентоспособности выпускников. Исследование, проведенное авторитетным агентством RAEX, оценивало успешность поступления выпускников в ведущие вузы страны на бюджет, по договорам или через олимпиадные достижения.

Читать полностью »

