Мы вам перезвоним: вот почему после этой фразы соискатели вакансий зря опускают руки

Стандартная фраза работодателя о намерении связаться с кандидатом позже не является окончательным отказом, уверен основатель сервиса Glaz Виктор Гор. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснил, что такая формулировка чаще всего продиктована необходимостью завершить оценку всех претендентов на вакансию.

Ранее сообщалось, что пауза после интервью может быть связана с плотным графиком встреч с другими соискателями. Часто задержка вызвана внутренними процессами: согласованием бюджета, сравнением профессионального опыта или обсуждением кандидатуры с вышестоящим руководством. По этой причине даже полностью подходящий под требования специалист может столкнуться с временным отсутствием обратной связи.

Эксперт подчеркнул, что компании редко рассматривают только одного человека на место. Даже если кандидат произвел положительное впечатление, рекрутеру требуется время для анализа всего пула соискателей. В некоторых случаях тестирование после собеседования становится дополнительным этапом, затягивающим процесс принятия решения.

"Работодатель, скорее всего, возьмет небольшую паузу, чтобы рассмотреть других кандидатов. На это нужно время, сделать анализ, сравнить и потом вам перезвонить. Я бы категорично не отрицал, эта фраза не конечная. Ну и когда люди хотят отказать и не готовы взять человека на работу, тоже ее на всякий случай употребляют", — отметил Гор.

Специалист рекомендует кандидатам проявлять инициативу и самостоятельно уточнять временные рамки ожидания ответа. Если установленный срок истек, а звонка не последовало, уместно напомнить о себе письмом или повторным звонком.

Нередко заминки случаются из-за человеческого фактора: изменения планов компании или высокой загруженности сотрудников HR-отдела. При этом стоит учитывать, что длительное размещение вакансии может указывать на тщательный отбор, а не на отсутствие интереса к соискателям.

"Могли планы работодателя поменяться, сдвинулись сроки. Чтобы не расстраиваться, можно по окончании срока, о котором вы договорились, еще раз связаться с потенциальным работодателем", — пояснил эксперт.

Основная стратегия для соискателя — не прекращать активность на рынке труда до получения официального оффера. Параллельное общение с несколькими компаниями повышает шансы на успех и страхует от неудач. На фоне того, как активность соискателей в России демонстрирует рост, конкуренция за рабочие места остается высокой. Также важно учитывать, что сегодня проверка компетенций кандидата часто выходит за рамки изучения классического портфолио.

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