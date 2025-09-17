Миллионы ищут, компании не нанимают: почему рынок труда превратился в ловушку
Материал The Atlantic под названием "Ад на рынке труда" точно уловил суть нынешнего кризиса: найм в США превратился в парадокс, когда работодатели жалуются на нехватку кадров, а миллионы соискателей с хорошим опытом месяцами не могут найти работу.
В чём проблема
-
ATS-системы (Applicant Tracking Systems) автоматически отсекают до 90% резюме из-за отсутствия "правильных" ключевых слов. Это означает, что в "чёрную дыру" попадают даже талантливые кандидаты.
-
Собеседования стали марафоном - многоэтапные отборы длятся неделями и месяцами.
-
Обратная связь отсутствует: компании редко сообщают причины отказа, а чаще вовсе не отвечают.
-
Фокус на "идеальных" кандидатах. Вместо обучения внутри компании работодатели ищут редкие сочетания навыков, которых у большинства просто нет.
Личные истории
-
Харрис, выпускник Калифорнийского университета, отправил 200 заявок - безрезультатно. Несмотря на стажировки, высокий GPA и готовность работать в любом формате, многие компании даже не ответили.
-
Мартин, помощница юриста с 10 годами опыта, потеряла работу и разослала десятки заявлений в разные организации. Несколько раз доходила до второго тура, но предложения так и не получила.
Подобный опыт описывают миллионы соискателей по всей стране.
Цифры и факты
-
Безработица в США — 4,3%.
-
Средняя зарплата растёт, но фонд оплаты труда заморожен последние 4 месяца.
-
Уровень найма — самый низкий со времён Великой рецессии: если раньше компании нанимали 4-5 человек на 100 ежемесячно, сейчас — только 3.
-
Среднее время поиска работы выросло до 10 недель (на 2 недели больше, чем несколько лет назад).
-
Количество увольняющихся работников упало до минимума за десятилетие.
Роль технологий
Онлайн-платформы сделали вакансии доступнее, но усложнили процесс найма:
-
кандидаты массово рассылают резюме, нередко сгенерированные ChatGPT;
-
компании используют ИИ для фильтрации анкет, составления описаний вакансий, планирования встреч и даже проведения собеседований через чат-ботов;
-
алгоритмы анализируют речь и тон кандидатов, оставляя всё меньше пространства для живого общения.
Результат — большинство соискателей так и не доходят до этапа "человек-человек".
Плюсы и минусы автоматизации найма
|Плюсы
|Минусы
|Экономия времени для HR
|Массовый отсев талантливых кандидатов
|Быстрая фильтрация тысяч резюме
|"Чёрные дыры" — отсутствие обратной связи
|Стандартизация процесса
|Сильная зависимость от ключевых слов
|Снижение субъективности
|Холодный и обезличенный процесс
Сравнение: раньше и сейчас
|Параметр
|5 лет назад
|Сегодня
|Среднее время поиска работы
|8 недель
|10 недель
|Кол-во этапов собеседований
|1-2
|3-5 и больше
|Ответ работодателя
|Чаще получали отказ
|Заявки исчезают без ответа
|Кол-во наймов на 100 сотрудников
|4-5
|3
|Использование ИИ в рекрутинге
|Редко
|Почти на каждом этапе
А что если…
Если тенденция сохранится, то рынок труда станет ещё более "заблокированным": компании будут недоукомплектованы, а кандидаты — без работы. Возможно, работодателям придётся вернуться к идее обучения сотрудников внутри компании, а не бесконечного поиска "идеальных резюме".
Интересные факты
-
По оценкам рекрутеров, ATS-системы часто отбрасывают резюме даже при совпадении до 80% с описанием вакансии.
-
В США в 2025 году на одну вакансию приходится до 300 заявлений.
-
Boston Consulting Group зафиксировала, что более 60% HR-руководителей используют ИИ не только для сортировки резюме, но и для написания текстов вакансий.
