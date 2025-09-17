Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 5:18

Миллионы ищут, компании не нанимают: почему рынок труда превратился в ловушку

The Atlantic: автоматизация найма оставляет большинство соискателей без общения с людьми

Материал The Atlantic под названием "Ад на рынке труда" точно уловил суть нынешнего кризиса: найм в США превратился в парадокс, когда работодатели жалуются на нехватку кадров, а миллионы соискателей с хорошим опытом месяцами не могут найти работу.

В чём проблема

  1. ATS-системы (Applicant Tracking Systems) автоматически отсекают до 90% резюме из-за отсутствия "правильных" ключевых слов. Это означает, что в "чёрную дыру" попадают даже талантливые кандидаты.

  2. Собеседования стали марафоном - многоэтапные отборы длятся неделями и месяцами.

  3. Обратная связь отсутствует: компании редко сообщают причины отказа, а чаще вовсе не отвечают.

  4. Фокус на "идеальных" кандидатах. Вместо обучения внутри компании работодатели ищут редкие сочетания навыков, которых у большинства просто нет.

Личные истории

  • Харрис, выпускник Калифорнийского университета, отправил 200 заявок - безрезультатно. Несмотря на стажировки, высокий GPA и готовность работать в любом формате, многие компании даже не ответили.

  • Мартин, помощница юриста с 10 годами опыта, потеряла работу и разослала десятки заявлений в разные организации. Несколько раз доходила до второго тура, но предложения так и не получила.

Подобный опыт описывают миллионы соискателей по всей стране.

Цифры и факты

  • Безработица в США — 4,3%.

  • Средняя зарплата растёт, но фонд оплаты труда заморожен последние 4 месяца.

  • Уровень найма — самый низкий со времён Великой рецессии: если раньше компании нанимали 4-5 человек на 100 ежемесячно, сейчас — только 3.

  • Среднее время поиска работы выросло до 10 недель (на 2 недели больше, чем несколько лет назад).

  • Количество увольняющихся работников упало до минимума за десятилетие.

Роль технологий

Онлайн-платформы сделали вакансии доступнее, но усложнили процесс найма:

  • кандидаты массово рассылают резюме, нередко сгенерированные ChatGPT;

  • компании используют ИИ для фильтрации анкет, составления описаний вакансий, планирования встреч и даже проведения собеседований через чат-ботов;

  • алгоритмы анализируют речь и тон кандидатов, оставляя всё меньше пространства для живого общения.

Результат — большинство соискателей так и не доходят до этапа "человек-человек".

Плюсы и минусы автоматизации найма

Плюсы Минусы
Экономия времени для HR Массовый отсев талантливых кандидатов
Быстрая фильтрация тысяч резюме "Чёрные дыры" — отсутствие обратной связи
Стандартизация процесса Сильная зависимость от ключевых слов
Снижение субъективности Холодный и обезличенный процесс

Сравнение: раньше и сейчас

Параметр 5 лет назад Сегодня
Среднее время поиска работы 8 недель 10 недель
Кол-во этапов собеседований 1-2 3-5 и больше
Ответ работодателя Чаще получали отказ Заявки исчезают без ответа
Кол-во наймов на 100 сотрудников 4-5 3
Использование ИИ в рекрутинге Редко Почти на каждом этапе

А что если…

Если тенденция сохранится, то рынок труда станет ещё более "заблокированным": компании будут недоукомплектованы, а кандидаты — без работы. Возможно, работодателям придётся вернуться к идее обучения сотрудников внутри компании, а не бесконечного поиска "идеальных резюме".

Интересные факты

  1. По оценкам рекрутеров, ATS-системы часто отбрасывают резюме даже при совпадении до 80% с описанием вакансии.

  2. В США в 2025 году на одну вакансию приходится до 300 заявлений.

  3. Boston Consulting Group зафиксировала, что более 60% HR-руководителей используют ИИ не только для сортировки резюме, но и для написания текстов вакансий.

