Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка
Девушка
© www.freepik.com by pressfoto is licensed under Free More info
Главная / Сибирский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:16

Волна увольнений накрывает Тюменскую область: кто окажется в списке первым

В Тюменской области с сентября ожидается волна сокращений: 684 человека под риском увольнения

С 1 сентября 2025 года в регионе ожидается заметная волна сокращений — под неё попадут 684 человека. Информацию об этом подтвердили в департаменте труда и занятости Тюменской области.

Какие отрасли пострадают сильнее всего
По данным ведомства, сведения о предстоящих увольнениях предоставили 31 организация. Основной удар придется на сферы:

  • производство изделий из дерева,
  • услуги бурения в нефтегазовой отрасли,
  • железнодорожные и грузовые перевозки.

Почему это не всегда "чистое" увольнение
Представители департамента уточнили: во многих случаях речь идёт о формальных уведомлениях, связанных с реорганизацией компаний. Фактически часть сотрудников сохранит рабочие места, просто в изменённой структуре предприятий.

Ситуация в сравнении с прошлым годом
По данным РБК Тюмень, первые два летних месяца 2025 года оказались относительно спокойными: под сокращение попали 142 сотрудника из 27 организаций. Это почти в четыре раза меньше, чем летом 2024-го. Тогда увольнения коснулись главным образом специалистов по подбору персонала, работников стоматологических клиник и сотрудников компаний, занимающихся оптовой торговлей стройматериалами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

С 1 сентября в Новосибирской области вступают в силу новые правила для водителей 17.08.2025 в 1:52

ГИБДД усиливает контроль: главные изменения ПДД осенью 2025 года

Осенний сезон принесет автомобилистам Новосибирской области серьезные изменения в правилах дорожного движения. Реформа затронет различные сферы — от медицинских требований к водителям до технического перевооружения дорожных инспекторов. Особенно ужесточатся процедуры проверки на состояние опьянения.

Читать полностью » В Новосибирской области задержаны двое подростков за попытку диверсии на железной дороге 17.08.2025 в 0:48

В Сибири школьники попали в сети вербовщиков для теракта

В Каргатском районе Новосибирской области правоохранительные органы задержали двух подростков, подозреваемых в подготовке диверсии на железнодорожной инфраструктуре. По данным транспортного управления МВД по Сибирскому федеральному округу, 14-летний и 15-летний школьники попытались вывести из строя оборудование, следуя указаниям неизвестного куратора.

Читать полностью » В Бердске губернатор проверил, как модернизируют систему здравоохранения 15.08.2025 в 23:24

Новые поликлиники и сосудистый центр: как преобразится медицина сибирского города

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Бердск проверил ход модернизации местной системы здравоохранения. Вместе с председателем Законодательного собрания Андреем Шимкивым они посетили Бердскую центральную городскую больницу, где оценили результаты уже проведенных работ и обсудили планы дальнейшего развития.

Читать полностью » Новосибирские ученые разработали вегетарианский гематоген с полезными свойствами 15.08.2025 в 21:49

Без крови, но с пользой: как сибирские ученые создали гематоген для вегетарианцев

В Новосибирске представили уникальную разработку — гематоген для вегетарианцев, сохраняющий все полезные свойства традиционного продукта. Специалисты Новосибирского государственного аграрного университета нашли способ заменить животные компоненты растительными аналогами без потери эффективности.

Читать полностью » Сильные ливни вызвали масштабные подтопления в Красноярском крае 14.08.2025 в 23:41

Вода пришла неожиданно: как стихия оставила сотни дачников без имущества

Продолжительные дожди, не прекращавшиеся почти сутки, привели к серьезным подтоплениям в Красноярском крае. Стихийное бедствие затронуло три муниципальных образования, где водой затопило более 400 дачных участков. Особенно тяжелая ситуация сложилась в окрестностях Железногорска.

Читать полностью » Глава управления Россельхознадзора из Красноярска арестован по подозрению в хищении 14 млн руб 14.08.2025 в 17:59

Стало известно, за что управленца из надзорного ведомства отправили в СИЗО

Центральный районный суд Красноярска санкционировал арест руководителя управления Россельхознадзора по Красноярскому краю. Чиновник будет находиться в следственном изоляторе до 26 сентября по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Читать полностью » Омское село Ингалы получило статус исторического поселения федерального значения 12.08.2025 в 22:41

Живая история Сибири: как купеческое село стало туристической жемчужиной

Старейшее село Омской области — Ингалы — официально включено в федеральный реестр исторических поселений. Основанное в 1610 году, оно стало первым населенным пунктом региона, удостоенным такого статуса. Это решение открывает новые возможности для сохранения уникального архитектурного наследия и развития туристического потенциала.

Читать полностью » МЧС предупредило о риске паводков и подтоплений в Красноярском крае 12.08.2025 в 18:18

Красноярск в зоне риска: почему город не справляется с ливнями

После мощных ливней, обрушившихся на Красноярск и прилегающие территории, МЧС предупредило о возможных паводках и подтоплениях в ближайшие дни. За сутки в регионе выпала месячная норма осадков, что уже привело к разрушению дорог, затоплению улиц и перебоям в работе коммунальных систем.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Ученые изучают древние орудия, чтобы понять навыки гомининов и их влияние на современное общество
Наука и технологии

Ученые выяснили, как неандертальцы использовали кости пещерных львов для охоты
Садоводство

Современные дачи: умные технологии, минимализм и натуральные материалы в тренде
Авто и мото

Как избежать аварии из-за спущенного колеса: советы от автоэкспертов
Красота и здоровье

Врач объяснил, как никотин и токсичные вещества в вейпах могут повлиять на зрение
Туризм

Законопроект Гусева предполагает введение системной выплаты для поощрения лояльных работников
Спорт и фитнес

Тренер-нутрициолог Яблокова показала комплекс упражнений для мам после родов
Дом

Ремонт трещин на потолке: какие материалы и инструменты понадобятся
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru