Миллионы ищут, компании не нанимают: почему рынок труда превратился в ловушку

Материал The Atlantic под названием "Ад на рынке труда" точно уловил суть нынешнего кризиса: найм в США превратился в парадокс, когда работодатели жалуются на нехватку кадров, а миллионы соискателей с хорошим опытом месяцами не могут найти работу.

В чём проблема

ATS-системы (Applicant Tracking Systems) автоматически отсекают до 90% резюме из-за отсутствия "правильных" ключевых слов. Это означает, что в "чёрную дыру" попадают даже талантливые кандидаты. Собеседования стали марафоном - многоэтапные отборы длятся неделями и месяцами. Обратная связь отсутствует: компании редко сообщают причины отказа, а чаще вовсе не отвечают. Фокус на "идеальных" кандидатах. Вместо обучения внутри компании работодатели ищут редкие сочетания навыков, которых у большинства просто нет.

Личные истории

Харрис , выпускник Калифорнийского университета, отправил 200 заявок - безрезультатно. Несмотря на стажировки, высокий GPA и готовность работать в любом формате, многие компании даже не ответили.

Мартин, помощница юриста с 10 годами опыта, потеряла работу и разослала десятки заявлений в разные организации. Несколько раз доходила до второго тура, но предложения так и не получила.

Подобный опыт описывают миллионы соискателей по всей стране.

Цифры и факты

Безработица в США — 4,3% .

Средняя зарплата растёт, но фонд оплаты труда заморожен последние 4 месяца.

Уровень найма — самый низкий со времён Великой рецессии : если раньше компании нанимали 4-5 человек на 100 ежемесячно, сейчас — только 3.

Среднее время поиска работы выросло до 10 недель (на 2 недели больше, чем несколько лет назад).

Количество увольняющихся работников упало до минимума за десятилетие.

Роль технологий

Онлайн-платформы сделали вакансии доступнее, но усложнили процесс найма:

кандидаты массово рассылают резюме, нередко сгенерированные ChatGPT;

компании используют ИИ для фильтрации анкет, составления описаний вакансий, планирования встреч и даже проведения собеседований через чат-ботов;

алгоритмы анализируют речь и тон кандидатов, оставляя всё меньше пространства для живого общения.

Результат — большинство соискателей так и не доходят до этапа "человек-человек".

Плюсы и минусы автоматизации найма

Плюсы Минусы Экономия времени для HR Массовый отсев талантливых кандидатов Быстрая фильтрация тысяч резюме "Чёрные дыры" — отсутствие обратной связи Стандартизация процесса Сильная зависимость от ключевых слов Снижение субъективности Холодный и обезличенный процесс

Сравнение: раньше и сейчас

Параметр 5 лет назад Сегодня Среднее время поиска работы 8 недель 10 недель Кол-во этапов собеседований 1-2 3-5 и больше Ответ работодателя Чаще получали отказ Заявки исчезают без ответа Кол-во наймов на 100 сотрудников 4-5 3 Использование ИИ в рекрутинге Редко Почти на каждом этапе

А что если…

Если тенденция сохранится, то рынок труда станет ещё более "заблокированным": компании будут недоукомплектованы, а кандидаты — без работы. Возможно, работодателям придётся вернуться к идее обучения сотрудников внутри компании, а не бесконечного поиска "идеальных резюме".

Интересные факты