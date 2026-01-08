Бюджет на новый год утвердили без вас: почему январь — самое опасное время для многих работников

Начало года для многих работников становится периодом повышенной тревожности: компании пересматривают бюджеты и оптимизируют штаты. В 2026 году этот процесс может оказаться особенно чувствительным из-за налоговых изменений и ускоренного внедрения автоматизации. Об этом, ссылаясь на мнение эксперта, сообщает издание "Газета.Ru".

Почему в 2026 году риски выше обычного

Финансист и бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский поясняет, что бизнесу приходится адаптироваться к новым условиям — росту налоговой нагрузки, изменениям в НДС и реформе упрощённой системы налогообложения. На этом фоне работодатели активнее ищут способы сократить издержки, и фонд оплаты труда часто становится одной из ключевых статей для оптимизации.

По словам эксперта, именно начало года традиционно используется для кадровых решений: в этот момент утверждаются новые бюджеты, стратегии и KPI. Если компания заранее видит, что отдельные функции можно автоматизировать или передать на аутсорсинг, подготовка к сокращениям начинается задолго до официальных уведомлений.

"Тихая изоляция" и другие сигналы

Одним из первых и наименее заметных признаков возможного сокращения Трепольский называет постепенное исключение сотрудника из ключевых процессов.

"Первый и самый неочевидный признак, что ваша позиция под угрозой, — это "тихая изоляция"", — отметил эксперт по финансам Дмитрий Трепольский.

Речь идёт о ситуации, когда сотрудника перестают приглашать на стратегические встречи, по новым проектам его ставят лишь в копию переписки, а руководство неожиданно просит подробно описать текущие задачи под предлогом "систематизации". Эксперт поясняет, что нередко это делается для последующей передачи функций другому специалисту или алгоритму.

Аудит, KPI и "мягкое выдавливание"

Ещё один тревожный маркер — аудит эффективности подразделений на фоне внедрения AI-инструментов. Если в компании появляются консультанты по автоматизации, а HR активно собирает данные о времени выполнения рутинных задач, под угрозой могут оказаться административный персонал, младшие IT-специалисты и сотрудники поддержки.

По словам Трепольского, насторожить должны и резкие изменения в системе мотивации. Заведомо невыполнимые планы, пересмотр KPI или снижение гарантированного дохода могут быть формой так называемого "мягкого выдавливания", когда работодатель рассчитывает, что сотрудник уйдёт сам и компании не придётся выплачивать выходное пособие. В эту же логику укладываются предложения перейти на удалёнку с оформлением через ГПХ или самозанятость.

Остановка развития и психологическая подготовка

Финансист также советует обратить внимание на отношение компании к обучению. Если ранее оплачивались курсы и конференции, а в 2026 году заявки на развитие "замораживаются" без объяснений, это может означать, что сотрудника больше не рассматривают как долгосрочный актив.

Дополнительным сигналом становится изменение атмосферы: сокращение неформального общения с руководством, сухие ответы и потеря интереса к инициативам. По мнению эксперта, такая дистанция часто служит психологической подготовкой к разговору об увольнении.

В случае, если совпадает сразу несколько из этих признаков, Трепольский рекомендует не ждать официальных шагов, а заранее обновить резюме и начать мониторинг рынка труда.