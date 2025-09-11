Уволят не только новичков: кого работодатели назвали первыми кандидатами на выход
Каждая десятая компания в России готовится к сокращению штата — и это тревожный сигнал для рынка труда. По данным опроса "Работа.ру" и "СберПодбор", о планах расстаться с сотрудниками сообщили 12% работодателей. Для сравнения: в прошлом году этот показатель не превышал 8%.
Где начнутся увольнения
Первыми риск ощутят строительные компании. Причина — спад спроса на жильё из-за дорогой ипотеки. Заместитель гендиректора "Работа.ру" Александр Ветерков отмечает:
"Наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли: нетехнические специалисты в IT, джуниоры, маркетологи и административный персонал".
Кроме стройки, массовые сокращения ожидаются в ретейле, консалтинге, машиностроении и сырьевой отрасли.
Что толкает компании на сокращения
Ситуация складывается парадоксальная: безработица — на рекордно низком уровне, но бизнес вынужден урезать штат. Причины:
-
рост издержек;
-
повышение налогов;
-
падение потребительского спроса;
-
необходимость поднимать зарплаты ключевым сотрудникам.
При этом всё больше рутинных задач передаётся искусственному интеллекту.
На кого ставка
Компании стараются удерживать опытных универсалов. Директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков поясняет: работодатели повышают зарплаты, чтобы не потерять таких специалистов.
Однако есть и исключения: в оборонно-промышленном комплексе, фармацевтике и кибербезопасности наоборот идёт расширение штата. Это социально значимые и стратегически важные отрасли.
Кадровый голод сохраняется и в других сферах — IT, логистике, медицине, образовании и производстве, ориентированном на внутренний рынок.
Права работников при сокращении
Если компания решает уволить сотрудников по сокращению, она обязана:
-
уведомить каждого персонально и письменно минимум за два месяца;
-
в день увольнения выплатить выходное пособие в размере среднего месячного заработка.
