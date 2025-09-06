Дальний Восток ищет людей: почему региону срочно нужны десятки тысяч специалистов

Для жителей России появился цифровой сервис, объединяющий актуальные вакансии работодателей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Проект реализован совместно АНО "Национальные приоритеты" и платформой "Авито".

Почему это важно

По данным разработчиков, потребность компаний ДФО в новых сотрудниках до 2026 года превышает 100 тысяч человек. Генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина подчеркнула:

"Мы объединяем усилия, чтобы создать инструменты для привлечения на Дальний Восток специалистов всех профилей — от рабочих до высококвалифицированных инженерно-технических кадров… Зарплаты здесь на 16% выше среднероссийских, а карьерные перспективы — шире".

Востребованные профессии

Согласно исследованию "Авито", в первом полугодии 2025 года работодатели ДФО активнее всего искали:

операторов станков (+108%),

каменщиков (+102%),

электромонтажников (+42%),

дорожных рабочих (+38%),

плотников (+27%).

Средняя предлагаемая зарплата составила 78 273 рубля в месяц. Несмотря на рост числа вакансий (+12% за полгода), в регионе сохраняется дефицит квалифицированных специалистов.

Поддержка для переезда

Работодатели региона предлагают не только конкурентные зарплаты, но и дополнительные меры поддержки:

подъемные выплаты,

программы переподготовки,

государственные меры для переезда в ДФО.

Сервис дает возможность не только искать работу в 11 регионах округа, но и узнавать о программах поддержки и переобучения.

Перспективы проекта

Новый сервис стал первым шагом реализации соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме-2025. Его цель — повышение привлекательности Дальнего Востока для жизни и работы.

Управляющий директор "Авито" Влад Федулов отметил: