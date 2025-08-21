Волна увольнений накрывает Тюменскую область: кто окажется в списке первым
С 1 сентября 2025 года в регионе ожидается заметная волна сокращений — под неё попадут 684 человека. Информацию об этом подтвердили в департаменте труда и занятости Тюменской области.
Какие отрасли пострадают сильнее всего
По данным ведомства, сведения о предстоящих увольнениях предоставили 31 организация. Основной удар придется на сферы:
- производство изделий из дерева,
- услуги бурения в нефтегазовой отрасли,
- железнодорожные и грузовые перевозки.
Почему это не всегда "чистое" увольнение
Представители департамента уточнили: во многих случаях речь идёт о формальных уведомлениях, связанных с реорганизацией компаний. Фактически часть сотрудников сохранит рабочие места, просто в изменённой структуре предприятий.
Ситуация в сравнении с прошлым годом
По данным РБК Тюмень, первые два летних месяца 2025 года оказались относительно спокойными: под сокращение попали 142 сотрудника из 27 организаций. Это почти в четыре раза меньше, чем летом 2024-го. Тогда увольнения коснулись главным образом специалистов по подбору персонала, работников стоматологических клиник и сотрудников компаний, занимающихся оптовой торговлей стройматериалами.
